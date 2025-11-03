دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق خدمة التعدين السحابي للعملات المُشفرة"، (Mining as a Service)، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة تُطلق خدمة رسمية مٌبتكرة في مجال التعدين السحابي للعملات المُشفرة كخدمة (MaaS)، وذلك في حفل أُقيم في برج خليفة بدبي. ومن المقرر أن تُقدم الخدمة الجديدة التي أُطلق عليها اسم (Cloud Miner)، ضمن محفظة العلامة التجارية الفرعية "du Tech"، مُستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة في مجال الاتصالات وريادتها لمجال مراكز البيانات بما يمكنها من قيادة الابتكارات المُستدامة في مجال العملات المشفرة.

وقد تم تصميم خدمة (Cloud Miner)، حصرياً للسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع التزام "دو" بمعايير الشفافية والأمن والامتثال التنظيمي. ومن خلال مراكز البيانات المتطورة المملوكة لــ "du Tech"، والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، أصبح بإمكان سكان الدولة الدخول إلى عالم تعدين العملات المُشفرة باستئجار القدرة الحاسوبية المطلوبة بنظام الاشتراك، حيث يمكنهم المزايدة على الخطط المتاحة من خلال المزاد الإلكتروني،"Online Auction" ، عبر الموقع: (www.onlineauction.ae)، وذلك اعتباراً من يوم 3 وحتى 9 نوفمبر2025.

وتعمل خدمة "التعدين السحابي" (MaaS)، التي أطلقتها "دو" على تبسيط عملية الانضمام إلى عالم تعدين العملات المُشفرة عبر توفير حلّ سحابي مُتكامل يخفف التعقيدات التقنية التقليدية ويُلغي الحاجة إلى امتلاك أجهزة أو تغطية تكاليف الطاقة أو الصيانة. وبذلك يستفيد العملاء من كل مزايا التعدين، بما في ذلك فرص الحصول على العوائد المحتملة من تعدين بيتكوين والمُشاركة في منظومة الـــ "بلوك تشين"، دون تحمل الأعباء التشغيلية، أو إدارة الأجهزة وتكاليف الكهرباء وتحديات الصيانة، حيث يُمكن بدء العمليات فور الاشتراك بالخدمة.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو"، :إنه "من خلال إطلاق خدمة (Cloud Miner)، نهدف إلى تقديم مدخل سهل وآمن لعالم العملات الرقمية، مستندين إلى موثوقية (دو) وسمعتها المرموقة في الشفافية والأمان. كما تُجسد هذه الخطوة التزامنا بالابتكار، واستثمارنا في بنيتنا التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبراتنا الكبيرة في مجال مراكز البيانات لتأسيس مُستقبل رقمي مُستدام في مجال التمويل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتتميز خدمة (Cloud Miner) الجديدة من "دو" بأسعارها التنافسية وعقودها التي تتسم بالشفافية من دون فرض أي نوع من الرسوم الخفية، كما أنها مُتاحة بفترة اشتراك لمدة 24شهراً، بما يوفر للعملاء الاستمتاع بسهولة بسعة 250 TH/s، لتمكين المشتركين من القيام بنشاط تعدين العملات المًشفرة عبر موقع ببساطة. كما تلتزم "دو" بأعلى معايير الامتثال لمتطلبات "اعرف عميلك"، (KYC)، ومكافحة غسل الأموال، (AML)، للمعاملات ذات القيمة العالية، من خلال استخدام هوية الإمارات الرقمية (UAE Pass)، إلى جانب تفعيل التحقق الثنائي (2FA) لتعزيز أمن الحسابات وضمان تجربة موثوقة وآمنة بالكامل.

وأضاف العوضي إن " إطلاق خدمة (التعدين السحابي)، تحت علامتها التجارية الفرعية du Tech يُجسد امتداداً لمسيرة (دو) العريقة وإرثها الغني في قطاع الاتصالات، كما أنه يتناغم مع نهجها الاستشرافي في تبنّي أحدث تقنيات المستقبل، إذ تجعل من دخول عالم تعدين العملات المُشفرة عملية سهلة، عبر توفير القدرة الحاسوبية اللازمة بعقود سنوية مرنة، ليصبح دخول سوق العملات المُشفرة أسهل وأكثر أماناً من أي وقت مضى مع خدمة دو للتعدين السحابي"Cloud Miner "، (MaaS) ".

وتزدهر الخدمة الجديدة بفضل شفافيتها العالية وموثوقيتها، إضافة إلى قدرة "دو" في تقديم حلول تقنية رائدة تدعم التحول نحو اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وتُجسّد هذه المبادرة رؤية "دو" في إتاحة الوصول إلى التقنيات المالية الناشئة، وتمكين الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من الابتكار بطريقة آمنة ومسؤولة ضمن إطار تنظيمي واضح ومتطور لمبادرات التعدين السحابي لعملة بيتكوين الخاصة بهم.

للمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة والتقدم لعقد Cloud Miner وبدء رحلة تعدين بيتكوين والعملات المُشفرة مع "دو"، يُرجى زيارة [www.onlineauction.ae ].

