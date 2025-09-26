دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة CG Developers Global، عضو مجموعة CG Corp Global، عن توسيع حضورها في المنطقة من خلال مشروع فاخر رائد مع توقيع اتفاقية رسمية مع Marriott International لإطلاق أول JW Marriott Residence في دبي. وشمل الحدث البارز الكشف عن JW Marriott Residences في Dubai Islands, Central بالإضافة إلى إطلاق الشعار الجديد لشركة CG Developers Global.

تعود جذور عائلة Chaudhary إلى نيبال عام 1935 وعلى مدى العقود نجحت العائلة في بناء CG Corp Global لتصبح أول مجموعة متعددة الجنسيات في نيبال بقيمة مليارات الدولارات مع إرث يمتد لأربعة أجيال على مدار أكثر من 100 عام.

تأسست CG Developers Global عام 1995 ولها سجل حافل عالمي في تطوير أكثر من مليوني قدم مربع من المشاريع بقيمة مبيعات تتجاوز مليار دولار أمريكي. وبعد أكثر من عقدين من التواجد القوي في منطقة الشرق الأوسط، يمثل هذا المشروع معيارًا جديدًا للمعيشة الفاخرة في دبي ويعزز من توسع الشركة في السوق العقارية.

يعمل الذراع الفندقي لمجموعة CG Corp Global، CG Hospitality Global، بالتعاون الوثيق مع CG Developers Global حيث تمتلك وتدير محفظة متنوعة تضم أكثر من 209 فنادق ومنتجعات في 130 وجهة حول العالم، بما يقارب 15,000 مفتاح فندقي. وتشمل عملياتها الحالية والمشاريع قيد التطوير مواقع في دبي، جزر المالديف، سريلانكا، الهند، نيبال، نيويورك، وكينيا.

يقع هذا المشروع السكني الفاخر المرموق في قلب جزر دبي ويجمع بين خبرة CG Developers Global العقارية وسجلها العالمي الحافل والتزامها بالتطوير القائم على القيمة وفلسفة الخدمة المتميزة والحضور العالمي لشركة Marriott International. ويوفر المشروع فرصة امتلاك سلسة، ويضم 115 وحدة سكنية حصرية مطلة على المحيط، مصممة بعناية لتشمل شققًا بغرفة وغرفتي، وثلاث غرف نوم. كما يتميز بتصميم معماري أيقوني يشكل علامة بارزة على الجزر، لتجسد JW Marriott Residences أسلوب الحياة الصحي المستوحى من الجزر مع تجربة دائمة من الأناقة والتناغم والتميز.

سيحظى السكان بعالم من الرفاهية الراقية مع إمكانية الوصول إلى مسبح على السطح يطل على الخليج العربي وغرف سبا متجددة ومركز لياقة مجهز بالكامل وصالات فاخرة ومقهى JW Market Café، إضافة إلى خدمات كونسيرج مخصصة حيث تم تصميم كل عنصر بعناية ليجسد أرقى معايير الفخامة.

وسيوفر مشروع JW Marriott Residences في Dubai Islands, Central أسلوب حياة مميزًا في الأرخبيل الذي يبرز بسرعة كوجهة جديدة مرغوبة في دبي. وستكون الوحدات متصلة بسلاسة بالشوارع الرئيسية للمدينة عبر جسور مخصصة، لتسهيل الوصول إلى المواقع الحيوية ومن المتوقع استكمال المشروع بحلول بداية عام 2028,

وقال Rahul Chaudhary، المدير العام لشركتي CG Corp Global وCG Developers Global: "يمثل مشروعنا في جزر دبي مرحلة فارقة نفخر بها، فهو يعكس ويواكب رؤية دبي. كل خطوة كانت تهدف إلى رفع المعايير ودفع الحدود وهذا المشروع الجديد دليل آخر على التزامنا بالتميز."

وتشمل الشراكة الأوسع بين CG Corp Global وMarriott أيضًا تحويل المنتجع الصحي العالمي The Farm at San Benito في الفلبين إلى أول فندق ضمن Autograph Collection، بالإضافة إلى تأسيس العلامة التجارية العالمية الجديدة Series by Marriott™ مع خطط لضم فنادق Fern Hotels (عضو في CG Hospitality) لهذه العلامة. وتشغل فنادق Fern Hotels حاليًا 87 فندقًا، ولديها 57 فندقًا موقعًا في الهند مع خطط للوصول إلى 500 فندق بحلول 2030، ما يعكس الالتزام المشترك بتقديم تجارب عالمية المستوى عبر فئات مختلفة من الأصول.

