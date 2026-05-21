دبي، الإمارات العربية المتحدة، افتتح متجر كريت آند باريل وCB2 وجهةٍ جديدة للبيع بالتجزئة في دبي هيلز مول في 19 مايو، حيث تجتمع العلامتان ضمن متجرٍ متكامل يمتدّ جنبًا إلى جنب داخل مساحةٍ واحدة غامرة تُحاكي الحواس.

وصُمِّم هذا المفهوم ليتجاوز فكرة المتجر التقليدي، إذ يُقدِّم تجربةَ تسوّق تُمكِّن العملاء من استكشاف العلامتَين تحت سقفٍ واحد، مع احتفاظ كلٍّ منهما بهوّيتها وذوقها؛ من مجموعات كريت آند باريل المنزليّة المعاصرة، إلى قطع CB2 الأكثر ابتكارًا من ناحية التصميم.

وسلّط الافتتاحُ الضوء أيضًا على الإبداع المحلّي عبر مبادرة »مَعًا« التي أطلقتها ماجد الفطيم، حيث استضافت المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في دولة الإمارات أنشطةً حيّة وتفاعليّة ضمن الفعاليّة. ومن صناعة الشموع إلى ورش تركيب العطور على ذوق الضيوف، جمعت التجربةُ بين التسوّق من علامات تجارية عالمية من جهة، وبين روح التآلف والمجتمع من جهة أخرى، في إطار أنشطة تفاعلية عمليّة وضعت الضيوف في قلب الحدث.

وشهد الافتتاح إطلاق مجموعة الربيع والصيف الجديدة من كريت آند باريل وCB2 ، التي تستمدّ الوحي من أجواء الساحل الباعثة على الهدوء والاسترخاء، وتتّسم بالخامات المُريحة والتصميم العصري البعيد عن التكلّف. وتخلّل حفل الافتتاح محطّات تفاعلية وأخرى لإدخال اللمسات الشخصية على المنتجات، بالإضافة إلى تجارب مميّزة لصناعة المحتوى استفاد منها زوّار دبي هيلز مول، حيث تُقدَّم تجربةُ التسوّق الجديدة التي تجمع بين كريت آند باريل وCB2 تحت سقفٍ واحد.

لمزيد من المعلومات عن المتاجر وعن تشكيلة المنتجات المطروحة، الرجاء زيارة الموقعَين الإلكترونيّين www.crateandbarrel.me و www.cb2.ae

لمحة عن كريت آند باريل

كريت آند باريل هي علامة تجزئة رائدة ومتعددة القنوات ومتخصصة في قطاع الأثاث، وتشتهر بتصميماتها الحصرية والقيمة العالية لمنتجاتها وخدمة العملاء المميزة. كما تدير متاجر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا، فضلاً عن منح امتيازها في دبي والفلبين وكوستاريكا وتشيلي وكولومبيا والبيرو. وتعمل كريت آند باريل مباشرةً مع المصانع وورش التصميم في أوروبا، وتُعد من أولى العلامات التي وفرت منتجات المائدة والضيافة وأدوات المطبخ بأسعار معقولة وتصميمات عصرية في السوق الأمريكية. واستطاعت العلامة الحفاظ على مبادئها وجوهرها مع دخول عصر تعدد القنوات في قطاع التجزئة بعد أكثر من 50 عاماً من افتتاح أول متاجرها.

لمحة عن سي بي 2

تحقق "سي بي 2" (CB2) نقلة نوعية في كيفية تصميم المنازل للعملاء العصريين، من خلال توفير تصاميم متطورة عالية الجودة بأسعار معقولة. وتعد هذه العلامة التجارية اليوم وجهة رائدة لمجموعات المفروشات العصرية والملائمة لكل زمن في الوقت نفسه، من خلال الأثاث والديكور الكفيلين بتشكيل مصدر للإلهام والاحتفال بالتميز الفردي، ضمن مجموعة مختارة بعناية من المنتجات وأفكار الديكور. إضافة إلى ريادتها في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، تقوم "سي بي 2" بشكل متواصل بتوسيع حضورها المادي، ولديها حالياً 20 موقعاً في الولايات المتحدة وكندا. "سي بي 2" جزء من شركة "كريت أند باريل هولدينغز" (Crate and Barrel Holdings)، والتي تملكها "مجموعة أوتو" (Otto Group)، مجموعة تجارة التجزئة والخدمات التي تتخذ من هامبورغ في ألمانيا مقراً لها.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.majidalfuttaim.com/ar

