أعلنت شركة "دي دبليو أس - DWS" عن تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب إقليمي لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية، وذلك بعد حصولها على ترخيص تقديم الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة ل أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يتيح لها العمل كشركة مرخصة من الفئة الرابعة.

يمثل هذا الإنجاز الأخير خطوة مهمة لشركة DWS، التي تدير أصولًا تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون يورو (حتى 30 يونيو 2025)، حيث تؤسس حضورًا إقليميًا تحت مظلة الإطار التنظيمي المتطور لأبوظبي العالمي (ADGM)، مع دعم شامل من مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) في جميع مراحل التأسيس، مما يشكل خطوة بارزة نحو تمكين DWS من تقديم حلول استثمارية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ستيفان هوبس، الرئيس التنفيذي لـ DWS: " يُعدّ الشرق الأوسط منطقة استراتيجية للنمو بالنسبة لشركة DWS، إذ نعمل على تعزيز موقعنا كبوابة رئيسية إلى أوروبا، بما يتيح لنا ربط العملاء والأسواق والفرص عبر الحدود في منطقة تتسم برؤية مستقبلية متقدمة ومستوى عالٍ من التطور."

تُعدّ أبوظبي موقعًا محوريًا في منطقة رسّخت مكانتها كمركز عالمي للتمويل والابتكار والاستثمار. وفي هذا السياق، سينتقل جو كيوان من باريس إلى أبوظبي لتولي منصب المدير التنفيذي الأول للفرع الجديد لـ DWS في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع استمراره في مهامه كرئيس لتغطية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيركز على تطوير الاستراتيجية الإقليمية وبناء علاقات العملاء والشراكات الاستراتيجية.

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM): " نُهنئ شركة DWS، إحدى أبرز شركات إدارة الأصول في العالم، على حصولها على ترخيص الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي العالمي (ADGM). ويعكس هذا الإنجاز طموح الشركة وقوة الإطار التنظيمي المتقدم والمتكامل في أبوظبي العالمي (ADGM). وباعتباره مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا، يوفّر المركز لشركات إدارة الأصول منظومة متكاملة تتيح لها الوصول إلى المستثمرين الدوليين وهياكل مبتكرة وبيئة تعاونية تشجع النمو المستدام. نحن سعداء بانضمام DWS إلى منظومتنا الديناميكية وواثقون من أن وجودها سيُسهم في تعزيز جهود تطوير وتنويع مشهد إدارة الأصول في أبوظبي."

من جهته قال خليفة المحمود، مدير إدارة استقطاب المستثمرين بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يؤكد منح DWS ترخيص تقديم الخدمات المالية في أبوظبي التزام الإمارة الراسخ بتعزيز منظومتها المالية، وحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على استقطاب الشركات العالمية ودعمها في تأسيس حضور فاعل لها في الإمارة. كما تعكس هذه الخطوة المكانة العالمية التي تحظى بها إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار. وسنواصل في مكتب أبوظبي للاستثمار جهودنا بالتعاون مع شركائنا لتطوير منظومة الأعمال في الإمارة، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الشركات العالمية من تأسيس أعمالها في أبوظبي، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة لتنمية أعمالها والتوسع بها إقليميًا وعالميًا."

نبذة عن مجموعة DWS

تُعد مجموعة DWS، التي تدير أصولًا بقيمة 1.010 تريليون يورو (حتى 30 يونيو 2025)، واحدة من أبرز شركات إدارة الأصول في أوروبا ذات الانتشار العالمي الواسع. ويعمل لدى الشركة ما يقارب 4,800 موظف في مكاتبها حول العالم، حيث تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات والشركات الكبرى، موفرةً حلولًا استثمارية شاملة ومحافظ مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء عبر مختلف فئات وأدوات الاستثمار.

وتغطي خبرة DWS مجالات الإدارة النشطة، والإدارة غير النشطة (المؤشرات)، وإدارة الأصول البديلة، ما يمكّنها من تقديم حلول متخصصة للعملاء عبر جميع فئات الأصول السائلة وغير السائلة على حد سواء.

