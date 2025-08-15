تورنتو- أعلنت .CI Financial Corp (يُشار إليها فيما يلي باسم "CI" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: CIX) وMubadala Capital اليوم عن إتمام عملية الاستحواذ المعلنة سابقًا على CI، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول والثروات المتنوعة في أمريكا الشمالية، وذلك اعتبارًا من 12 أغسطس 2025. وتعدُّ هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 12.1 مليار دولار كندي علامة فارقة مهمة في طموحات نمو Mubadala Capital، حيث تُسرع من توسُّعها في إدارة الثروات الخاصة وتُرسخ مكانتها في طليعة قطاع سريع التطور.

تمت الصفقة من خلال خطة ترتيب قانونية (يُشار إليها باسم "الاتفاقية") بموجب قانون شركات الأعمال (أونتاريو). وفقًا لشروط الخطة، من بين أمور أخرى، استحوذت Mubadala Capital على جميع الأسهم العادية الصادرة والمستحقة للشركة (يُشار إليها باسم "أسهم CI") مقابل مبلغ نقدي قدره 32.00 دولار كندي للسهم، باستثناء الأسهم القابلة للتحويل (كما هو مُحدَّد أدناه). تم تقييم حقوق ملكية شركة CI في هذه الصفقة بحوالي 4.7 مليار دولار كندي، بما يعكس قيمة إجمالية للمؤسسة تُقدَّر بحوالي 12.1 مليار دولار كندي.

بإتمام هذه الصفقة، أصبحت Mubadala Capital تُشغِّل وتقدِّم الاستشارات وتدير لمصلحة العملاء والشركاء المحدودين أصولاً مجمعة تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار أمريكي من خلال مديري أصولها وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك CI وشركاتها التابعة. ويؤكد هذا الحجم الكبير رؤية Mubadala Capital في إنشاء منصَّة رائدة لإدارة الأصول تجمع بين الاستثمارات البديلة عالية الجودة المؤسسية عبر فئات أصول وجغرافيات متعددة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والائتمان، والفرص الخاصة مع التركيز على البرازيل وغيرها من الاستثمارات البديلة، إلى جانب تقديم خدمات إدارة ثروات شاملة.

صرَّح Kurt MacAlpine، الرئيس التنفيذي لشركة CI قائلاً: "هذه مرحلة جديدة ومثيرة لشركة CI. لقد وجدنا في Mubadala Capital الشريك المثالي – شريك يشاركنا طموحاتنا وملتزم بدعم المرحلة التالية من رحلتنا". "بتضافر جهودنا سويًا، نحن في موقع فريد لتوسيع قدراتنا، وتسريع النمو، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء الذين نخدمهم".

سيظل المقر الرئيسي لشركة CI في تورونتو، وستستمر الشركة في العمل باستقلالية تامة ضمن هيكلها المؤسسي الحالي واستراتيجيتها وأسمائها التجارية وفريق إدارتها بقيادة السيد MacAlpine. يقوم الرئيس التنفيذي بتحويل 1جميع حقوق ملكيته إلى الشركة المستمرة بالشراكة مع Mubadala Capital، مما يعكس التزامه برؤيتهم المشتركة لمستقبل شركة CI.

إزاء إغلاق الصفقة الآن، أصبحت شركة CI تتمتع بإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية والموارد الرأسمالية الخاصة بـ Mubadala Capital، ما يتيح لها تسريع المبادرات الاستراتيجية واستثمار الفرص الجديدة في قطاع إدارة الأصول والثروات المتطور في أمريكا الشمالية وعلى الصعيد العالمي. وعلى وجه الخصوص، تتيح هذه الصفقة لشركة CI مواصلة توسيع نشاط شركة Corient، التابعة لها في الولايات المتحدة. كما تحافظ الصفقة على نموذج الشراكة الخاصة الفريد لشركة Corient، والذي كان أحد العوامل الرئيسية في نجاحها.

