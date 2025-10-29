دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن البنك التجاري الدولي (CBI)، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق «CBIx»، الذراع المستقلة للابتكار والمشروعات الاستثمارية التابعة للبنك. حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة تبنّي الأفكار المبتكرة في القطاع المصرفي، من خلال ربط التقنيات الناشئة بالتطبيقات العملية لتعزيز الابتكار وإطلاق مشروعات جديدة.

يأتي إنشاء «CBIx» ضمن استراتيجية البنك طويلة المدى لترسيخ ثقافة الابتكار في منظومته، بدءاً من تطوير تجربة العملاء وصولاً إلى تصميم الجيل القادم من الحلول المالية. ومن خلال هذه CBIx، سيعمل البنك على استكشاف وتطوير واختبار الابتكارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية (Fintech)، الويب 3، الأصول المُرمَّزة، والخدمات المالية الموجهة لقطاع الألعاب الإلكترونية.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "لطالما كانت قناعتنا في البنك التجاري الدولي بأن مستقبل العمل المصرفي يعتمد على قدرتنا على الابتكار بشكل مسؤول وفعّال. ويجسّد إطلاق «CBIx» رغبتنا في خلق فرص جديدة لعملائنا وشركائنا، ودعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. ومن خلال «CBIx»، سنُسرّع جهودنا في تطوير الطريقة التي يتفاعل بها العمل المصرفي مع التكنولوجيا والقطاعات الجديدة الناشئة."

وقد شهد البنك خلال السنوات الماضية توسعاً ملحوظاً في مجالات التحول الرقمي والابتكار وبناء الشراكات. وستركز «CBIx» على تطوير واختبار نماذج أعمال جديدة وشراكات ومشروعات مبتكرة لتعزيز قدرات البنك في هذا المجال.

ومن بين المبادرات الأولى لـ«CBIx» التعاون مع بنك قطر الوطني (QNB) لتطوير صندوق سوق المال المشترك، بالإضافة إلى شراكة مع منصة الفارابي للابتكار لتمكين الشركات الناشئة عالية النمو في آسيا الوسطى من الوصول إلى منظومة الابتكار في دولة الإمارات، حيث توفّر «CBIx» الدعم التنظيمي والخبرة المصرفية والتجارية اللازمة. كما يشارك البنك في مشاريع ترميز الأصول (Tokenization) ضمن برنامجAscend RWA Accelerator لاستكشاف تطبيقات البلوك تشين التنظيمية وحلول الأصول الواقعية في القطاع المالي.

ومن خلال الجمع بين قوة مؤسسة مالية راسخة ومرونة مختبر الابتكار، يُرسّخ البنك التجاري الدولي مكانته في طليعة الابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي. وسيسهم «CBIx» في تعزيز التواصل مع الشركات الناشئة وحاضنات الابتكار والشركاء الاستراتيجيين، لإطلاق حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق تجارياً، ودعم دور البنك كأحد المُمكّنين الرئيسيين للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في دولة الإمارات.

وأضاف العامري: "تعكس هذه المبادرة إيمان البنك بأن التعاون هو أساس التقدّم. تم تصميم «CBIx» لتكون منصة تجمع بين شركاء من مختلف القطاعات لتطوير حلول مالية مستقبلية تخدم دولة الإمارات والمنطقة والعالم."

ويواصل البنك التجاري الدولي دعم منظومة الابتكار في الدولة من خلال شراكات تتماشى مع استراتيجية الإمارات للابتكار الرقمي وأهداف تنويع الاقتصاد الوطني. ويُعد إطلاق «CBIx» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، تؤكد مكانة البنك كشريك موثوق ورائد يساهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية في الشرق الأوسط.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، وتمكينهم ومساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم. البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، حصل البنك التجاري الدولي على العديد من الجوائز التقديرية المرموقة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، منها عدة جوائز ستيفي مثل جائزة الشراكة المستدامة الأكثر ابتكاراً، والمساهمة البارزة في تمكين التكنولوجيا المالية وتطوير بنية المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

