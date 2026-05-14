يُعدّ قطاع خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7 %

ستُقام الدورة الثالثة والعشرون من معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي للمعارض في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن معرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن انتقاله إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، مما يمثل بداية فصل جديد في مسيرة توسع المعرض على المستوى العالمي.

ويأتي هذا الإعلان عقب النجاح الباهر الذي حققته دورة 2025، والتي استقبلت 50,308 زائراً من 162 دولة، مقارنةً بـ 149 دولة في العام الماضي، حيث شهدت زيادةً سنويةً قدرها 15% في عدد الزوار الدوليين. وتعكس هذه الزيادة الطابع الدولي البارز والأهمية البالغة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، الذي جمع 2,273 عارضاً من 63 دولة في 20 قاعة، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات التحول الرقمي، والكهرباء، والاستدامة، وقطاع التصنيع الإقليمي المتنامي.

هذا ويقع مركز دبي للمعارض في قلب ممر النمو المستقبلي لدبي، ويتميز بقربه المباشر من مطار دبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مركز سفر في العالم بسعة متوقعة تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً خلال العقد القادم، حيث يُشكل مركز دبي للمعارض ركيزة أساسية لنظام متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال موقعه المتميز بجوار ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ودبي الجنوب، مما يعزز مكانة دبي كبوابة عالمية للربط والتجارة عبر الحدود.

استراتيجية توسع مدفوعة بنمو السوق:

يعكس انتقال معرض أوتوميكانيكا دبي إلى مركز دبي للمعارض مسار النمو المتواصل لقطاع خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع، وفقاً لشركة جراند فيو هورايزون، أن يصل حجمه إلى 87 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7% مما يجعله من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.

ويُعزى هذا التوسع في السوق إلى ازدياد عدد المركبات في المنطقة، وارتفاع الطلب على خدمات الصيانة والتصليح، ورقمنة سلاسل التوريد، ونمو أساطيل المركبات، وتسارع التحول إلى المركبات الكهربائية. ومع تزايد قيمة وتعقيد هذا القطاع، يضمن انتقال معرض أوتوميكانيكا دبي إلى موقع أكبر وأكثر تطوراً ومواكباً للمستقبل، نمو المعرض بالتماشي مع نمو القطاع.

فصل جديد لسوق خدمات المركبات في المنطقة

انطلاقاً من هذا الزخم، يعكس الانتقال إلى مركز دبي للمعارض الطلب المتزايد من العارضين وتطلعات النمو طويلة الأمد، ومع توقع مشاركة 2400 عارض، كان رد فعل القطاع إيجابياً تجاه دورة 2026 من المعرض، حيث تزايد عدد المشاركين العائدين والشركات الدولية الجديدة التي حجزت مساحات عرض قبل الانتقال.

وقد أكد العديد من العارضين مشاركتهم بالفعل، من بينهم: إميريتس كيز، وهانكوك وشركاه، وهانون سيستمز، وهيونداي سونغوو سولايت، ولوبركس، وناشونال بينتس، ونيتيرا، ورامي أوتوموتيف، وراينوموتيف، وسوناكس، وغيرهم.

هذا ويوفر مركز دبي للمعارض سعةً أكبر بكثير وقابليةً للتوسع على المدى الطويل، حيث زادت مساحة العرض في دورة عام 2026 لتصل الى 110,000 متر مربع، حيث ستتيح هذه المساحة الموسعة توسيع أقسام المنتجات والأجنحة الدولية، مما يدعم بشكل مباشر النمو المتوقع لسوق خدمات المركبات في المنطقة وزيادة المشاركة العالمية.

وبهذه المناسبة قال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "إن انتقالنا إلى مركز دبي للمعارض في عام 2026 يتماشى بشكل وثيق مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع التجارة والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية في صميم رؤية الإمارة طويلة الأجل".