قال Hani Barhoush، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة Mubadala Capital: "تُعدُّ CI Financial شركة رائعة تتماشى عن كثب مع رؤية واستراتيجية Mubadala Capital طويلة الأمد". "من خلال دمج خبرة CI في إدارة الثروات وعلاقاتها الطويلة مع العملاء مع قدراتنا في الاستثمارات البديلة وانتشارنا العالمي، نقوم ببناء منصَّة متميزة تركز على الإدارة الحكيمة لرأس المال — لمساعدة العملاء على تنمية الثروة والحفاظ عليها وإدارتها عبر الأجيال، مع دفع الابتكار في طريقة تقديم خدمات إدارة الثروات".

تعتمد هذه الصفقة على الخبرة العميقة لشركة Mubadala Capital في بناء وتوسيع الأعمال المعقدة متعددة الاختصاصات، وتضع الشركة في موقع يمكنها من دعم نمو CI المستمر وابتكارها في تقديم الخدمات للعملاء.

الإجراء المطلوب من مساهمي CI

نود تذكير المساهمين المسجلين في شركة CI بضرورة تقديم خطاب التحويل المكتمل بشكل صحيح، ومعه، حسب الاقتضاء، شهادة (شهادات) تمثل أسهمهم العادية، إلى شركة .Computershare Investor Services Inc (يُشار إليها فيما يلي باسم "Computershare"). يمكن للمساهمين المسجلين الذين لديهم أي أسئلة أو يحتاجون إلى مساعدة الاتصال بشركة Computershare مجانًا على الرقم 1-800-564-6253 داخل أمريكا الشمالية، أو على الرقم 1-514-982-7555 خارج أمريكا الشمالية، أو عبر البريد الإلكتروني corporateactions@computershare.com.

اكتمال الخطة الآن، من المتوقع أن يتم شطب الأسهم العادية لشركة CI من بورصة تورنتو للأوراق المالية (يُشار إليها فيما يلي باسم TSX) بعد فترة قصيرة من هذا التاريخ؛ ومع ذلك، ستظل CI جهة مُصدِّرة للتقارير في جميع مقاطعات كندا.

لمزيد من التفاصيل حول الخطة، يُرجى الاطّلاع على نشرة معلومات إدارة CI المؤرخة 7 يناير 2025 (يُشار إليها فيما يلي باسم "نشرة المعلومات") والتي يمكن العثور على نسخة منها ضمن الملف التعريفي لشركة CI على موقع SEDAR+ عبر الرابط: www.sedarplus.ca.

تغييرات مجلس الإدارة

في سياق إتمام الخطة، قدِّم كل من William Butt، وBrigette Chang، وPaul J. Perrow، وSarah Ward استقالاتهم من عضوية مجلس إدارة شركة CI، وتم استبدالهم بـ Samuel Merksamer، وMurat Konuk وGlyn Barker. وسيظل كل من William Holland وKurt MacAlpine أعضاءً في مجلس إدارة CI بعد إتمام الخطة.

السيد Merksamer هو مدير تنفيذي في Mubadala Capital منذ عام 2024. وكان سابقًا شريكًا في One Investment Management من 2022 إلى 2024. قبل ذلك، شغَّل منصب شريك في SoftBank Investment Advisers ومديرًا إداريًا في SB Management، إحدى شركات SoftBank التابعة، من 2019 إلى 2022. ومن 2017 إلى 2019، كان أحد مؤسسي Caligan Partners, L.P، وهي شركة استثمارية. كما شغَّل منصب المدير الإداري في Icahn Capital LP، التابعة لشركة Icahn Enterprises L.P، من 2008 إلى 2016. حصل السيد Merksamer على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كورنيل.

السيد Konuk انضم إلى Mubadala Capital في عام 2023 ويشغَّل منصب كبير المسؤولين في فريق الأسهم الخاصة. قبل انضمامه إلى Mubadala Capital، عمل السيد Konuk في عدد من شركات الأسهم الخاصة، بما في ذلك Blackstone وCastle Harlan. تخرّج السيد Konuk من جامعة رايس بدرجة البكالوريوس في التحليل الاقتصادي الرياضي.

