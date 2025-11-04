PHOTO
المنامة، البحرين – وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مذكرة تفاهم مع الهيئة المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات وخبرات المتخصصين في قطاع التمويل الإسلامي من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة.
أبرز محاور مذكرة التفاهم:
- البرامج المشتركة: تطوير الدورات والمبادرات التدريبية المشتركة لتلبية احتياجات القطاع.
- برامج الشهادات الاحترافية: إطلاق شهادات متخصصة لتمكين المتخصصين من اكتساب المهارات والمعرفة الأساسية في مجال التمويل الإسلامي.
- بناء القدرات: الالتزام بتحسين الكفاءة والخبرة العامة للمهنيين في القطاع.
- المبادرات المستقبلية: استكشاف برامج ومبادرات إضافية تتماشى مع التطورات المستمرة في مجال التمويل الإسلامي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز النمو والابتكار والتميز المهني، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات في القطاع المالي.
