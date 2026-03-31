البرازيل، أنابوليس: ​​​افتتحت Changan Automobile وCAOA اليوم فصلاً جديداً في صناعة السيارات في البرازيل، مع تدشين خط إنتاج عالي الأتمتة في أنابوليس وخروج أول سيارة CHANGAN UNI-T مصنّعة في البرازيل من خط الإنتاج. وقد شهد المراسم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكمين، وسعادة تشو تشينغتشياو، سفير الصين لدى البرازيل، في إشارة إلى مرحلة جديدة من التصنيع عالي التقنية والتنقل الأخضر في البلاد.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام Changan بالسوق البرازيلية، مدعوماً باستثمارات متواصلة في الطاقة الإنتاجية، والتحديث التكنولوجي، والتصنيع المتقدم. ويمثل هذا الافتتاح انطلاقة دورة استثمارية جديدة بقيمة 950 مليون دولار أمريكي (5 مليارات ريال برازيلي) للفترة 2026-2028. ومع إضافة 570 مليون دولار أمريكي (3 مليارات ريال برازيلي) التي استُثمرت منذ عام 2023، يصل إجمالي الاستثمار في أنابوليس إلى 1.52 مليار دولار أمريكي (8 مليارات ريال برازيلي)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 90,000 وحدة.

وقال تشو هوارونغ، رئيس مجلس إدارة China Changan Automobile Group: "بالنسبة إلى Changan، لا تمثل البرازيل مجرد وجهة للاستثمار، بل أرضاً التزمنا ببناء مستقبل طويل الأمد فيها."

اختراق نوعي في الهندسة المحلية

جاءت UNI-T ثمرة ثلاثة أعوام من التعاون بين 200 مهندس من الصين والبرازيل. وفي قلبها محرك 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex المتطور، وهو نظام دفع طورته Changan وقامت فرق CAOA المتخصصة بمعايرته ليتوافق مع أي مزيج من الإيثانول والبنزين.

وقد خضعت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة "Next Level" لاختبارات لمسافة 200,000 كيلومتر في مختلف المناخات البرازيلية، بما يضمن المتانة والكفاءة والأداء وفق أنماط الاستخدام المحلية. كما تجمع بين الهندسة العالمية والابتكارات المحلية، مثل نظام التحكم الصوتي المترجم بالكامل إلى البرتغالية والمقصورة الذكية المتصلة، لتقديم تجربة مصممة خصيصاً للسائق البرازيلي.

وقال كارلوس ألبرتو دي أوليفيرا أندرادي فيلهو، الرئيس المشارك لـ CAOA: "تمثل UNI-T أكثر بكثير من مجرد طراز جديد. فهي تثبت أن البرازيل قادرة على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لهندسة وإنتاج السيارات عالية التقنية."

دفع خطة إعادة التصنيع في البرازيل

تشكل CHANGAN UNI-T الركيزة الأساسية لهذه المنظومات المحلية للدفع. وتركز الاستثمارات على رقمنة خطوط التجميع وتدريب القوى العاملة، بما يدعم برنامج MOVER التابع للحكومة الفيدرالية.

وانطلاقاً من هذه القاعدة في تقنيات Flex-Fuel وHEV، تخطط Changan لطرح مجموعة كاملة من الطرازات الهجينة والمكهربة، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية وقدرات البحث والتطوير. ومع افتتاح أكثر من 60 وكالة في عام 2026، توسّع Changan حضورها البيعي، بالتوازي مع ترسيخ تقنيات المصانع المتقدمة وأنظمة الدفع الحديثة في المشهد الصناعي البرازيلي، بما يهيئها للمساهمة في قيادة المرحلة المقبلة من التنقل الذكي والمستدام.

