لوس ألتوس، كاليفورنيا- قدمت شركة Bidgely حل تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد في منصة UtilityAI الحائزة على الجوائز، في خطوة تسهم في توفير تجارب أكثر ذكاءً وتميزًا لشركات المرافق والعملاء على صعيد إدارة الطاقة. وستعمل سلسلة من عمليات طرح المنتجات الآمنة والقابلة للتطوير على تمكين الاستجابات المستقلة للاستعلامات للحصول على نتائج أسرع من شأنها إعادة رسم ملامح رؤى البيانات وتنفيذ برامج شركات المرافق. يتضمن هذا واجهات تجربة العملاء الجديدة، وتخطيط المحاكاة لموارد الطاقة الموزعة (DERs) والبدائل غير السلكية (NWAs)، وتحليل الأحمال واستهدافها، وتلخيص البيانات والمزيد.

صرح Abhay Gupta، المدير التنفيذي في Bidgely، قائلاً: "على مدار أكثر من عقد من الزمان، أثبتت UtilityAI من Bidgely فعاليتها بشكل لا يصدق على صعيد إطلاق العنان لقوة العدادات الذكية. إن حل تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد هو الخطوة التالية الحاسمة في تمكين شركات المرافق من تعزيز عامل المرونة على نحو أكبر وتعميق مشاركة العملاء وتحسين الموارد بشكل لم يسبق له مثيل". "بفضل Bidgely، لم تعد شركات المرافق مستعدة فحسب لمواجهة المستقبل؛ بل إنها مجهزة للعب دور ريادي فيه."

تم تصميم حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من Bidgely لمساعدة شركات المرافق في معالجة مشكلاتها الأكثر إلحاحًا، خصوصًا زيادة ازدحام الشبكة والحاجة إلى تنفيذ حلول البدائل غير السلكية (NWA) المستهدفة؛ وإزالة الكربون عن طريق كهربة المنازل؛ ودعم أصحاب المنازل في خطوة لخفض فاتورة الطاقة والبصمة الكربونية.

صرحت Gaia Gallotti، مدير قسم الأبحاث المساعد في IDC Energy Insights، قائلة: "تتطلع شركات المرافق إلى دعم عملائها في رحلاتهم نحو زيادة كفاءة الطاقة والتحول إلى مستشارين موثوق بهم في مجال الطاقة. ولتنفيذ ذلك، يعمد المزيد والمزيد من موردي الطاقة إلى تفعيل تحليلات الاستخدام بغية تقديم خدمات جديدة للعملاء، ويقوم أكثر من 50 بالمائة منهم على الاستثمار في الاستجابة للطلب السلوكي". "ولتحقيق أقصى قدر من النجاح في برامج الطاقة الخضراء، ستحتاج شركات المرافق إلى الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بغية تلبية طلب العملاء على المنتجات والخدمات والحزم المخصصة."

الوجه الجديد لتجربة العملاء وآلية دعمهم

يسهم حل تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي من Bidgely في رأب الفجوة بين استهلاك الطاقة وتكاليف الفاتورة الشهرية للمستهلكين النهائيين، مما يسهم وبشكل كبير في تحسين رضا العملاء وتقليل مكالمات الدعم الواردة من العملاء وزيادة التسجيل في برامج المرافق. سيتمكن المستهلكون النهائيون وممثلو دعم عملاء المرافق من الوصول إلى:

مساعدي الطاقة – واجهة تفاعلية للغاية تقيّم استخدام الطاقة المنزلية على الفور، وتجيب عن استفسارات العملاء، وتقدم توصيات مخصصة.

– واجهة تفاعلية للغاية تقيّم استخدام الطاقة المنزلية على الفور، وتجيب عن استفسارات العملاء، وتقدم توصيات مخصصة. مستشاريّ الطاقة – حل مخصص يتيح للعملاء الفرصة للتحكم على نحو أكبر في القرارات المتعلقة بالطاقة، على سبيل المثال، عن طريق نمذجة التأثير المالي لشراء مركبة كهربائية أو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

تتمتع منصة UtilityAI من Bidgely بميزات متطورة من شأنها أيضًا تبسيط رحلة إدارة الطاقة للمستهلكين النهائيين بالاستعانة بعمليات المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. على سبيل المثال، ستتمكن عمليات محاكاة كهربة المنازل من تحليل أحمال المستهلك على الفور وإكمال عملية تدقيق الطاقة ومحاكاة فرص الترقية والتوفير وتوطيد صلة العملاء بالمنتجات والقائمين على التركيب وخيارات التمويل ذات الصلة.

