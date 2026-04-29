الدوحة، قطر: أعلنت "BLJ Worldwide"، الوكالة الرائدة في مجال الاستشارات الإعلامية الاستراتيجية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "Aligator Technology"، المتخصصة في حلول الرصد والتحليل الإعلامي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطر، بهدف الارتقاء بقدرات الرصد والتحليل الإعلامي في المنطقة.

تسعى هذه الشراكة إلى معالجة التحديات التي تواجهها المنصات الإعلامية المحلية والإقليمية، التي لا تحظى غالبًا بالاهتمام الكافي من قبل شركات الإعلام الكبرى، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على بيانات إعلامية دقيقة باللغتين العربية والإنجليزية. حيث ستعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير حلول محلية مُصممة خصيصًا ومدعومة برؤى قابلة للتنفيذ تلائم احتياجات السوق.

وبموجب بنود المذكرة، ستتعاون "Aligator" مع "BLJ " من أجل تطوير منصة OLLI الخاصة بتحليل البيانات الإعلامية، إذ توفّر المنصة حاليًا مجوعة متقدمة من الأدوات تشمل تحليل المشاعر، والمقارنات المعيارية، وتوليد تحليلات مفيدة باستخدام الذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة الفروقات الخاصة باللهجات، بما يساعد المؤسسات على صياغة رسائلها بفاعلية ضمن بيئة إعلامية حيوية.

وتُتيح هذه الشراكة لوكالة "BLJ " الفرصة لتسخير خبرتها الواسعة في السوق المحلي، وعملها مع العملاء من مختلف القطاعات، من أجل تقديم ملاحظات ورؤى استراتيجية، إلى جانب اختبار التطبيقات العملية للميزات المتطورة لمنصة OLLI. كما يهدف هذا التعاون إلى ضمان توافق المنصة مع الاحتياجات المتزايدة لقطاع الإعلام، والعلامات التجارية، والجهات الحكومية في قطر والمنطقة. ويلتزم الطرفان بموجبها بعقد جلسات دورية لمراجعة الأداء وتطوير المنتج بما يتماشى مع احتياجات السوق، وتحقيق الاستفادة من الفرص الحصرية المتوفرة.

وفي هذا السياق، قالت السيدة إيمان أسانتي، المدير التنفيذي لوكالة "BLJ": "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ’Aligator ‘ في مرحلة مهمة يشهد فيها قطاع الرصد والتحليل الإعلامي تطورًا متسارعًا. ويُشكل هذا التعاون خطوة نوعية إلى الأمام في سياق معالجة التحديات التي برزت في مجال الرصد الإعلامي. ونطمح من خلال الجمع ما بين خبرتنا في السوق وتقنيات ’Aligator‘ المتطورة، إلى أداء دور فاعل لإنشاء منصة محلية تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في قطر والمنطقة".

وبدوره، قال السيد علي عباس، الرئيس التنفيذي ومؤسّس "Aligator": "تم تطوير منصة OLLI استجابةً للتحديات الفعلية التي تواجه المؤسسات والعلامات التجارية في منطقتنا، لا سيما في ما يتعلق بمجالات الرصد الإعلامي وإعداد التقارير وصياغة التحليلات القابلة للتنفيذ. ومن خلال التعاون مع "BLJ" والاستفادة من خبرتها العملية ومعرفتها العميقة بالسوق،

نسعى إلى تسريع وتيرة التطوير للميزات التي يحتاجها السوق، مع مواصلة الابتكار في تقديم حلول محلية تعكس خصوصية ثقافة المنطقة، على المستويين اللغوي والاستراتيجي على حدّ سواء".

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة بشكل كبير في تعزيز الوصول إلى حلول رصد وتحليل إعلامي محلية متقدمة، تعتمد بشكل أساسي على اللغة العربية، بما يلبي احتياجات السوق للأدوات التي تُراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للإعلام المحلي والإقليمي. ومع مواصلة دولة قطر لمساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز رائد للإعلام والتكنولوجيا، ستوفر هذه الشراكة قيمة مستدامة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يُتيح لها إمكانية العمل بكفاءة ضمن المشهد الإعلامي المعقد الذي يُميّز عالم اليوم.

حول "بي إل جيه وورلدوايد"

تُعد "بي إل جيه وورلدوايد" من أبرز وكالات العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي الرائدة في دولة قطر، وهي متخصصة في تقديم خدمات استشارية متكاملة تشمل الاتصال المؤسسي، وتخطيط الفعاليات، والدبلوماسية العامة، والشؤون الدولية. ويضم فريق "بي إل جيه وورلدوايد" متعدد الجنسيات أكثر من 80 متخصصًا في الدوحة، كما تنتمي الوكالة إلى شبكة "نتوورك وان" العالمية. وبالتعاون مع شبكة دولية واسعة، تعمل الوكالة على تصميم وتنفيذ حملات اتصال متقدمة تلبي الاحتياجات والأهداف الخاصة بكل عميل. وتشمل مجالات خبرتها الشؤون العامة، والعلاقات الإعلامية، وتطوير المحتوى، والإعلام الرقمي، والفعاليات، والاتصال في أوقات الأزمات، ما يجعلها الشريك المفضّل لكبرى المؤسسات العالمية في مجالات الأعمال، والسياسة، والمال، والإعلام، والترفيه، والعمل الخيري، والمنظمات غير الحكومية.

حول "أليغايتور"

"أليغايتور تكنولوجي ذ.م.م." شركة قطرية متخصصة في حلول الرصد والتحليل الإعلامي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخذ من المدينة الإعلامية قطر مقرًا لها. وقد طوّرت الشركة منصة OLLI للرصد والتحليل الإعلامي، بهدف تقديم خدمات تحليل المشاعر المتقدّم، والمقارنات المعيارية، وطرح الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة التنوع في اللهجات. أسس الشركة السيد علي عباس لتقديم حلول تقنية محلية تعالج التحديات الفريدة التي تواجه الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في مجال الرصد والتحليل الإعلامي في قطر والمنطقة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.aligator.ai

