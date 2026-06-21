مدينة الكويت، أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي"، الذراع الاستثماري لبنك الخليج، عن توسيع نطاق إتاحة فرص الاستثمار بالأسهم الخاصة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع CVC عبر صندوق CVC-PE، وهو صندوق استثمار في الأسهم الخاصة شركة CVC ويوزع من خلال إنفست جي بي على المستثمرين المؤهلين.

ويعكس هذا الطرح الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام بين إنفست جي بي وCVC، والتي تعد من الشركات الرائدة عالمياً في إدارة صناديق الاستثمار الخاصة، ويمثل أحدث توسع لمنصة "إنفست جي بي" المتنامية والمتخصصة في أسواق الاستثمار الخاصة، مما يعزز حلول الاستثمار المتاحة للعملاء الراغبين في إنشاء محافظ استثمارية متنوعة وطويلة الأجل.

يتيح صندوق CVC-PE للمستثمرين المؤهلين إمكانية الوصول المستمر إلى محفظة متنوعة من استراتيجيات الأسهم الخاصة التي تديرها شركة CVC. وقد صُمم الصندوق للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ضمن فئة الأصول هذه من خلال محفظة استثمارية راسخة، حيث يوفر وصولاً فورياً إلى استثمارات قائمة مع تنويع عبر سنوات الاستثمار المختلفة والاستراتيجيات المتنوعة.

ومن خلال الجمع بين قدرة توليد فرص استثمارية ذات جودة عالية وخلق قيمة على المدى الطويل، فإن هذه الاستراتيجية تعتبر مناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق نمو مستدام لرأس المال وتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن الأسواق العامة التقليدية.

الجدير بالذكر أن الأسواق الخاصة أصبحت توفر فرصاً استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يخصصون رؤوس أموالهم في المرحلة الحالية، وذلك بعد فترة من تصحيح التقييمات مقارنةً بالمستويات القياسية المسجلة خلال عامي 2020 و2021، وقد صُمم صندوق CVC-PE للاستفادة من هذه البيئة الاستثمارية من خلال الإدارة النشطة للاستثمارات وخلق القيمة التشغيلية، بدلاً من الاعتماد على الهندسة المالية (Financial Engineering) أو مستويات مرتفعة من الرفع المالي (Elevated Leverage).

كما يضم الصندوق توزيعاً استثمارياً في الأسواق الأوروبية، حيث تواصل الأسواق الأوروبية إتاحة فرص استثمارية جاذبة، مدعومة باتساع قاعدة الشركات عالية الجودة وتنوعها عبر مختلف القطاعات. كما أن الهيكل الدائم للصندوق (Evergreen)يلغي العوائق التقليدية المرتبطة بآليات طلبات رأس المال وفترات الصناديق المحددة، مما يوفر للمستثمرين مساراً عملياً ومرناً للدخول إلى فئة أصول باتت عنصراً أساسيا في المحافظ الاستثمارية المتطورة على المستوى العالمي.

استثمارات عالية الجودة

وبهذه المناسبة، قال السيد/ هاني محمد العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفست جي بي: "تمثل شراكتنا مع شركة CVC خطوة بالغة الأهمية في استراتيجية إنفست جي بي الشاملة الرامية إلى تمكين عملائنا من الوصول إلى فرص استثمارية بجودة مؤسسية عبر أسواق الاستثمار الخاصة العالمية. كما يعزز هذا التعاون التزامنا بتوسيع نطاق منتجاتنا من خلال إتاحة فرص استثمارية عالية الجودة في مجال الأسهم الخاصة، تركز على خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل، مع سهولة أكبر في الوصول إلى رأس المال مقارنة بهياكل الأسهم الخاصة التقليدية غير السائلة. ونفخر بشراكتنا مع شركة رائدة عالمياً بحجم CVC، ونتطلع إلى تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا."

إدارة الثروات

من جانبه، قال السيد / نك كلاري، رئيس قطاع الثروات الخاصة ورئيس قطاع الرياضة والإعلام والترفيه في شركة CVC: تم تأسيس CVC Private Wealth بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد للاستفادة من الحجم والخبرة الاستثمارية والانضباط المؤسسي الذي تتمتع به منصة CVC العالمية للاستثمار في الملكية الخاصة. ومن خلال شراكتنا مع إنفست جي بي، سيتمكن المستثمرون المؤهلون في الكويت من الوصول إلى استراتيجية متنوعة للاستثمار في الملكية الخاصة، صممت خصيصاً لتلبية احتياجات محافظ الثروات الخاصة، مع التعرض لشركات عالية الجودة ضمن الأسواق الرئيسية التي تستثمر فيها CVC، وبتركيز قوي

على الأسواق الأوروبية. ويسعدنا التعاون مع إنفست جي بي لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار في الملكية الخاصة بأسلوب مدروس يرتكز على أفضل الممارسات المؤسسية."

وأضاف السيد/ راغب الرامي، شريك في شركة CVC: "يسرنا التعاون مع شركة إنفست جي بي في تطوير استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل. حيث يتيح هذا التعاون لمنصة CVC العالمية وخبرتها الاستثمارية دعم طموح إنفست جي بي في توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلول عالية الجودة في الأسواق الخاصة. نتطلع إلى العمل معًا لتحقيق نتائج قوية ومستدامة للمستثمرين."

يذكر أن شركة CVC تدير حالياً ما يقارب 209 مليار يورو موزعة على استراتيجيات الأسهم الخاصة، الأسواق الثانوية، الائتمان والبنية التحتية. وتدعم هذه المنصة شبكة عالمية تضم 29 مكتباً وأكثر من 550 متخصصاً في الاستثمار. وتجمع منصة الأسهم الخاصة التابعة للشركة بين النطاق العالمي والخبرة المحلية العميقة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. فمنذ تأسيسها، أنجزت الشركة أكثر من 350 استثماراً في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة على مستوى العالم. ويعمل حالياً في الشركات التابعة لمحافظها أكثر من 660 ألف موظف حول العالم، فيما تتجاوز المبيعات السنوية المجمعة لتلك 240 مليار يورو.

نبذة عن شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي"

شركة الخليج كابيتال للاستثمار (إنفست جي بي) هي شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل لبنك الخليج مرخصة من هيئة أسواق المال، وتُعدّ إنفست جي بي من المؤسسات الرائدة في مجال إدارة الثروات والأصول والاستثمارات، حيث تقدم خدمات استشارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء المؤسسيين. وبقيادة فريق من خبراء الاستثمار.

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