المملكة العربية السعودية: أطلقت شركة تاسك للتوظيف، الرائدة في حلول القوى العاملة والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، نموذجها المبتكر البناء–التشغيل–النقل (BOT) في المملكة، بهدف تسريع دخول الشركات العالمية إلى السوق وتقليل المخاطر المرتبطة به، حيث يُعد التعامل مع المتطلبات التنظيمية أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات الدولية عند دخول أسواق جديدة.

ويوفّر هذا الإطار الشامل، القائم على ثلاث مراحل، للشركات الدولية والشركات الناشئة إمكانية تأسيس عملياتها وإدارة أنشطتها اليومية والانتقال بسلاسة إلى كيانات متوافقة بالكامل مع الأنظمة في المملكة. ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

رحلة دخول وتوسّع سلسة

تم تصميم نموذج BOT خصيصاً للشركات التي تسعى إلى تأسيس حضور طويل الأمد في المملكة مع تقليل المخاطر وتعقيدات الإجراءات. وتنقسم الرحلة إلى ثلاث مراحل رئيسية:

البناء (Build): تسريع خطوات التأسيس والاستعداد التنظيمي والدخول إلى السوق عبر دعم شامل يشمل إصدار التراخيص التجارية، التسجيلات القانونية، تجهيز المكاتب، والحصول على حصص التأشيرات. وتكتمل عملية التأسيس عادةً خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و5 أسابيع فقط، ما يتيح للعملاء دخول السوق بسرعة دون تأخير.

التشغيل (Operate): تتولى تاسك إدارة العمليات اليومية للشركة بما يشمل الموارد البشرية، ودعم علاقات الموظفين الحكوميين ((GRO، والرواتب، والامتثال لمتطلبات التوطين، بالإضافة إلى إدارة المتطلبات التنظيمية المستمرة، مع تقديم تقارير شهرية للرواتب والامتثال لمدة تصل إلى 12 شهراً. ويتيح ذلك للشركات التركيز على تنمية أعمالها المحلية مع الاطمئنان إلى أن عملياتها تُدار باحترافية.

النقل (Transfer): بعد أن تصبح الشركة قائمة وملتزمة بالكامل بالأنظمة، تقوم تاسك بتنفيذ عملية تسليم منظمة تشمل تقديم أدلة التشغيل القياسية (SOP Playbooks)، ونقل جميع البوابات والوثائق، وتوفير تدريب مخصص للموظفين المحليين. وبذلك يتمكّن فريق العمل الداخلي من إدارة العمليات باستقلالية تامة. كما توفّر تاسك دعماً اختيارياً ممتداً لضمان انتقال سلس إلى الإدارة الكاملة من قبل العميل.

