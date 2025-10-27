القاهرة- في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قدرات كوادرها المالية وتعزيز المهارات التخصصية داخل المجموعة، أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة CFO Factory، المتخصصة في التدريب المالي والاستشارات، لتقديم برامج تدريبية متقدمة لفريق الإدارة المالية بالمجموعة.

ويهدف هذا التعاون إلى تأهيل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية معتمدة في مجالات المحاسبة والتمويل، من بينها: CMA (المحاسب الإداري المعتمد)، FMVA (محلل النمذجة والتقرير المالي)، وIFRS (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية).

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة راية القابضة، قائلًا: "يمثل الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية ، وخاصة في القطاعات المالية، ركيزة أساسية في استراتيجية راية القابضة. لذلك، نعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تمكين فرقنا المالية من أدوات التحليل والتخطيط الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة القرارات المالية وتعزيز كفاءة الأداء عبر شركات المجموعة."

ومن جانبه، علّق المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أمان القابضة، قائلًا: "في أمان، نؤمن أن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو استثمار مباشر في مستقبل المؤسسة. فرفع كفاءة الجدارات المالية ينعكس بشكل ملموس على جودة الأداء التشغيلي ودقة القرارات الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم كفاءة الإنفاق المؤسسي."

كما اضاف الأستاذ كريم بهجت، رئيس قطاع أول الموارد البشرية بشركة أمان القابضة، على أهمية بناء القدرات باعتباره أساس النجاح المؤسسي و قال: " ومن خلال هذا التعاون مع CFO Factory، نتيح لموظفينا فرص تدريب احترافية معتمدة تساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية، ونواصل في الوقت نفسه ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية واستدامة أعمالنا."

وفي تعقيبه على توقيع البروتوكول، قال الأستاذ مصطفى عربي، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة CFO Factory: "يسعدنا التعاون مع أمان القابضة، كإحدى الكيانات الرائدة في السوق المصري. هذا التعاون يعكس إيمان الشركة بأهمية التدريب المهني المعتمد كأداة لتعزيز الكفاءة والاحترافية داخل بيئة العمل، ويمثل فرصة قوية لنقل خبرات عملية وأكاديمية متطورة تدعم التحول الرقمي والذكاء المالي في المؤسسات."

جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لجهود أمان القابضة في تنمية قدرات فريق عملها وتعزيز جاهزيتهم المهنية ؛ إذ نفّذت الشركة برامج تدريبية سابقة ضمن مبادرة صندوق التحدي لتوظيف الشباب (CFYE)، تم خلالها تأهيل أكثر من 400 موظف – بينهم 70% من السيدات – كمدربين ماليين، إلى جانب تدريب 165 من مسؤولي الفروع والدعم المالي لرفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم المهنية.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة"، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، "أمان للتمويل الاستهلاكي"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aman.eg/en/home/