قال Sandeep Walia، الرئيس التنفيذي للعمليات – منطقة الشرق الأوسط والفخامة – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Marriott International:

"تظل دبي واحدة من أكثر الأسواق السكنية ديناميكية على مستوى العالم ونحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع CG Hospitality لإطلاق أول JW Marriott Residences في المدينة. ستسهم JW Marriott Residences في Dubai Islands, Central في رفع مستوى الفخامة السكنية في دبي من خلال تقديم مساحات معيشة مصممة بعناية لتعزيز الوعي والراحة ورفع جودة الحياة اليومية للسكان."

برزت جزر دبي كواحدة من أكثر الوجهات الواعدة في دبي مع تسجيل زيادة مطردة في الطلب على المشاريع السكنية والسياحية على حد سواء. ويجعل من قوة البنية التحتية في المنطقة والموقع الخلاب على الواجهة المائية، وتوافقها مع خطة دبي الحضرية 2040، المشاريع الفاخرة في الجزر أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد وعوائد قائمة على أسلوب الحياة.

ومع إعادة تعريف جزر دبي لمفهوم الحياة على الواجهة المائية، ستضع The Residences معيارًا جديدًا للمعيشة الراقية والتميز المعماري.

عن CG Corp Global

تُعد CG Corp Global الوجه العالمي لأول وأكبر مجموعة متعددة الجنسيات بقيمة مليارات الدولارات في نيبا، مع إرث استثنائي يمتد لأكثر من 100 عام عبر أربعة أجيال. تضم المجموعة أكثر من 261 علامة تجارية، و202 شركة وأكثر من 20,000 موظف وتمتد عملياتها عبر 32 دولة. وتعمل في قطاعات متعددة تشمل السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) والبنوك، والطاقة والضيافة والعقارات والاتصالا، والإسمنت والتعلي، وغيرها.

عن CG Hospitality

تعد CG Hospitality Global، الذراع الفندقي لمجموعة CG Corp Global، شركة رائدة في قطاع الضيافة وتمتلك محفظة متنوعة تضم أكثر من 209 فنادق ومنتجعات في 12 دولة و130 وجهة حول العالم بما يقارب 15,000 مفتاح فندقي.

تضم شراكات CG Hospitality الناجحة تحالفات مع علامات فندقية عالمية مرموقة مثل IHCL (A Tata Enterprise) من خلال علاماتها Taj وTaj Safari وVivanta وفنادق Jetwing في سريلانكا وDoubleTree by Hilton في نيويورك وعلامة Fairmont. كما تمتلك CG Hospitality علامتي The Fern وThe Farm. ومن المتوقع أن تنمو محفظة الشركة لتضم أكثر من 600 فندق و30,000 مفتاح فندقي بحلول عام 2028.

تضم محفظة CG Hospitality بعضًا من أكثر الفنادق والوجهات شهرة وتميزًا على مستوى العالم، مثل Taj Exotica Resort & Spa في المالديف، وJetwing Vil Uyana وTaj Samudra في سريلانكا، وThe Farm at San Benito في الفلبين، وMeghauli Serai – A Taj Safaris Lodge في نيبال، وTaj Jumeirah Lakes Towers في دبي، الإمارات، وFairmont The Norfolk وFairmont Mara Safari Club في كينيا، وDoubleTree by Hilton JFK Airport في نيويورك.

كما تمتلك CG Hospitality واحدة من أكبر شركات إدارة الفنادق في الهند من خلال Fern Hotels التي تدير أكثر من 120 فندقًا تتراوح بين الفئة المتوسطة والفاخرة ومن المتوقع أن تنمو محفظتها لتصل إلى 500 فندق بحلول عام 2030.

إخلاء المسؤولية القانونية:

لا تملك شركة Marriott International, Inc. أو أي من الشركات التابعة لها ("Marriott") مشروع JW Marriott Residences في Dubai Islands, Central ولا تطوره أو تبيعه. تستخدم شركة Mars Estates Limited، الشركة المطورة للمشروع وواحدة من شركات CG Gulf Real Estate Development LLC، العلامات التجارية JW Marriott بموجب ترخيص من Marriott، التي لم تتحقق من صحة أي من البيانات أو التصريحات الواردة في هذا البيان.

