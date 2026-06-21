دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن Colabz AI Studio، الاستوديو المتخصص في حلول الذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمنصته الجديدة لإنشاء الصور والفيديوهات للعلامات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المنصة إلى مساعدة فرق التسويق والتجارة الإلكترونية على إنتاج محتوى بصري احترافي بسرعة كبيرة، مع الحفاظ على الهوية البصرية الخاصة بكل علامة تجارية.

وبينما تقدم العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي صوراً وتصاميم عامة، تعتمد منصة Colabz على بناء نظام خاص بكل علامة تجارية يحفظ أسلوبها البصري، بما يشمل الإضاءة والألوان وطريقة عرض المنتجات والطابع العام للصور والفيديوهات. وبعد إعداد العلامة التجارية على المنصة، يمكن إنشاء عدد غير محدود من الصور والفيديوهات الجاهزة للحملات التسويقية خلال دقائق فقط.

ويأتي إطلاق المنصة استجابةً للطلب المتزايد على المحتوى الرقمي، حيث تحتاج العلامات التجارية اليوم إلى عشرات الصور والفيديوهات شهرياً للنشر عبر مواقع التجارة الإلكترونية والإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، تستغرق جلسات التصوير التقليدية وقتاً طويلاً وتحتاج إلى ميزانيات مرتفعة، ما يجعل من الصعب على الكثير من الشركات مواكبة هذا الطلب المستمر.

وقال برونو العضم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في Colabz AI Studio:

“معظم فرق التسويق لديها أفكار كثيرة، لكن التحدي الحقيقي هو الوقت وسرعة التنفيذ. من خلال Colabz أصبح بإمكان العلامات التجارية إنشاء المحتوى وإدارته ونشره بسهولة ضمن منصة واحدة، دون الحاجة إلى جلسات تصوير متكررة أو عمليات إنتاج معقدة.”

وتوفر المنصة عدداً من المزايا، أبرزها:

إنشاء صور وفيديوهات متوافقة مع هوية العلامة التجارية بشكل دائم.

مكتبة جاهزة من الأنماط والأساليب البصرية المناسبة لقطاعات مختلفة.

أدوات تعديل متكاملة تشمل تغيير الخلفيات وتحويل الصور إلى فيديوهات بسهولة.

كما يقدم Colabz AI Studio خدماته من خلال نموذجين:

خدمة متكاملة تديرها Colabz AI للعلامات التجارية التي تحتاج إلى دعم كامل.

منصة ذاتية للعملاء تبدأ من 20 دولاراً شهرياً، تتيح للشركات إنشاء محتوى احترافي بسهولة وبتكلفة مناسبة.

وتعمل المنصة حالياً، مستفيدة من خبرتها الممتدة لأكثر من خمس سنوات في مجال الإنتاج المبتكر وخدمة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ الإطلاق الأولي للمنصة، تعاونت المنصة مع علامات تجارية في مجالات الأزياء والجمال والإكسسوارات والتسويق الرقمي، محققة نمواً مستمراً في أعمالها.

وبمناسبة الإطلاق الرسمي، تقدم المنصة خصماً بنسبة 50% على الاشتراكات السنوية لفترة محدودة.

نبذة عن كولابز AI ستوديو

كولابز AI ستوديو منصة إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. يقود المنصة أربعة مؤسسين يمتلكون خبرات تتجاوز 30 عاماً في مجالات الإعلان والتكنولوجيا والتطوير التجاري والهندسة التطبيقية للذكاء الاصطناعي، مع خبرات سابقة في شركات عالمية مثل FP7 وSaatchi وVodafone وAT&T وطيران الإمارات. وتخدم المنصة علامات تجارية في الشرق الأوسط والأسواق العالمية، بهدف تمكين الشركات من الوصول إلى محتوى بصري احترافي بسهولة وكفاءة.

https://www.colabz.ai/

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