السيد Barker كان شريكًا إداريًا في PricewaterhouseCoopers LLP UK ("PwC") من 2006 إلى 2008، ثم شغَّل منصب نائب الرئيس من 2008 إلى 2011. انضم السيد Barker إلى PwC في عام 1975 وأصبح شريك تدقيق في عام 1987. وبعد ذلك، أسس نشاط خدمات المعاملات المخصص للأسهم الخاصة في PwC وقاد قسم التدقيق في المملكة المتحدة. منذ مغادرته PwC في 2012، شغَّل عضوية مجالس إدارة عدة شركات عامة، بما في ذلك Aviva plc (مدير مستقل أول)، Berkeley Group Holdings plc (رئيس مجلس الإدارة)، وTransocean Limited. حصل السيد Barker على درجة البكالوريوس في العلوم في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة بريستول عام 1975، وهو محاسب قانوني معتمد.

الإفصاح التحذيري المبكر لشركة Mubadala Capital

بموجب الاتفاق، استحوذت شركة MC Accelerate Co-Invest LP (يُشار إليها فيما يلي باسم " مستثمر Mubadala")، وهي كيان تُديره Mubadala Capital Management UK LLP بشكل غير مباشر عبر Accelerate Holdings Corp.، على جميع أسهم CI (باستثناء الأسهم التي يملكها السيد MacAlpine، مدير الشركة والرئيس التنفيذي لشركة CI (يُشار إليها فيما يلي باسم "الأسهم القابلة للتحويل")) بسعر 32.00 دولار كندي لكل سهم CI. وقد استحوذت MC Accelerate Holdings LP (يُشار إليها فيما يلي باسم "Holdings LP ")، وهي شراكة محدودة وكيان تابع لمستثمر Mubadala، على جميع الأسهم القابلة للتحويل مقابل حصص من الفئة A في Holdings LP، بقيمة ضمنية تبلغ 32.00 دولار كندي لكل سهم قابل للتحويل. ومنذ ذلك الحين، تم إسهام الأسهم القابلة للتحويل في Accelerate Holdings Corp. وبشكل إجمالي، دفع المستثمر Mubadala مبلغ 4,599,384,096 دولار كندي للاستحواذ على جميع أسهم CI.

قبل إتمام الخطة مباشرة، لم يكن للمستثمر Mubadala أي ملكية نافعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي سيطرة أو توجيه على أي من أسهم CI أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم CI أو قابلة للاستخدام للحصول عليها. وبعد إتمام الخطة في 12 أغسطس 2025 وبعض معاملات إعادة التنظيم الداخلية التي أُنجزت على الفور بعد ذلك، أصبح المستثمر Mubadala يملك، بشكل غير مباشر عبر Accelerate Holdings Corp.، حوالي 144,228,914 سهمًا من أسهم CI، بما يمثل 100% من الأسهم المصدرة والمستحقة لشركة CI.

استحوذ المستثمر Mubadala على أسهم CI بهدف التحكُّم بشكلٍ غير مباشر على شركة CI كاستثمار استراتيجي طويل الأجل. ومع ذلك، يعتزم المستثمر Mubadala مراجعة استثماره في CI باستمرار، وقد يختار من وقت لآخر، وفي أي وقت، وبناءً على ظروف السوق وعوامل أخرى، بيع كل أو جزء من حصته في CI، أو دفع CI للتخلي عن جزء من أصولها، أو إعادة تنظيم أعمال CI، وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك ظروف السوق والاقتصاد العامة وعوامل وشروط أخرى يراها المستثمر Mubadala مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت Accelerate Holdings Corp. على أمر نهائي من محكمة أونتاريو العليا للعدل (القائمة التجارية) يوافق على ترتيب لاحق بموجب المادة 182 من قانون شركات الأعمال (أونتاريو)، والذي بموجبه ستندمج CI مع Accelerate Holdings Corp.، مع استمرار CI ككيان قائم بعد الاندماج وكونها شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للمستثمر Mubadala، فيما ينتفي وجود Accelerate Holdings Corp. ("ترتيب الاندماج"). ومن المتوقع أن يكتمل ترتيب الاندماج خلال الأسبوع المقبل.

مستثمر Mubadala هو شراكة محدودة قائمة بموجب قوانين إنجلترا وويلز، ومديرها، Mubadala Capital Management UK LLP، هو شراكة ذات مسؤولية محدودة قائمة بموجب قوانين إنجلترا وويلز. وكلاهما يقع مقرهما الرئيسي في 25 Berkeley Square, W1J 6HN, London, England.

