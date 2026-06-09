عبدالله النصف:

الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من بيئة العمل ومحركاً رئيسياً لمستقبل الخدمات المصرفية

نستثمر في تطوير قدرات موظفينا لتمكينهم من الاستفادة الفاعلة بأحدث التقنيات ضمن المنظومة الرقمية للبنك

بوبيان يواصل بناء مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن إطار رقابي وحوكمي متكامل

أعلن بنك بوبيان حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لاعتماد واستخدام حلول Copilot Studio و Microsoft Copilot وإتاحته لكل موظفيه عبر جميع إدارات البنك، في خطوة جديدة تمثل نقلة نوعية ضمن استراتيجيته للتحول نحو تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي.

ويأتي اعتماد Microsoft Copilot وCopilot Studio ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير أحدث التقنيات في مجالات البيانات والتقنيات الحديثة والتي تُسهم في تمكين الكوادر البشرية، وتعزيز الاستفادة منها في دعم الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية وترسيخ ثقافة الابتكار، بما ينسجم مع توجهاته نحو بناء بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي.

** رؤية مستقبلية

وفي سياق تعليقه، قال رئيس مجموعة البيانات في بنك بوبيان عبدالله النصف إن هذه الموافقة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة البنك في الاستفادة من الإمكانات المتقدمة للتقنيات الحديثة وتوظيفها بصورة عملية في البيئة الرقمية للعمل، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويعزز كفاءة العمليات وجودة المخرجات، مؤكداً أن المؤسسات اليوم أصبحت تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الممكنات الرئيسية لتطوير الأعمال وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والمرونة.

وأضاف أن اعتماد Microsoft Copilot وCopilot Studio يأتي ضمن رؤية متكاملة يتبناها بنك بوبيان لبناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وقدرة على الاستفادة من المعرفة والبيانات بصورة مسؤولة وآمنة، بما يدعم استدامة التطوير المؤسسي ويعزز جاهزية البنك لمتطلبات المستقبل.

وأوضح أن بنك بوبيان يتبنى نهجاً عملياً في توظيف الذكاء الاصطناعي يرتكز على تحقيق قيمة أعمال ملموسة من خلال تطوير أساليب العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من البيانات بصورة أكثر فاعلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمليات والخدمات المختلفة داخل البنك.

** ضمن إطار رقابي متكامل

وأشار النصف إلى أن اعتماد هذه الحلول جاء بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والأمنية والرقابية ذات الصلة، والتأكد من توافقها مع متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي وأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف "تشهد المؤسسات المالية حول العالم تحولاً متسارعاً في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على مستوى الأتمتة وتحسين الكفاءة، وإنما في تطوير أساليب العمل وتعزيز الاستفادة من البيانات والمعرفة ودعم اتخاذ القرار، مؤكداً حرص بنك بوبيان على مواكبة هذه التحولات من خلال الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتطوير القدرات اللازمة للاستفادة منها بصورة تحقق قيمة حقيقية ومستدامة".

** الاستثمار في القدرات البشرية

وأكد أن "بوبيان" يعمل على تطوير معارف ومهارات موظفيه في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، ويعزز من جاهزية مختلف الإدارات للاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات في تطوير الأعمال وتحسين الأداء، مشيراً إلى أن بنك بوبيان يولي أهمية كبيرة لرفع جاهزية موظفيه وتمكينهم من استخدام هذه الحلول بصورة فعالة ومسؤولة.

** توظيف عملي للتقنيات الحديثة

ونوه النصف أن Microsoft 365 Copilot يوفر نماذج متقدمة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تدعم الموظفين في إنجاز العديد من المهام اليومية بكفاءة أكبر، بما في ذلك إعداد التقارير والعروض التقديمية، وتلخيص الاجتماعات، وتحليل المعلومات والبيانات، وإدارة المحتوى، الأمر الذي يتيح لهم التركيز بصورة أكبر على الأنشطة ذات القيمة المضافة والمهام التي تتطلب التفكير والتحليل واتخاذ القرار.

وأضاف أن اعتماد Microsoft Copilot Studio يفتح المجال أمام تطوير جيل جديد من الوكلاء الرقميين والمساعدين الذكيين القادرين على دعم مختلف العمليات والخدمات الداخلية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل وتوفير تجربة أكثر مرونة وسلاسة للموظفين.

** امتداد لمسيرة الابتكار

وأكد أن اعتماد هذه الحلول يمثل امتداداً لمسيرة بنك بوبيان في الاستثمار بالتقنيات الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار، حيث يواصل البنك تطوير قدراته في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة عملية تدعم الأعمال وترفع الكفاءة وتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي عالمياً.

واختتم النصف تصريحه قائلاً "نشهد اليوم تحولاً متسارعاً في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، ونؤمن في بنك بوبيان بأن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب التوازن بين الابتكار والمسؤولية. ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في بناء بيئة عمل رقمية متطورة تمكّن موظفينا من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية، وتعزز قدرتنا على الابتكار والتطوير المستمر بما يدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ويخلق قيمة مستدامة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا".

-انتهى-

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