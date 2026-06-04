أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «كور42»، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصصة في السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن إتاحة منظومة «أوبن إنوفيشن إيه آي» السيادية المتكاملة لعملائها، في خطوة تعزز قدرات المؤسسات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات تشغيل سيادية ومرنة.

وبموجب هذه الخطوة، ستصبح تطبيقات «أوبن إنوفيشن إيه آي» متاحة عبر منصة "Compass API"، ما يتيح لعملاء «كور42» الوصول إليها ضمن منظومة أوسع من قدرات الذكاء الاصطناعي المؤسسية المتوفرة على المنصة. كما يمنح ذلك المؤسسات مرونة أكبر في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها ضمن بيئات خاضعة للحوكمة وتراعي متطلبات السيادة الرقمية.

وفي إطار هذا التكامل، تتيح منصة «Core42 Compass API» للمؤسسات والمطورين الوصول إلى مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر واجهة موحدة وآمنة، ضمن بيئة تدعم متطلبات استضافة البيانات والسيادة الرقمية. وتعمل المنصة بالاعتماد على سحابة «كور42» للذكاء الاصطناعي، بما يضمن للمؤسسات تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها بسهولة وفق احتياجاتها التشغيلية.

كما يسهم هذا التعاون في توسيع خيارات المؤسسات للاستفادة من حلول «أوبن إنوفيشن إيه آي»، حيث ستتاح تطبيقاتها كخدمة سحابية متكاملة مع منصة "Compass". وفي الوقت ذاته، سيتمكن عملاء «كور42» الذين تتطلب أعمالهم تشغيل الحلول داخل بيئاتهم المحلية من الوصول إلى المنظومة السيادية المتكاملة للشركة، بما يشمل "OICM" و"OIK8" وتطبيقات «أوبن إنوفيشن إيه آي».

وتعليقًا على الشراكة، قال الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إنوفيشن إيه آي»: "لم يعد الذكاء الاصطناعي السيادي خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية للمؤسسات والدول. وقد نجحت «كور42» في بناء البنية الأساسية الذي يتيح للجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال الحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتها ونماذجها وعملياتها التشغيلية".

وأضاف قائلاً: "يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لتسريع بناء اقتصاد رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير منظومة سيادية متكاملة تمنح المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات والمنطقة المرونة والأداء والاستقلالية اللازمة لتبني هذه التقنيات على نطاق واسع وتحويلها إلى قيمة مؤسسية واقتصادية ملموسة".

وتستهدف هذه المنظومة تلبية احتياجات المؤسسات على اختلاف متطلباتها التقنية، إذ يمكن للمؤسسات العاملة على بنية «كور42» توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التطبيقات المتاحة عبر منصة "Compass". كما تتيح للمؤسسات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لأول مرة إمكانية الوصول إلى قدرات مثل الوكلاء الذكيين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية ضمن بيئة تشغيلية خاضعة للحوكمة وجاهزة للاستخدام الفعلي. أما المؤسسات التي تتطلب مستوى أعلى من التحكم ببيئة التشغيل، فيمكنها الاستفادة من منظومة «أوبن إنوفيشن إيه آي» المتكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر البيئات المحلية والسحابية والهجينة.

ومن جانبه، قال شريف توفيق، الرئيس التنفيذي لشؤون المؤسسات والأعمال في «كور42»: "صُممت منصة «Compass» لتكون نقطة وصول موحدة تتيح للمؤسسات الاستفادة من نماذج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة آمنة ومرنة. ويمثل إتاحة تطبيقات «أوبن إنوفيشن إيه آي» عبر المنصة في إطار توسيع منظومة القدرات التقنية المتاحة لعملائنا، وإثراء الخيارات التي يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها في رحلتها نحو تبني الذكاء الاصطناعي. ونسعى من خلال ذلك إلى تمكين المؤسسات من الانتقال بثقة من مرحلة اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه على نطاق أوسع في العمليات والأنشطة التشغيلية اليومية".

ويشكل هذا التعاون خطوة جديدة في مسيرة «كور42» لتوسيع القدرات والحلول المتاحة عبر منصة "Compass" وسحابة الذكاء الاصطناعي التابعة لها. ويعزز ذلك قدرة المؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة عملية داخل بيئات العمل، من خلال بنية توفر الأداء والمرونة والتحكم الذي تتطلبه التطبيقات المؤسسية.

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