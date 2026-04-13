عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد، ومشاركة أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، وذلك في إطار تعزيز دور المعهد في تنمية الكوادر الوطنية وتعزيز الكفاءات على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الإدارة، بالأعضاء الجدد، مشيداً بما يتمتعون به من خبرات متنوعة ومسارات مهنية متميزة، ومؤكداً ما سيشكلونه من قيمة مضافة تدعم توجهات المعهد وتعزز أثره على المستويين الوطني والإقليمي.

كما شهد الاجتماع اختيار السيدة هالة يتيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، في خطوة تعكس الثقة بكفاءاتها وخبراتها النوعية.

أكد رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع الأول للمجلس بتشكيلته الجديدة يمثل محطة مهمة لتعزيز التوجهات الاستراتيجية للمعهد، بما يدعم أولويات مملكة البحرين في تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفًا أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المالي وقطاع الأعمال.

وشدد أن مستقبل القطاع المالي يتجه بشكل متزايد نحو الرقمنة، مدعوماً بالتطورات التكنولوجية السريعة ونماذج للأعمال المتغيرة كما أوضح أن بناء قدرات رقمية قوية واكتساب مهارات تقنية متقدمة أصبح أمراً أساسياً لضمان استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على استقرار القطاع المالي. كما جدد التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في دعم هذا التحول، من خلال تطوير وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الحالية وإعداد الأجيال القادمة بالمهارات الرقمية اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من القطاع المالي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد، أن المعهد يركز على تطوير برامج نوعية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتعزز جاهزية الكوادر على المستويين الوطني والدولي. وأضاف بأن هذه الجهود تسهم في دعم المؤسسات وتعزيز استمرارية الأعمال ورفع مستوى المرونة المؤسسية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعليم والتدريب وفق أعلى المعايير، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

