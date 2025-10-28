دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المُتقدمة التابع لشركة "دو"، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "طلبات"، المنصة الرائدة في مجال التوصيل عند الطلب للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإطلاق أول مُبادرة من نوعها في المنطقة لتمكين الآلاف من سائقي قطاع خدمات التوصيل من الاستفادة بالخدمات المتنوعة للمحفظة المالية المتطورة التي توفرها "du Pay"، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة عمل رقمية مُتكاملة ومُستدامة وعالية الكفاءة في جميع المجالات.

وبموجب هذه المبادرة، تعمل"du Pay" بشكل وثيق مع "طلبات" وشركائها لضمان تلبية احتياجات الخدمات المالية لسائقي قطاع خدمات التوصيل، ومنحهم تجربة أكثر سلاسة ومرونة في استلام مستحقاتهم المالية، وإجراء التعاملات والتحويلات المالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بأسعار تنافسية من خلال الاستفادة من باقة "du Pay"، الشاملة من الخدمات المالية الرقمية والحوافز المُصممة خصيصًا للعمال في جميع أنحاء الإمارات.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد غير النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية الاحتياجات الخاصة بالخدمات المالية لشريحة واسعة من العاملين، إذ أنه يُمكن للعملاء فتح حساب لدى "du Pay" من دون حد أدنى للرصيد، وتجنّب التعامل النقدي والاستفادة من الراحة التي توفرها التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية. ومن خلال الشراكة، سيتمكن سائقي "طلبات" من الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي توفرها "du Pay"، من بينها اصدار بطاقة خصم مباشر لاستخدامها في التحويلات والمدفوعات عبر الانترنت ومحلياً ودولياً، إلى جانب حوافز مُصممة خصيصاً لتعزيز الاستقلالية المالية لكافة فئات القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، داعمةً بذلك رؤية دائرة المالية في دبي لجعل 90% من جميع المعاملات في دبي غير نقدية بحلول عام 2026.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز رفاهية السائقين ودعم كفاءتهم التشغيلية. حيث ستعمل "طلبات" بشكل وثيق مع "du Pay"، لضمان تحقيق أكبر قدر من المزايا والرعاية والرضا الوظيفي لسائقي خدمات التوصيل، خصوصاً وأن هذه المبادرة تنسجم مع مواصلة "du Pay"، التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات من خلال توفير كافة الحلول التي تدعم مؤسسات الأعمال، وترسخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار الرقمي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن طلبات:

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات