الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت Buttermilk، الشركة البريطانية المتخصصة في مجال التسويق عبر المؤثرين وصانعي المحتوى، عن توسعة أعمالها في السعودية من خلال افتتاح مكتبها الجديد في الرياض. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الرامية لتعزيز حضورها العالمي والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها السوق السعودية من خلال تقديم حملات تسويقية مبتكرة عبر صانعي المحتوى المبدعين.

تقدّم Buttermilk خدمات متكاملة في مجال التسويق عبر المؤثرين تتوافق مع أهداف العميل وميزانيته وأولوياته، بما يحقق أعلى مستويات النجاح للعلامة التجارية. ووفقًا لاحتياجات كل عميل، نوفر الاستشارات ونقدم التوصيات ونتولى الإدارة الكاملة للحملات الإعلانية بما في ذلك إعادة خطة العمل التفصيلية ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير الشفافة والدقيقة.

وتشمل هذه الخدمات استراتيجيات التعاون مع صُنّاع المحتوى الصغار عبر إقامة حملات مخصصة وشراكات طويلة الأمد، لبناء محتوى أصيل يعزز حضور العلامة ومكانتها. كما تتضمن هذه الخدمات توفير برامج التعاون مع المؤثرين لإنتاج محتوى متميز ومبتكر خاص بالعلامة التجارية على مدار العام بهدف تحقيق عوائد استثمارية، بالإضافة إلى الحملات والمبادرات التي تقام مع صناع المحتوى للإعلان عن الفعاليات والأحداث والنشاطات الحاصلة. وتقدم Buttermilk أيضًا حلولًا للإعلان المدفوع لدعم المحتوى الناجح وتعزيز إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع، إلى جانب خبرتها في تسويق المحتوى وبناء المجتمعات الرقمية، ما يجعلها شريكًا موثوقًا لتعزيز التفاعل والانتشار وتحقيق نتائج ملموسة للعلامات التجارية. يشار إلى أن Buttermilk تتعاون مع مجموعة من العلامات التجارية المرموقة تشمل GAP، وPrada وEstee Lauder وArmani Beauty وMugler وغيرها.

وتتطلع الشركة من خلال فرعها الجديد في الرياض إلى تقديم خدماتها التسويقية للشركات السعودية الكبرى من مختلف القطاعات مثل السياحة والرفاهية والموضة والرياضة وغيرها، مما يمكنها من تسويق خدماتها بشكل مؤثر وفعال لتعزيز حضورها العالمي. وستحرص على تسخير خبرتها في التسويق عبر المؤثرين لإيصال رسائل تسويقية مبتكرة وإبداعية إلى الجمهور العالمي.

تعكس هذه التوسعة التزام Buttermilk بتقديم حلول تسويقية إبداعية ومتكاملة تمكن الشركات المحلية من الارتقاء بعلامتها التجارية والوصول إلى أسواق جديدة، مستفيدة من خبرتها الطويلة في مجال التسويق عبر المؤثرين ورواة القصص المبدعين. وستحرص الشركة على الاستفادة من الفرص الكبيرة والتحول الاستثنائي الذي تشهده السوق السعودية مع المشاريع الضخمة والمتنامية التي تدفع الطلب على أساليب جديدة في سرد القصص.

وفي تعليقها على افتتاح الفرع الجديد، أعربت بشاير الجند، المتخصصة في استراتيجيات التسويق والعلاقات العامة ومديرة مكتب شركة Buttermilk في الرياض، عن فخرها واعتزازها بهذه الخطوة التي تعكس أهمية السوق السعودية في الاقتصاد العالمي للمبدعين، مؤكدة أنه ثمة فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات المحلية الكبرى ودعمها في مسيرتها الرامية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال اعتماد أساليب تسويقية مبتكرة ومخصصة. وأضافت: "تمتلك شركة Buttermilk الخبرة والمعرفة اللازمتين إلى جانب فريق متكامل من المؤثرين وصانعي المحتوى المبدعين، مما يسمح لها بتقديم محتوى مؤثر ومميز يمكّن الشركات من تسويق منتجاتها وخدماتها بأسلوب مبتكر في الأسواق العالمية".

جدير بالذكر أن نموذج الشركة القائم على محتوى المستخدم للعلامات التجارية يسهم في تعزيز التفاعل وبناء الثقة وتقديم محتوى أكثر تأثيرًا وذات صلة بالمجتمع المحلي. وستسعى الشركة إلى تفعيل شراكات رئيسية في مختلف أنحاء المملكة، والتوقيع على مشاريع مستقبلية تبرز قدرتها على دمج المعايير الإبداعية مع الحس الثقافي الإقليمي.

-انتهى-

#بياناتشركات