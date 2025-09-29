حل رائد لشحن المركبات الكهربائية سيحقق فور تطبيقه نقلة نوعية في مجال التنقل الكهربائي وقطاع المركبات بدولة الإمارات، ويدعم مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة – استعرضت BYD الإمارات، الشركة العالمية الرائدة في قطاع مركبات الطاقة الجديدة، وبالتعاون مع الفطيم، اليوم تقنيتها المبتكرة للشحن فائق السرعة Megawatt Flash Charging أمام عدد من وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشكل نظام الشحن المتطور هذا - والذي تعتزم الشركة طرحه قريباً في دولة الإمارات - حلاً مثالياً للمخاوف المتعلقة بزمن الشحن، والتي تمثل عقبة كبيرة تحول دون إقبال العملاء على اقتناء المركبات الكهربائية. ومن هذا المنطلق، يساهم النظام بتسريع مسار تحول الدولة نحو النقل المستدام، ويدعم كذلك مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

يساهم نظام Megawatt Flash Charging المتطور من BYD الإمارات ، وهو جزء من منصتها المبتكرة Super e-Platform، في معالجة المخاوف المتعلقة بالشحن، والتي تحول دون إقبال المستهلكين على اقتناء المركبات الكهربائية على نطاق واسع؛ إذ يوفر هذا النظام قدرات شحن عالية تضاهي سرعة التزود بالوقود التقليدي. ويأتي هذا الابتكار استجابةً للمطالب العالمية، حيث يساهم في زيادة جاذبية المركبات الكهربائية ويثبت كفاءتها للأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات.

بهذه المناسبة، قالت ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي في شركة BYD: "انطلقت BYD الإمارات في تطويرها لنظام الشحن فائق السرعة Megawatt Flash Charging من التزامها بتقديم أفضل التجارب في الأسواق، حيث توفر محطات الشحن للعملاء شحناً سريعاً بواقع ثانية واحدة فقط لكل 2 كم و5 دقائق لكل 400 كم، وهذا يضاهي سرعة تعبئة الوقود التقليدي".

يمتاز نظام Megawatt Flash Charging من BYD الإمارات، المخصص لبطاريات الشحن فائق السرعة، بتصميم هيكلي متطور يدعم مستويات جهد عالية تصل إلى 1000 فولط، ويسمح باستخدام تيار شحن غير مسبوق بواقع 1000 أمبير مع معدل شحن بطارية 10C، وكلاهما مستويين قياسيين لشحن المركبات الكهربائية التجارية. ويوفر النظام طاقة شحن استثنائية تبلغ 1 ميجاواط (1000 كيلوواط) لتوفير سرعة شحن هي الأعلى على مستوى العالم بواقع "ثانية واحدة فقط لكل كيلومترين."

يوفر النظام المرتقب أقصى درجات الراحة لسائقي مركبات BYD الكهربائية في الإمارات مع تخصيص خمس دقائق شحن فقط لمدى يصل إلى 400 كيلومتر، ويضاهي ذلك الوقت الذي تستغرقه المركبات المزودة بمحركات احتراق داخلي للتزود بالوقود لناحية السرعة والسلاسة. وتساهم هذه القفزة النوعية في تكنولوجيا الشحن بتمكين المزيد من الأفراد والمؤسسات من اعتماد التنقل الكهربائي، مما يدعم مساعي دولة الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.

وقال لوكاس بيليود، المدير العام للفطيم للتنقل الكهربائي: "تتماشى رؤية الفطيم للحفاظ على الكوكب مع التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل مستدام ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وانطلاقاً من ذلك، نفخر باستقدام نظام الشحن فائق السرعة Megawatt Flash Charging من BYD إلى دولة الإمارات، والذي يوفر الشحن اللازم لنطاق سير 400 كيلومتر خلال 5 دقائق فقط، وهذا يضاهي الوقت الذي تستغرقه المركبات التقليدية للتزود بالوقود؛ وبذلك يعالج هذا النظام واحدةً من أكبر التحديات التي تحول دون اقتناء المركبات الكهربائية، كما يعزز تجربة اقتناء هذه المركبات، ويدعم في الوقت نفسه الأهداف البيئية الطموحة للدولة، مما يساهم في تسريع التحول نحو النقل المستدام في جميع أنحاء الإمارات."

استكمالاً لإمكاناتها المتقدمة في مجال الشحن، طورت BYD الإمارات نظام Megawatt Flash Charging ليكون أول محطة شحن فائق السرعة في العالم مبردة بالكامل بالسوائل، وبقدرة إنتاجية قصوى تصل إلى 1360 كيلو واط؛ وبذلك يوفر منظومةً شاملة تبشر بتجربة شحن سلسة لمالكي مركبات BYD الإمارات، مما يسهل انتشار هذه التقنية المتطورة على نطاق واسع.

سيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بموعد إطلاق نظام الشحن فائق السرعة Megawatt Flash Charging من BYD الإمارات ، ومواقع محطاته، بالإضافة إلى طرازات مركبات BYD المتوافقة مع هذا النظام في دولة الإمارات.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة، ويقع مقرّها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

نبذة عن "بي واي دي" (BYD)

تعتبر "بي واي دي" الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة، حيث باعت ثلاثة ملايين مركبة في جميع أنحاء العالم في عام 2023 لوحده. وفضلاً عن أنها من أنجح الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن في جميع أنحاء العالم، تُعدّ "بي واي دي" الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وتمتاز "بي واي دي" بعملياتها الناجحة في أسواق متقدمة عديدة، من بينها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية، كما تملك حصة مهيمنة في السوق الصينية، وهي مرشحة بقوة حالياً لريادة التحول إلى التنقل المستدام في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

