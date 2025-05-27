دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة CNTXT AI، المتخصصة في رفع جاهزية و قدرة المؤسسات للتعامل بالذكاء الاصطناعي عبر بنية تحتية محكمة وقاعدة بيانات عالية الجودة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Beam AI، المنصة الريادية لوكلاء الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم وكلاء ذكاء اصطناعي آمنين، محكمين و قابلين للتوسع ومصمّمين خصيصاً للبيئات المحلية لخدمة المؤسسات الحكومية و الشركات الكبرى في منطقة الخليج

ستتيح هذه الشراكة لـ"Beam AI" توسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاستفادة من البنية التحتية والخدمات السيادية المحكمة و الموثوقة التي تقدمها "CNTXT AI"، فيما ستدمج الأخيرة تقنيات تنفيذ الوكلاء الخاصة بـ"Beam AI" ضمن منظومتها، لتوفير حلول ذكية تعمل بتلقائية، مصممة لتعزيز أمن المعلومات داخل النطاق المحلي وتنسجم مع متطلبات الحوكمة الرقمية.

وبحسب تقرير صادر عن شركة IMARC، فإن سوق الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي يُقدّر بين 4.2 و5.4 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات ببلوغه 22.4 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يعكس التوجه المتسارع في المنطقة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفي هذا السياق، صرّح محمد أبو شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI: "تقدّم Beam AI نموذجاً متقدّماً لتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر وكلاء تنفيذيين فاعلين، فيما نوفر نحن البنية التحتية والبيانات التي تمثل الأساس. شراكتنا تمكّن المؤسسات من اعتماد الحلول الرقمية بشكل آمن، قابل للتوسع، ومواءم للبيئة الخليجية."

من جهته، قال جوناس ديزون، الرئيس التنفيذي لشركة Beam AI: "توفر CNTXT AI الامتثال والسياق والقدرة اللازمة لتوسيع نطاق تقنيتنا بفعالية في السوق الخليجية."

وكلاء الذكاء الاصطناعي: تسريع الأداء المؤسسي وتحقيق الأثر

تم تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي لتطبيقات العالم الواقعي، حيث يقومون بأتمتة المهام المتكررة، ويتكاملون بسلاسة مع البيئات الرقمية الحالية داخل المؤسسات. وقد تجاوزت قدراتهم حدود الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليصبحوا قادرين على اتخاذ إجراءات عملية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات في قطاعات متنوعة، منها:

إدارة العقارات: الرد على استفسارات المستأجرين وأتمتة عمليات الاكتتاب.

الخدمات المالية: تسريع تحليل الفواتير وتعزيز مراقبة المعاملات.

إدارة البيانات: استخلاص المعلومات المنتظمة من الوثائق غير المنتظمة.

الخدمات الحكومية: أتمتة استفسارات المواطنين وطلبات التصاريح وتقديم خدمات افتراضية فعّالة على مدار الساعة.

وقد تم تصميم هؤلاء الوكلاء ليكونوا قادرين على التكيّف، واتخاذ قرارات مستقلة، وتحقيق نتائج ملموسة، مع ضمان أعلى مستويات الامتثال و الحوكمة المؤسسية.

وأكد ديزون: "لسنا بصدد بناء طبقات أتمتة سطحية، بل نبتكر وكلاء أذكياء يتكاملون بعمق داخل الأنظمة الحالية، ويمنحون الفرق البشرية قوة مضاعفة بدلاً من تهميش دورها."

أطر الشراكة الاستراتيجية

تشغيل وكلاء " Beam AI " على بنية تحتية صُمِّمت خصيصاً لحماية الخصوصية، مما يضمن الامتثال الكامل لتشريعات حوكمة البيانات في دول الخليج.

" على بنية تحتية صُمِّمت خصيصاً لحماية الخصوصية، مما يضمن الامتثال الكامل لتشريعات حوكمة البيانات في دول الخليج. اضطلاع " CNTXT AI " بقيادة عمليات التنفيذ عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات والسعودية و مواءمة الحلول الذكية للخصوصيات اللغوية و التشريعية في المنطقة.

" بقيادة عمليات التنفيذ عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات والسعودية و مواءمة الحلول الذكية للخصوصيات اللغوية و التشريعية في المنطقة. تعاون تقني مستدام بين الطرفين لتطوير قواعد بيانات متكاملة وآليات تغذية راجعة تدعم التحسين المستمر لأداء الوكلاء.

من خلال إدماج وكلاء ذكاء اصطناعي متطوّرين داخل البنى المؤسسية، تسرّع "CNTXT AI" و"Beam AI" من مسار التحول الرقمي الحقيقي، مما يُحدث أثراً فورياً وملموساً لدى المؤسسات الطامحة للريادة في عصر الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن Beam AI

تُعد Beam AI المنصة الأولى في العالم لأتمتة المهام عبر وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، حيث تُمكّن المؤسسات من إطلاق وكلاء تنفيذيين يتولون إدارة العمليات اليومية عبر قطاعات حيوية تشمل التمويل، خدمة العملاء، وعمليات الأعمال. تحظى بثقة كبرى الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500، فضلاً عن الشركات الناشئة عالية النمو، وتتميّز وكلاءها بقدرات شبيهة بالبشر من حيث التفكير، التخطيط، والتنفيذ المتسلسل للمهام. ومع تكاملها مع مجموعة واسعة من الأدوات الخارجية والتقنيات المتخصصة، تمكّن Beam الشركات من خفض التكاليف التشغيلية، وتسريع الأداء، والتوسع الذكي لدعم الموارد البشرية. Beam AI هي القوة الدافعة لفرق العمل الحديثة حول العالم

نبذة عن CNTXT AI

تُعد CNTXT AI شركة بيانات وذكاء اصطناعي مقرها الإمارات العربية المتحدة، تُتيح للمؤسسات إعداد، وبناء، واختبار، ونشر، وتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الحوكمة الكاملة على البيانات. تشتهر الشركة بتقنياتها المتطورة في للتصنيف الذكي للبيانات، وتركز على تسريع تطوير ونمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المؤسسات من تخصيص ونشر نماذج البيانات التوليدية لإنتاج بيانات أكثر واقعية.

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