إدارة الشبكة الذكية باتت أمرًا سهلاً

بالنسبة إلى مخططي شبكات المرافق، يعمل حل تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي من Bidgely على تنسيق آلية تحليل رؤى بيانات أنظمة الطاقة الخاصة لتوفير إمكانية وصول أسرع إلى المعلومات والتوصيات بغية تيسير اتخاذ قرارات فعالة. سيتمكن مخططو الشبكة من الوصول إلى:

مساعدي الشبكة – واجهة تفاعلية بسيطة تيسر مهمة الاستعلام عن البيانات وتحليل مصادر الطاقة الموزعة ومراقبة أصول الشبكة وإبراز الاتجاهات الرئيسية.

– واجهة تفاعلية بسيطة تيسر مهمة الاستعلام عن البيانات وتحليل مصادر الطاقة الموزعة ومراقبة أصول الشبكة وإبراز الاتجاهات الرئيسية. مستشاريّ الشبكة – منتج من الجيل التالي يمكّن مخططي الشبكة من محاكاة سيناريوهات الشبكة المعقدة، وابتكار خطط للبدائل غير السلكية (NWA) وخطط ترقية الأصول، فضلاً عن مراقبة التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف إدارة الشبكة.

إن حل تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي من Bidgely لا يحول بيانات الشبكة إلى رؤى فاعلة سهلة الفهم فحسب، بل يقدم أيضًا لمخططي الشبكة منهجًا للتحقق من إستراتيجيات الشبكة والاستثمارات. ولتخفيف ازدحام الشبكة، على سبيل المثال، يمكن لشركات المرافق إجراء عمليات محاكاة على الأصول الأكثر تقييدًا في الشبكة بغية مقارنة تأثير خيارات البدائل غير السلكية (NWA) وترقية البنية التحتية قبل تنفيذ التغييرات.

لمعرفة المزيد عن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها Bidgely مؤخرًا، تفضل بزيارة bidgely.com/GenAI وسجّل لحضور ندوة Bidgely عبر الإنترنت القادمة بعنوان، تمكين شركات المرافق بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي التوليدي: دليل تحسين تجربة العملاء وإدارة الشبكة، هنا.

نبذة عن Bidgely

تعد شركة Bidgely شركة متخصصة في مجال البرمجيات الخدمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسعى إلى تعزيز مستقبل الطاقة النظيفة عن طريق تمكين شركات الطاقة والمستهلكين من اتخاذ قرارات بالاعتماد على البيانات على صعيد الطاقة. وبدعم من تقنيتنا الفريدة الحاصلة على براءة اختراع، تعمل منصة UtilityAI™‎ من Bidgely على تحويل أبعاد متعددة لبيانات العملاء - مثل استهلاك الطاقة والأوضاع الديموغرافية والتفاعلات - إلى رؤى طاقة استهلاكية دقيقة للغاية وقابلة للتنفيذ. من جهتنا، نحن نستفيد من هذه الرؤى لتزويد كل عميل بتوصيات مخصصة مصممة خصوصًا لتناسب شخصيته الفريدة وأسلوب حياته وسمات الاستخدام والأنماط السلوكية ونزعة الشراء وغير ذلك. إضافةً إلى ذلك، ومن منظور موارد الطاقة الموزعة ومنظور Grid Edge، تعمل شركة Bidgely على تطوير ابتكارات العدادات الذكية عن طريق حلول معتمدة على البيانات لتقنية الألواح الشمسية واكتشاف المركبات الكهربائية وتحوّل الأحمال السلوكية للمركبات الكهربائية والشحن المُدار وسرقة الطاقة والتنبؤ بالأحمال على المدى القصير وتحليلات الشبكة وتصميمات معدل وقت الاستخدام. هذا، وتوفر تحليلات الطاقة المعتمدة على UtilityAI™‎ من Bidgely رؤية متعمقة على صعيد التوليد والاستهلاك لتحسين تشكيل الحمل الأقصى وتخطيط الشبكة، كما تقدم توصيات مستهدفة للمنتجات والخدمات الجديدة ذات القيمة المضافة. وأخيرًا وليس آخرًا، تمتلك شركة Bidgely، الضاربة بجذورها في سيليكون فالي، أكثر من 16 براءة اختراع في مجال الطاقة وتمويل تزيد قيمته عن 75 مليون دولار أمريكي، كما يعمل لحسابها أكثر من 30 عالم بيانات، إضافةً إلى شحذها للمرافق، التي تخدم العملاء السكنيين والتجاريين على مستوى العالم، وحثها على اعتماد الذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.bidgely.com أو مدونة Bidgely على bidgely.com/blog.

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