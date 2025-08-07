عبدالله التويجري: شراكة تؤكد جاهزية بوبيان لقيادة التحوّل في النماذج المالية الرقمية في الكويت والمنطقة

بدرية الحميضي: استثمار يعكس رؤيتنا لدعم نماذج الدفع الرقمية الأكثر تأثيرًا في مستقبل القطاع المالي

بدر الغانم: شراكة استثمارية تنقل أعمالنا إلى مرحلة توسّع إقليمي مدعومة بخبرة استثمارية راسخة

في خطوة استراتيجية تُعزز ريادتها في مجال الابتكار والتحول المالي، أعلنت مجموعة بوبيان، ممثلة في "بنك بوبيان" و"شركة بوبيان كابيتال" – شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان – عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "ديمة الكويت"، أول مزود لخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقا (BNPL)" مرخص في الكويت، إلى جانب اتفاق مبدئي للاستثمار في شركة ديمة الكويت، وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة و النهائية من الجهات الرقابية المعنية.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال لقاء حضره الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي، إلى جانب الشريك المؤسس لشركة ديمة الكويت، بدر الغانم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأطراف المشاركة.

ويمثل هذا الاستثمار جزءًا من التوجه الاستراتيجي لمجموعة بوبيان نحو بناء منظومة خدمات مالية رقمية متكاملة تواكب تحولات السوق، لتؤكد دورها كداعم رئيسي للتوجهات المالية الحديثة التي تلقى إقبالًا واسعًا بين المستخدمين في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأن شركة "ديمة" تستهدف التوسع بالمنطقة، مما يعكس التزامها بالابتكار والمرونة وخططها الإقليمية للنمو.

وخلال اللقاء، أكد التويجري أن الشراكة مع "ديمة" تعكس توجهات بوبيان في مواكبة التغيرات المتسارعة وتمكين العملاء من حلول تمويل متطورة، قائلاً: "البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحوّلًا نوعيًا نحو الرقمنة، وأصبح الطلب على حلول الدفع المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تصاعد مستمر. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تقديم أدوات دفع أكثر توازنًا مع واقع الحياة اليومية، بما يعكس مكانة بوبيان كمؤسسة سبّاقة في الاستجابة لهذه المتغيرات".

وأضاف أن الشراكة مع "ديمة" تُشكل فرصة للتمكين المؤسسي القائم على تكامل الخبرات، وبناء تجربة مصرفية رقمية أكثر كفاءة، وتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء والمستخدمين من خلال حلول تمويل فورية تُسهم في تحفيز النمو وزيادة المبيعات، إلى جانب كونها جزء من نهج شامل يعتمد على اقتناص فرص النمو والتوسع في شراكات تكنولوجية تمتلك رؤية في الابتكار وعمقًا في فهم احتياجات العملاء.

وأوضح: "نعمل على تعزيز شبكة شراكات ذكية مع شركات تكنولوجيا مالية واعدة، نستفيد من قدراتها الابتكارية لدمجها ضمن بنيتنا المصرفية. وشراكة ديمة تُجسد هذا التوجه، حيث ننتقل من تقديم الخدمة إلى تصميم نمط مالي جديد، وعلاقة قائمة على التقنية والتكامل والابتكار".

واختتم التويجري تصريحه قائلاً: "مجموعة بوبيان تواصل تعزيز دورها في مجال الابتكار المالي والرقمي، والارتقاء بخدماتها من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة مع شركات محلية وإقليمية رائدة مثل ديمة. هذه الخطوة تُترجم رؤيتنا بأن نكون الخيار الأول في تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وملائمة لاحتياجات كل وقت."

شراكات استراتيجية لدعم التوسع الإقليمي

من جانبها، قالت الحميضي إن بوبيان كابيتال، من خلال إحدى شركاتها التابعة، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الأطراف المعنية للاستثمار في "ديمة الكويت"، وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المختصة.

