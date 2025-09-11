BYD الإمارات تمتلك مجموعة من الميزات المتطورة والاستثنائية، بدءاً من منصتها الهجينة الخارقة للطرق الوعرة، وصولاً إلى تكنولوجيا بطارية "Blade" وتقنية نقل الطاقة من بطارية المركبة إلى الأجهزة (V2L)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل BYD، الشركة الرائدة عالمياً في مجال مركبات الطاقة الجديدة والتقنيات المبتكرة، تأكيد التزامها الراسخ ببلورة مستقبل قطاع التنقل من خلال محفظتها الرائدة من أحدث التقنيات وحلول التنقل الذكية التي استعرضتها يوم أمس خلال فعالية Super Hybrid Tech Day في دبي؛ الحدث الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع تنامي طلب المستهلكين في المنطقة على وسائل تنقل ذكية وأكثر كفاءة واستدامة، تحظى BYD الإمارات– التي تتولى توزيعها في الدولة شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، بموقع ريادي في هذا المجال عبر تقديم مجموعة من الابتكارات التي تعيد تعريف مشهد قطاع السيارات في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال لوكاس بيليود، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: "نؤمن في الفطيم للتنقل الكهربائي بأهمية التحول التكنولوجي كعنصر محوري لتأسيس مستقبل ذكي ومستدام لقطاع التنقل، لا سيما في سوق متقدمة مثل دولة الإمارات. وإن التزام BYD المتواصل بالابتكار، بدءاً من تقنيات البطاريات المبتكرة ووصولاً إلى الأنظمة الذكية المتطورة، لا يقتصر على تصنيع المركبات فحسب، وإنما يمتد لبناء منظومة متكاملة تعزز جودة الحياة وتحافظ على كوكبنا، وهو ما يتماشى تماماً مع رؤية الإمارات لعام 2030 واستراتيجيتها للحياد المناخي 2050، والتي تندرج في إطار خططها الاستراتيجية طويلة الأمد لإرساء مستقبل أكثر استدامة".

يشهد مفهوم التنقل الذكي تطوراً متسارعاً، مما يتطلب دمج التكنولوجيا المتقدمة والاتصال والاستدامة في منظومة واحدة متكاملة. وتلبي BYD هذه المتطلبات باتباع نهج شامل يقدم حلولاً تتجاوز مفهوم التنقل التقليدي، حيث تركز رؤيتها على توفير رحلات أكثر ذكاءً وكفاءة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أجل تحسين الأداء، والارتقاء بتجربة المستخدم، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وانطلاقاً من التزامها العميق بتقنيات الطاقة الجديدة، تلعب محفظة BYD الإمارات، مدعومةً بشراكتها الاستراتيجية مع شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، دوراً كبيراً في تقليل البصمة الكربونية وإرساء مستقبل أكثر استدامة، وتسهيل انتقال الإمارات إلى وسائل النقل المستدامة، فضلاً عن توفيرها خيارات اتصال مدمجة تضمن تجربة قيادة سلسة وسهلة للسائقين والركاب على حدٍّ سواء، مما يبقيهم على تواصل دائم واطلاع مستمر.

وترتكز نجاحات BYD الإمارات على محفظتها المتنوعة والمبتكرة من التقنيات التي أرست معايير جديدة في القطاع. وتعد بطارية " Blade" المبتكرة ركيزة أساسية في التزام الشركة بتوفير مستويات عالية من السلامة والكفاءة؛ إذ تجمع بين كثافة الطاقة العالية ومدى القيادة الطويل، كما تلعب دوراً محورياً كمكون هيكلي ضمن المركبة، فهي تتميز بتقنية " Cell to Chassis" التي تعزز بشكل كبير من مستويات السلامة العامة.

وفي خطوة جديدة تؤكد مكانتها الريادية، طرحت BYD الإمارات خلال فعالية Super Hybrid Tech Day منصتها DMO الهجينة الخارقة للطرق الوعرة في المنطقة، والتي تعد تتويجاً لمسيرة تتجاوز العقدين في التطور التكنولوجي، كما تشكل نقلة نوعية في قدرات شاحنات البيك أب الهجينة القابلة للشحن على الطرق الوعرة. وتعتمد المنصة بالدرجة الأولى على الدفع الكهربائي، وتجمع بسلاسة بين الأداء القوي وراحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، وذلك من خلال إطار غير حامل مبتكر مخصص للمركبات الهجينة، إذ تعد من أوائل المركبات التي تتمتع بنظام هجين كهربائي EHS (دفع أمامي) في العالم، وهيكل هجين خاص للطرق الوعرة يحقق توازناً فريداً بين السلامة والقوة والكفاءة في استهلاك الطاقة.

كذلك تعد تقنية BYD DM-i من الجيل الرابع (وضع مزدوج - ذكي) من الابتكارات الرئيسية الأخرى التي تدفع عجلة التنقل الذكي والمستدام، حيث تدمج بسلاسة بين محرك الوقود المتقدم ونظام الدفع الكهربائي الذكي. ويوفر هذا النظام الهجين الذكي انطلاقات سلسة وهادئة في وضعية القيادة الكهربائية، ويدير توزيع الطاقة تلقائياً لتحقيق الكفاءة المثلى، مدعوماً أيضاً بنظام الكبح المتجدد وإدارة الطاقة الذكية.

وتتميز سيارات BYD باستخداماتها المتعددة وتوفير مستويات عالية من الراحة، وذلك بفضل تقنية نقل الطاقة من بطارية المركبة إلى الأجهزة (V2L)، التي تحولها إلى محطات طاقة متنقلة تلبي متطلبات الطاقة المتنوعة في الأنشطة الخارجية والسيناريوهات المختلفة، مما يوفر مرونة لا مثيل لها لتلبية احتياجات المستخدمين المتعددة، سواء كانت لتشغيل معدات صوتية في الصحراء أو إضاءة المخيمات في الأيام الباردة. كما تتضمن السيارات المزيد من الميزات الذكية المدمجة، بما فيها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، بالإضافة إلى اعتماد معايير الاستدامة والسلامة، لتوفير تجربة قيادة ذكية وآمنة.

تتجاوز قدرات BYD التقنية حدود المكونات الفردية، لتخلق منظومة متكاملة ومتناغمة توفر أداءً وتجربة قيادة لا مثيل لهما للمستخدم. وتعد قدرات بطارية " Blade" لناحية مدى القيادة وأوقات الشحن من المزايا التحولية للشركة، حيث تضمن راحة بال أكبر للمستخدم وإمكانية استخدام السيارة لمدة أطول. كما تدمج BYD تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في أنظمة سياراتها، لتحسين الأداء بشكل مستمر، وتعزيز ميزات الأمان، وتوفير تجربة قيادة مخصصة لكل مستخدم.

إن التزام BYD الراسخ بالتكنولوجيا المتطورة لا يقتصر على الارتقاء بقطاع السيارات فحسب؛ بل يتجاوزه ليدفع عجلة التنقل الذكي لخدمة الجميع. وتفخر الشركة بقيادة هذه المسيرة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وترابطاً سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.

