البحرين، المنامة: تعلن شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن توسيع نطاق شراكتها مع سوق الشرطة بوزارة الداخلية من خلال تقديم مجموعة من العروض الحصرية لموظفي الوزارة عبر تطبيق "تستاهل".

وللتأكيد على أهمية هذه الشراكة والالتزام المشترك بتقديم قيمة مضافة، أقيم حفل توقيع رسمي في المقر الرئيسي لشركة Beyon، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين. وقد وقع الاتفاقية كل من ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، وسعادة الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة الوكيل المساعد للشئون الادارية بوزارة الداخلية ممثلا للهيئة الادارية لسوق الشرطة، مما يعكس التعاون المشترك بين الجانبين.

تم تطوير تطبيق "تستاهل" ليعزز من تجربة المستخدم ويضم مجموعة من العروض الحصرية من بتلكو، تشمل أسعارًا خاصة لباقات الموبايل، وخدمات البرودباند والفايبر، بالإضافة إلى بيانات إضافية وخصومات على الأجهزة الجديدة.

قال ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "تربطنا بوزارة الداخلية شراكة طويلة ومثمرة، ويسعدنا أن نرتقي بهذه العلاقة إلى مستوى جديد من خلال تقديم عروض مخصصة وقيمة لمنتسبي الوزارة."

أضاف قائلًا: " هذه المبادرة تتوافق مع رؤيتنا الأوسع لتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة، تعزز حياة الأفراد والمجتمعات في المملكة."

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشئون الادارية : "نعتز بشراكتنا مع بتلكو، إحدى شركات Beyon، والتي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المستقبل."

العروض الحصرية من بتلكو متاحة الآن لجميع موظفي وزارة الداخلية من خلال تطبيق "تستاهل".

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.batelco.com .

