دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "du Pay"، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابع لشركة "دو"، عن إطلاق خدمة "الراتب في المحفظة الرقمية"،(SITW) ، وهي خدمة جديدة مُبتكرة تُمكّن العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة من استلام رواتبهم مُباشرة في محافظهم الرقمية الخاصة من خلال تطبيق "du Pay"، لتعزيز جودة الخدمات المالية المُقدمة للعاملين في الدولة عبر إتاحة حلول رقمية آمنة، وسهلة الاستخدام للجميع.

وتُوفر هذه الخدمة للعملاء إمكانية الحصول على رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) خاص بهم عند التسجيل في تطبيق “du Pay"، ما يمكن الموظفين والعاملين من استلام رواتبهم في محافظهم الرقمية بكل سهولة ويُسر. وتُعد هذه المُبادرة نقلة نوعية في كيفية إدارة القوى العاملة لرواتبهم الشهرية، حيث تمنحهم وصولاً فورياً إلى أموالهم من خلال تطبيق "du Pay"، إلى جانب منحهم بطاقة خصم فعلية تتيح إجراء المعاملات غير النقدية بمرونة تامة.

وتُعد هذه الخدمة الرقمية ذات أهمية كبيرة لشريحة واسعة من العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن يقل دخلهم الشهري عن 5,000 درهم، والذين عادة ما يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. وبفضل ميزة "الراتب في المحفظة الرقمية"، يُمكن للعملاء فتح حساب لدى "du Pay" من دون حد أدنى محدد للرصيد، فضلا عن تجنّب التعامل النقدي والاستفادة من الراحة التي توفرها التحويلات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية. كما تُتيح خدمات المحفظة الرقمية من "du Pay"، أيضاً إمكانية إجراء التحويلات المالية الدولية، وسداد الفواتير، وإعادة شحن رصيد خدمات الاتصالات، وامتلاك بطاقة خصم مباشر وإجراء المدفوعات باستخدام البطاقة.

وتعمل "du Pay" لتوسيع نطاق رقمنة آلية صرف الرواتب، وتمكين أصحاب العمل من الاستفادة من الحلول المُتكاملة والمرنة لإدارة الرواتب، بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومة عمل رقمية متكاملة ومستدامة وعالية الكفاءة.

نبذة عن du Pay:

تعد "du Pay"، هي ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة لــــــــ "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إذ تعمل على تعزيز عملية التحول في قطاع الخدمات المالية الرقمية، في إطار التزام "دو" بترسيخ آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم "du Pay" مجموعة واسعة من الخدمات المالية، منها المدفوعات المالية التي تتميز بالسهولة واليسر عبر الإنترنت، داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خدمة دفع فواتير المرافق والخدمات العامة، وإعادة شحن رصيد الهاتف المحمول، والتحويلات المالية الدولية بتكلفة تنافسية. وحصلت "du Pay" على رخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستفيد من البنية التحتية القوية التي تملكها "دو" ومن قدراتها الكبيرة في مجال الابتكار. وترتكز "du Pay" على مبادئ الشمولية والأمان، مما يوفر الخدمات المالية المتكاملة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

