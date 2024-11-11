“Careem Pay” تطلق ميزة جديدة تتيح تحويلات مالية مباشرة إلى الشركات في الخارج، بدءاً من الهند .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توسعت "Careem Pay"، المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية ضمن تطبيق كريم الشامل، في خدماتها الدولية للتحويلات المالية لتشمل الآن التحويل إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا. كما أضافت ميزة جديدة تتيح التحويلات المباشرة والآمنة إلى الشركات في الخارج، بدءاً من الهند.

وسيتسنى الآن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل الأموال إلى حسابات بنكية في أوروبا في غضون دقائق عبر "كريم باي"، وسيتم إضافة وجهات أوروبية جديدة في الأشهر المقبلة. من خلال خدمة الدفع السريع عبر منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA)، يمكن للعملاء إرسال ما يصل إلى 150,000 درهم إماراتي لكل عملية تحويل، وبحد أقصى 450,000 درهم شهرياً إلى أي رقم IBAN صالح ضمن الدول الأوروبية الخمس. وتقدم "Careem Pay" أسعار تحويل أرخص بنسبة 50% مقارنة بالبنوك، كما تتوفر ميزة جديدة وهي ميزة التنبيه بأسعار الصرف. وتعالج خدمة التحويل من "Careem Pay" أكثر من 90% من التحويلات إلى أوروبا في أقل من 30 دقيقة.

كما أطلقت "Careem Pay" ميزة إضافية تتيح التحويل المباشر من دولة الإمارات إلى الشركات في الخارج، بدءاً من الهند. ويمكن للعملاء إرسال الأموال لتغطية نفقات مثل دفع تكاليف العقارات، وحجز المناسبات، والرسوم الدراسية للمدارس والجامعات. ومع معالجة سريعة للمعاملات وبأسعار تنافسية، توفر “Careem Pay” حلاً فعالاً ومناسباً من حيث التكلفة للمقيمين في الإمارات الذين لديهم التزامات مالية في الخارج.

وفي هذا السياق، صرّح أبيشيك تريباتي، مدير المنتجات في شركة كريم: "لطالما احتاج المقيمون في الإمارات إلى وسيلة موثوقة وسريعة لإرسال الأموال إلى أوروبا، سواء لدعم العائلة أو تسديد الفواتير أو للاستثمار الشخصي. ومع إطلاق هذه الوجهات الأوروبية الخمس، توفر Careem Pay حلاً ملائماً لدعم عائلاتهم وإدارة استثماراتهم المالية بمرونة وأمان".

وكانت "Careem Pay" قد أطلقت خدمة التحويلات المالية في عام 2023، وتقدم الآن خدمات تحويل شبه فورية إلى الهند وباكستان والفلبين والمملكة المتحدة وأوروبا، مما يعكس التزامها بتعزيز الشمول المالي لقاعدة متنوعة من العملاء.

كما تقدم "Careem Pay" برنامج إحالة جديد لمستخدمي خدمات التحويلات، حيث يمكن للعملاء الجدد الذين يرسلون الأموال إلى الخارج عبر رابط الإحالة الحصول على مكافأة تصل إلى 2,000 درهم تُضاف إلى محفظتهم في “Careem Pay”.

تعمل "Careem Pay" على تسهيل إدارة الأمور المالية للعملاء والكباتن وأصحاب الأعمال من خلال خدمات تسديد الفواتير والتحويلات المالية المحلية والدولية. لبدء عملية تحويل دولي، افتح أو قم بتحميل تطبيق كريم واختر "إرسال الأموال" من الشاشة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

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