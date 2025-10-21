الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن إنجاز جديد يتمثل في تجاوز منتجها المبتكرBingX AI Master حاجز مليون مستخدم مبكر حول العالم، في خطوة تعكس الإقبال المتزايد على التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي. واستجابة لهذا النمو اللافت، كشفت الشركة عن إطلاق 10 شخصيات جديدة ضمن AI Master، صُممت لتزويد المتداولين بخيارات أكثر تنوعاً وذكاءً في استراتيجيات التداول، ما يمنحهم تجارب أكثر تخصيصاً وتفاعلاً مع الأسواق الرقمية.

وتتميز الشخصيات الجديدة بأنماط واستراتيجيات تداول فريدة، من بينها Builder Bill Gates الذي يركز على النمو المركب والثابت، وSam the AI Visionary المعني بالاستراتيجيات المبتكرة القائمة على الرؤية المستقبلية، وZuck the Social Emperor الذي يعتمد على تحليل المشاعر واتجاهات السوق. ويجسّد هذا التوسع التزام BingX بإضفاء التنوع والإبداع على استراتيجيات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع ضمان سهولة الوصول لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة.

ومنذ إطلاقه، حقق BingX AI Master معدلاً يومياً بلغ 82.74 صفقة تداول لكل مستخدم و4.05 استراتيجيات يومية لكل مستخدم، حيث أظهرت البيانات أن غالبية المتداولين يفضلون الاستراتيجيات الجريئة بنسبة 53%، تليها المعتدلة بنسبة 32%، ثم المتحفظة بنسبة 15%، ما يعكس التحول المتسارع نحو أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: "أثبت AI Master أن المستخدمين لا يبحثون فقط عن أدوات تداول، بل عن ذكاء يتطور معهم، ويفهم احتياجاتهم، ويمنحهم الثقة. ومن خلال إضافة المزيد من الشخصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإطلاق مبادرات تفاعلية يقودها المستخدمون، نواصل رسم ملامح جديدة لتجربة التداول لتصبح أكثر ذكاءً، وتفاعلاً، وتركيزاً على المستخدم".