وأكدت أن الاستثمار في "ديمة الكويت" يأتي امتدادًا لاستراتيجية بوبيان كابيتال في دعم نماذج الحلول المالية الجديدة التي ترتكز على الابتكار الرقمي وتستجيب لتغيرات السوق وسلوك العملاء، موضحة: "ننظر إلى التكنولوجيا المالية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتطور القطاع المالي، لا سيما تلك الحلول التي توازن بين المرونة والكفاءة والامتثال لأحكام الشريعة."

وأضافت الحميضي أن خدمات قطاع "الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL" تشهد نموًا متسارعًا في دول الخليج، مدفوعةً بتغير أنماط الإنفاق، وارتفاع معدل استخدام القنوات الرقمية، وتزايد توجه المؤسسات المالية نحو تقديم حلول تمويل مرنة، مما يُساهم في تعزيز القوة الشرائية. ويُتوقع أن يتضاعف حجم السوق في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توسّع الشركات الرائدة مثل "ديمة" في نطاق خدماتها.

وأوضحت أن خطوة الاستثمار في "ديمة" تعكس ثقتنا بقدرة هذا النموذج من الشراكة على إحداث تأثير حقيقي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي في الأسواق الإقليمية، ما يُعزز من ريادة بوبيان كابيتال كمزود للحلول المالية والرقمية المبتكرة، ويفتح آفاقًا جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية ويضمن نمو أعمالها بكفاءة أكبر.

واختتمت الحميضي مؤكدة أن هذا الاستثمار لا يقتصر على البُعد الاستثماري المباشر فحسب، بل يُشكل فرصة لبناء شراكات تقنية بين الطرفين من شأنها تسريع تطوير حلول مالية متقدمة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وتُعيد رسم العلاقة بين المؤسسات المالية واحتياجات المستخدمين في بيئة رقمية متغيرة.

من جانبه، أكد الشريك المؤسس لشركة "ديمة الكويت"، بدر الغانم، أن هذا الاستثمار يُعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، قائلاً "فور صدور الموافقات الرقابية النهائية، سيُمثل انضمام مجموعة بوبيان كمستثمر استراتيجي مرحلة توسعية وفرصة لدفع أعمالنا نحو التكامل، وتسريع التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومتنا التقنية والمالية، بما يدعم رؤيتنا في تقديم تجربة مالية متكاملة، مواكبة لتطلعات المستخدمين".

وأضاف "نُصنّف اليوم بين أبرز مزودي BNPL في الخليج، ونتطلع إلى تسريع توسعنا في أسواق جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية بدعم من هذا التعاون، من خلال تقديم حلول مرنة تُسهم في تسهيل العمليات المالية للعملاء في المنطقة."

كوادر

كادر 1

تُعد شركة "ديمة الكويت" من الشركات الرائدة في تقديم حلول BNPL، حيث نجحت منذ تأسيسها في بناء نموذج أعمال رقمي بالكامل يخدم شريحة واسعة من المستهلكين في الكويت، وهو ما يعكس التزام بوبيان كابيتال بتوفير منتجات وخدمات مالية حديثة تواكب احتياجات الأفراد والشركات في عصر الاقتصاد الرقمي.

كادر 2

أعلنت بوبيان كابيتال، من خلال إحدى شركاتها التابعة، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على حصة في "ديمة الكويت"، على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة قبل إتمام الصفقة.

كادر 3

تُشكل هذه الشراكة نقلة نوعية في السوق الكويتي، كونها تجمع للمرة الأولى بين مؤسسة مالية إسلامية رائدة وشركة تكنولوجيا مالية مرخصة في قطاع BNPL وتؤكد مجموعة بوبيان من خلالها التزامها بريادة الحلول المصرفية الرقمية، ودعم الشركات الوطنية، وبناء منظومة تمويل متكاملة تستشرف احتياجات المستهلك الرقمي في الكويت والمنطقة.

