الرياض، المملكة العربية السعودية: أكّدت خدمة Disney+ لبث المحتوى التابعة لشركة The Walt Disney Company تواريخ إطلاق الخدمة الصيف القادم في 42 بلدًا و11 منطقة جديدة.

تقرّر إطلاق الخدمة في السعودية وفي 15 سوقًا آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا* يوم 8 يونيو. وقد تم الإعلان أيضًا عن الأسعار في السعودية وهي 29.99 ر.س. في الشهر أو 298.99 ر.س. للاشتراك السنوي.

سيتوفّر من خلال خدمة +Disney البث المباشر لمجموعة من أكثر القصص المحبوبة على مستوى العالم بفضل تقديم محتوى أصلي وحصري والآلاف من حلقات وأفلام Disney وPixar وMarvel وStar Wars وNational Geographic ومواد ترفيهية عامة من Star (في أسواق مختارة).

سيحظى المشتركون بإمكانية مشاهدة المسلسلَين "The Book of Boba Fett" و"The Mandalorian" من Star Wars، وهما من تقديم الكاتب والمنتج التنفيذي جون فافرو. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الخدمة مسلسل "Moon Knight" من إنتاج استديوهات Marvel بطولة أوسكار أيزاك في دور "ستيفن غرانت"، وهو موظّف هادئ الطباع يعمل في محل هدايا ويعاني من عدم تذكُّر ما يحدث خلال فترات معيّنة ورؤية ذكريات من حياة أخرى. كما تقدّم الخدمة أيضًا الفيلم المرشّح لجائزة الأكاديمية "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" بطولة سيمو ليو وأوكوافينا.

سيتمكّن المشتركون أيضًا من مشاهدة فيلم Disney وPixar المرشّح لجائزة الأكاديمية بعنوان "لوكا"، وفيلم استديوهات Walt Disney Animation Studios الفائز بجائزة الأكاديمية بعنوان "Encanto" والذي يعرض قصة عائلة غير عادية وهي عائلة "مادريغال"، وفيلم "كرويلا" الفائز بجائزة الأكاديمية بطولة إيما ستون في دور شخصية "كرويلا دي فيل" الشهيرة.

أمّا عشاق الترفيه، فسيتمكّنون من مشاهدة أعمال تناسبهم أيضًا بما فيها الفيلم الكوميدي الحافل بالمغامرات المرشّح لجائزة الأكاديمية "Free Guy" بطولة رايان رينولدز، إلى جانب مسلسلَي "The Simpsons" و"Grey’s Anatomy". ومن National Geographic، يعرض الموسم الأول من مسلسل "The World According To Jeff Goldblum" رحلة مرحة ومسلية ومفيدة يصحبنا فيها جيف معه. وفي كل حلقة من هذا المسلسل المكوّن من 12 جزءًا، يتناول موضوعًا يبدو لأول وهلة أنه مألوف، ليكشف لنا عن عالم من العلاقات المبهرة والمعلومات العلمية والتاريخية المدهشة.

تتيح هذه الخدمة مشاهدة عالية الجودة لما يصل إلى أربع عمليات بث في الوقت نفسه وعمليات تنزيل غير محدودة على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إعداد ما يصل إلى سبعة ملفات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء ملفات شخصية تتوافق مع استخدام الأطفال ويسهُل تنقُّلهم فيها بحيث تتيح لهم الوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم.

*القائمة الكاملة من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بالترتيب الأبجدي) مع سعر الاشتراك الشهري والسنوي:

سنويًا شهريًا العملة السوق 3998.99 399.99 دينار جزائري الجزائر 88.99 8.99 دولار أمريكي البحرين 498.99 49.99 جنيه مصري مصر 49998.99 4999.99 دينار عراقي العراق 28.99 2.99 دينار أردني الأردن 88.99 8.99 دولار أمريكي الكويت 43.99 4.49 دولار أمريكي لبنان 28.99 2.99 دولار أمريكي ليبيا 328.99 33.99 درهم مغربي المغرب 88.99 8.99 دولار أمريكي عُمان 68.99 6.99 دولار أمريكي فلسطين 298.99 29.99 ريال قطري قطر 298.99 29.99 ريال سعودي السعودية 33.99 3.49 دولار أمريكي تونس 298.99 29.99 درهم إماراتي الإمارات 28.99 2.99 دولار أمريكي اليمن