وأضاف لي قائلاً: "باعتباره المركز المستقبلي للفعاليات الكبرى والتجمعات التجارية الدولية، يُمثل مركز دبي للمعارض المرحلة التالية من تطور دبي كمركز عالمي رائد للمعارض والخدمات اللوجستية، حيث يوفر حجمه وشبكة اتصالاته وبنيته التحتية المتطورة منصة مثالية لدعم توسعنا المستمر، وتعميق شراكاتنا الدولية، والمساهمة بفعالية في طموحات الإمارة للنمو الاقتصادي، وقد حظي هذا القرار بتأييد قوي من شركائنا في القطاع، الذين يُدركون القيمة الاستراتيجية طويلة الأجل لهذه الخطوة".

تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لقطاع المركبات

يتماشى الانتقال إلى مركز دبي للمعارض بشكل وثيق مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية 2031، مما يعزز مكانة الدولة كجسر استراتيجي بين الشرق والغرب ومركز عالمي للتجارة والابتكار والنمو المستدام، ويوفر النظام البيئي المتطور تقنياً والمُعتمد على الاستدامة في مدينة إكسبو منصة مثالية لتفاعل تجاري هادف يتجاوز حدود قاعات العرض، مما يوفّر فرصاً جديدة للتعاون عبر الحدود والنهوض بالقطاع.

وفي هذا السياق، سيواصل معرض أوتوميكانيكا دبي 2026 البناء على ركائزه الأساسية الست المتمثلة في الاستدامة والتحول الكهربائي والرقمنة والابتكار والتدريب والسلامة، مما يضمن بقاء المعرض في طليعة تحول القطاع.

هذا وستعزز الفعاليات الرئيسية، بما في ذلك أفترماركت سنترال (أكاديمية أوتوميكانيكا سابقاً)، و إنوفيشن فور موبيليتي، و أفريكونيكشنز، وورشة العمل الحديثة، ومؤتمر لاب إكس، وفعالية التقدم في الأسطول وجوائز أوتوميكانيكا دبي، دور المعرض كمحفز لتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء سوق خدمات المركبات العالمي.

هذا ويعكس الموقع الجديد والبرنامج المُحسّن معاً التزام معرض أوتوميكانيكا دبي المستمر بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت نفسه يساهم في رسم ملامح مستقبل التنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي للمعارض من 10 الى 12 نوفمبر 2026. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تُعدّ مجموعة ميسي فرانكفورت أكبر جهة في العالم لتنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات، وتمتلك مركزها الخاص للمعارض. ويعمل لديها نحو 2,700* موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 29 شركة تابعة، فيما تنظم فعاليات في مختلف أنحاء العالم. وقد تجاوزت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2025 حاجز 766* مليون يورو.

نخدم المصالح التجارية لعملائنا بكفاءة من خلال مجالات أعمالنا المتمثلة في المعارض والفعاليات، والمواقع، والخدمات. ومن أبرز نقاط القوة لدى ميسي فرانكفورت هي شبكتها العالمية القوية والمترابطة للمبيعات، التي تغطي نحو 180 دولة في مختلف مناطق العالم. كما تضمن باقة خدماتنا الشاملة، سواء على أرض الواقع أو عبر الوسائط الرقمية، حصول العملاء في جميع أنحاء العالم على مستوى ثابت من الجودة والمرونة عند تخطيط فعالياتهم وتنظيمها وإدارتها. ونوظّف خبراتنا الرقمية في تطوير نماذج أعمال جديدة. وتشمل خدماتنا المتنوعة تأجير مواقع المعارض، وبناء منصات العرض، والتسويق، وخدمات الموظفين، وخدمات الأغذية.

وتُشكّل الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، حيث نحرص على تحقيق توازن سليم بين المصالح البيئية والاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت أم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 في المائة، ولولاية هِسّن بنسبة 40 في المائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

*أرقام أولية لعام 2025

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 8,400 عارضاً واستقبلت 266,000 زائراً من 178 دولة.

