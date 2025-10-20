المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة Beyon عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركتها أمنية كإحدى شركات Beyon ، في خطوة استراتيجية تمثل مرحلة جديدة في مسيرة نموّها وتطوّرها كمجموعة تكنولوجية دولية رائدة. وتشكل هذه الخطوة نقطة محورية ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى توحيد هويات علاماتها التجارية في قطاع الاتصالات تحت مظلة واحدة وتعزيز مكانة Beyon كمجموعة عالمية متنوعة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والابتكار الرقمي.

تم إطلاق الهوية الجديدة لأمنية في عمّان، الأردن، خلال حفل خاص استضافه الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، وبحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، والوزراء، وعدد من كبار الشخصيات، والمسؤولين، والدبلوماسيين، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تم الاحتفال بمرور عقدين من الاستثمار الناجح في الأردن.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة استكمالًا طبيعيًا لاستراتيجية Beyon الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمجموعة تكنولوجية عالمية رائدة تضم تحت مظلتها شركات متخصصة في الاتصالات، والحلول الرقمية، والخدمات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب استثماراتها في 17 منطقة جغرافية عبر ثلاث قارات، من بينها شركة أمنية، إلى جانب استثمارات دولية في أسواق متعددة حول العالم. وانطلاقًا من هذا الأساس، أعلن الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عن ضخ استثمارات استراتيجية كبرى عبر شركة أمنية، بما يقارب 300 مليون دينار أردني على مدى الخمس سنوات القادمة، مؤكدًا التزام المجموعة بدعم وتعزيز قطاع الاتصالات والتنمية الاقتصادية والمساهمة في تسريع خطى التحول الرقمي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon قائلا: "إن إطلاق الهوية الجديدة لشركة أمنية يشكل إنجازًا هامًا في استراتيجيتنا الحالية التي تجسد رؤيتنا في بناء علامة تجارية موحدة تعكس قدرتنا على التوسع، وريادتنا للابتكار الرقمي. وانطلاقًا من جذورها الراسخة في مملكة البحرين وتطلعاتها الطموحة نحو الأسواق العالمية، تواصل Beyon مسيرة تطورها كمجموعة تكنولوجية تهدف إلى التوسع من خلال الاستثمارات الواعدة والتعاون المثمر. ولا شك أن توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دينار إلى الأردن عبر شركة أمنية يؤكد ثقتنا في المستقبل الرقمي للمنطقة، وعزمنا على تحقيق النمو المستدام من خلال الحلول المبتكرة والشراكات المفيدة. إن هذه اللحظة تعكس جهودنا الدؤوبة للمضي قدمًا كمجموعة واحدة، برؤية واحدة، وعلامة تجارية واحدة تربط شركاتنا، ومجتمعاتنا، وأهدافنا في كل الأسواق التي نعمل بها."

من جانبه، أضاف السيد أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة Beyon: "هذا الإنجاز الملموس يمثل خطوة هامة في مسيرة Beyon لتوسعة نطاق محفظتها الدولية مع تحقيق الغايات الاستراتيجية والانضباط المالي. ومن خلال تعزيز التوافق بين علاماتنا التجارية، فإننا نسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخلق القيمة المستدامة في جميع شركات المحفظة. وترتبط استراتيجيتنا الاستثمارية بأدوات قياس واضحة لتحقيق النمو على المدى الطويل، وتحسين كفاءة رأس المال، وتعزيز الريادة في الخدمات الرقمية. وبينما نواصل تحقيق التنوع، فإن أولوياتنا ظلت راسخة بدون تغيير: تحقيق النمو والربحية، تعزيز الابتكار والاستدامة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا ومجتمعاتنا."

ووفق الهوية الجديدة، ستستمر أمنية، إحدى شركات Beyon في الاستفادة من الخبرات الدولية الواسعة للمجموعة لتعزيز التطور الرقمي في الأردن. وتعتزم الشركة تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل إنشاء مركز بيانات متطور، والتوسع في شبكة الجيل الخامس، وإدخال تقنيةWiFi 7 ، إضافة إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية لتشمل عمّان والبلقاء والزرقاء، مع تركيز خاص على منطقة وادي عربة.

وفي ظل هذه الخطوة الهامة الجديدة، تواصل مجموعة Beyon رسم ملامح المرحلة القادمة من النمو، وتوسعة أعمالها، وتعزيز مركزها كقوة تكنولوجية رائدة بتطلعات عالمية.

