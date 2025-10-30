دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات، اليوم عن الإطلاق الرسمي لــ CBIx. حيث تم تصميمها لتكون منصة قوية ومستقلة، وهي مملوكة بالكامل للبنك التجاري الدولي، ومخصصة للابتكار والمشاريع الريادية في الدولة. وتهدف إلى استكشاف وتمكين وتسريع الأفكار الرائدة في القطاع المصرفي، من خلال دمج التقنيات الناشئة مع التطبيقات الواقعية.

يمثل إطلاق CBIxفصلاً جديداً في مسيرة تطور البنك، إذ تجمع بين جذوره المالية ورؤيته للتحول الرقمي القادم. وبصفتها مشروعاً مستقلاً بالكامل، تتيح CBIx للبنك اختبار نماذج مالية جديدة، والتوسع في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأصول المرمّزة، والويب 3، والألعاب الالكترونية، والمنظومة الأوسع للتكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق، قال السيد علاء الجَيُّوسي، المدير العام لــ CBIx: "لطالما كانت الإمارات مركزاً للابتكار، ومن خلال CBIx، سنواصل هذا النهج لنقود المرحلة التالية من التحول المالي والتكنولوجي. رؤيتنا واضحة، وهي بناء جسور فعالة بين التمويل التقليدي والتكنولوجيا الناشئة، وتحويل الأفكار الطموحة إلى حلول عملية. لن نكتفي بمواكبة الاتجاهات العالمية، بل سنسعى لنكون أحد روّادها محلياً وعالمياً".

تجدر الإشارة إلى أن المبادرات الأولية تشمل تسهيل إنشاء صندوق لسوق المال بالتعاون مع بنك قطر الوطني (QNB)، والشراكة مع مركز الفارابي للابتكار، بغرض تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى حلول مصرفية عملية. وسوف تنشئ CBIx أيضاً ذراعاً لرأس المال الاستثماري المؤسسي لدعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، وتطوير مشاريع الترميز الرقمي بالشراكة مع برنامج Ascend RWA Accelerator.

من جهته، قال جيوفاني إيفردوين، الشريك المؤسس لــ CBIx : "ستشكل CBIx مكاناً تتحول فيه الرؤية إلى واقع. وهي مساحة لاختبار الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول تلبي احتياجات واقعية، سواء كانت أصولاً مرمّزة أو حلولاً مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو منتجات مالية مصممة خصيصاً لمجتمعات جديدة مثل الألعاب الإلكترونية. نحن نبني منصة عالمية التوجه، لكنها متجذرة بعمق في منظومة الابتكار الإماراتية."

تعمل CBIxعلى نماذج مصرفية من الجيل التالي تستهدف القطاعات الأسرع نمواً عالمياً، بدءاً من منتجات مالية مخصصة لمجتمع الألعاب الالكترونية، بالتعاون مع مركز الألعاب التابع لمركز دبي المالي العالمي. وتمثل هذه المبادرات لمحة عن كيفية سعي CBIx لإعادة ابتكار الخدمات المالية وتعزيز مكانة الدولة كمركز رقمي عالمي رائد.

يتناغم فريق CBIxمع روح الشركات الناشئة، حيث يجمع بين الحماس الريادي والخبرة العميقة في القطاع المصرفي، إلى جانب رؤية مستقبلية واضحة. ويبني الفريق مشاريع تربط الابتكارات المحلية بالطلب العالمي، وتُحدث تأثيراً ملموساً على العملاء والشركاء والمجتمعات.

تتخذ CBIx من دبي مقراً لها، وتعمل بشكل مستقل مع الاستفادة من إرث ودعم البنك التجاري الدولي. وتسهم في تسريع وتيرة التقدم المالي في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحالفات إقليمية وعالمية.

حول CBIx

تعتبر CBIx مختبراً متكاملاً للابتكار وشركة مشاريع ريادية، تهدف إلى استكشاف وتمكين وتسريع الابتكارات التحولية في القطاع المصرفي وخارجه. وباعتبارها شركة مملوكة بالكامل للبنك التجاري الدولي، تعمل باستقلالية تامة، وتتبنى رؤية مستقبلية وطموحة لسدّ الفجوة بين الابتكارات الناشئة والتطبيقات الواقعية.

تجمع CBIx بين التكنولوجيا الثورية ومجتمع رواد الأعمال والمبتكرين والخبراء المصرفيين، وتتنوع أنشطتها لتغطي الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والويب 3، والشراكات الاستراتيجية، وخدمات الابتكار، وحاضنات الشركات الناشئة. وقد صُممت لإلهام وتمكين الأفكار الخارجة عن المألوف، سواء في القطاع المصرفي، أو عملاء البنك، أو العالم الأوسع خارج حدود التمويل. CBIx ليست مجرد شركة، بل هي منصة مضاعفة للأثر، تبني منظومات، وتربط بين الأطراف، وتشكل نقطة انطلاق للابتكار في المنطقة وما بعدها.