سيتم تقديم تقرير التحذير المبكر من قِبل مستثمر Mubadala بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، وبمجرد تقديمه سيكون متاحًا على الملف التعريفي لشركة CI على SEDAR+ عبر الرابط www.sedarplus.ca. ويمكن أيضًا الحصول على نسخة من هذا التقرير من:

Rodney Cannon

المستشار العام

الإمارات العربية المتحدة +971 2 236 1003

المملكة المتحدة +44 20 3650 3333

الولايات المتحدة الأمريكية +1 929 562 5151

المستشارون في الصفقة

لعبت INFOR Financial دور المستشار المالي الحصري، وWildeboer Dellelce LLP دور المستشار القانوني للجنة الخاصة في مجلس إدارة CI. قدَّمت Stikeman Elliott LLP وSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP الاستشارات القانونية لشركة CI، كما عملت RBC Capital Markets كمستشار مالي إضافي لشركة CI. عملت RBC Capital Markets كمستشار لشركة CI.

عملت .Jefferies Securities Inc كمستشار مالي رئيسي لشركة Mubadala Capital، وقدَّمت كل من Blake, Cassels & Graydon LLP وLatham & Watkins LLP الاستشارات القانونية لشركة Mubadala Capital. لعبت FGS Longview دور مستشار الاتصالات الاستراتيجية والشؤون العامة لشركة Mubadala Capital. عملت BMO Capital Markets كمستشار لشركة Mubadala Capital.

نبذة عن CI Financial

شركة CI Financial Corp. هي شركة عالمية متنوعة في إدارة الأصول والثروات، تعمل بشكل رئيسي في كندا والولايات المتحدة وأستراليا. طورت CI التي تأسست في عام 1965، ومقرها في تورونتو، قدرات عالية المستوى في إدارة المحافظ الاستثمارية، ومهارات واسعة في جميع جوانب تخطيط الثروات، إضافة إلى مجموعة شاملة من المنتجات. تعمل CI في ثلاثة قطاعات:

إدارة الأصول، وتشمل CI Global Asset Management العاملة في كندا، وGSFM العاملة في أستراليا.

إدارة الثروات في كندا، وتعمل تحت اسم CI Wealth، والتي تشمل CI Assante Wealth Management، وAligned Capital Partners، وCI Assante Private Client، وCI Private Wealth، وNorthwood Family Office، وCI Coriel Capital، وCI Direct Investing، وCI Direct Trading، وCI Investment Services.

إدارة الثروات في الولايات المتحدة، وتشمل Corient Private Wealth، وهي شركة متكاملة لإدارة الثروات تقدم حلولاً شاملة للعملاء ذوي الثروات العالية جدًا والعالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يقع المقر الرئيسي لشركة CI في 15 York St., 2nd Floor, Toronto, Ontario, M5J 0A3, Canada.

نبذة عن Mubadala Capital

Mubadala Capital هي منصَّة عالمية لإدارة الأصول البديلة، تقوم بإدارة وتقديم الاستشارات والخدمات للعملاء والشركاء المحدودين على أصول تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار أمريكي من خلال مديري الأصول وشراكاتها الاستراتيجية. وكونها شركة تابعة لـ Mubadala Investment Company، تجمع Mubadala Capital بين حجم واستقرار الملكية السيادية مع المرونة والتركيز الذي يميِّز شركة إدارة الأصول البديلة العالمية القائمة على الأداء.

تستثمر الشركات المملوكة بالكامل لـ Mubadala Capital عبر فئات أصول وجغرافيات متعددة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والفرص الخاصة مع التركيز على البرازيل، وغيرها من الاستثمارات البديلة. إضافةً إلى ذلك، تحتفظ Mubadala Capital بمحفظة من الشركات والشراكات الاستراتيجية في مجالات الثروات الخاصة، والائتمان، والتأمين، والعقارات، وغيرها من المجالات.

يمتلك فريق Mubadala Capital أكثر من 200 متخصص موزعين على 5 مكاتب في أبوظبي، ونيويورك، ولندن، وسان فرانسيسكو، وريو دي جانيرو، وتعمل الشركة كشريك مفضَّل للمستثمرين في قطاع المؤسسات والأفراد الباحثين عن عوائد متميزة معدلة حسب المخاطر عبر أسواق خاصة وفئات أصول بديلة متنوعة.

-انتهى-

#بياناتشركات