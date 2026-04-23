بالتزامن مع يوم الأرض 2026، تُعلن إريكسون (ناسداك: ERIC) وأمنية، إحدى شركات Beyon، عن توسيع نطاق تعاونهما ضمن برنامج إريكسون العالمي للنفايات الإلكترونية. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الإدارة المسؤولة للمعدات الإلكترونية والكهربائية التقنية عند انتهاء عمرها الافتراضي، تجسيداً لالتزامهما المشترك بالابتكار الشبكي المستدام.

وقد حققت هذه الشراكة منذ انطلاقها في عام 2024 إنجازات ملموسة، شملت إعادة تدوير أكثر من 130 طناً متريكياً من المعدات التي تم إيقاف تشغيلها، مما ساهم بفعالية في تقليص النفايات المحولة للمدافن ودعم الاقتصاد الدائري عبر عمليات استرداد وتدوير معتمدة عالمياً.

يتوافق هذا البرنامج مع الرؤية الطموحة لكلَا الشركتين في مجالي العمل المناخي والاستدامة البيئية. فمن خلال الارتقاء بإدارة دورة حياة معدات الشبكة، تسعى إريكسون وأمنية إلى تعزيز استرداد القيمة وتقليص الأثر البيئي الناتج عن عمليات تحديث الشبكة.

ومع تسارع وتيرة التحول الذي تشهده أمنية تحت هويتها الجديدة أمنية، إحدى شركات Beyon، تظل الاستدامة ركيزةً جوهرية في استراتيجيتها لتطوير الشبكات؛ حيث يمثل التخلص المسؤول وإعادة تدوير البنية التحتية القديمة خطوةً محورية في بناء شبكة عالية الأداء ومستعدة لمتطلبات المستقبل.

أطلقت إريكسون برنامجها العالمي لإدارة النفايات الإلكترونية في عام 2005، بهدف الحد من الأثر البيئي لمنتجاتها وضمان معالجتها بمسؤولية عند انتهاء عمرها الافتراضي. واليوم، تضع الشركة خبراتها في هذا المجال بتصرف عملائها في أكثر من 180 دولة حول العالم، مؤكدة التزامها باستدامة دورة حياة المنتج.

صرّح يوسف ساتر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمنية إحدى شركات Beyon: "تتطلب الريادة في قطاع الشبكات تطوراً مستمراً؛ فبينما نعمل على تعزيز سعة وسرعة وموثوقية أفضل شبكة موبايل في الأردن، نولي اهتماماً بالقدر ذاته لآلية تحديث البنية التحتية القديمة. وبالتعاون مع إريكسون، نضمن أن يحقق هذا التحديث تميزاً تقنياً ومسؤولية بيئية ملموسة في آن واحد، فكفاءة الأداء والاستدامة ليسا خيارين متناقضين، بل هما ركيزتان أساسيتان في فلسفة التصميم لدينا."

ومن جانبه يقول كيفن مورفي، رئيس إريكسون لشمال الشرق الأوسط: "يُسهم برنامج إريكسون لإدارة النفايات الإلكترونية في تعزيز التعامل المسؤول مع المعدات التقنية عند انتهاء صلاحيتها التشغيلية. ومن خلال شراكتنا مع 'أمنية'، نتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري عبر مراحل الاسترداد وإعادة التدوير والتخلص النهائي الآمن، بما يتماشى مع استراتيجية إريكسون الطموحة للعمل المناخي والاستدامة البيئية."

من خلال هذه الشراكة، تسعى أمنية وإريكسون إلى وضع البيئة في صدارة عملياتهما التجارية، ورفع مستوى الوعي بأفضل ممارسات التخلص من النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها، مع مواصلة تعاونهما في إطلاق مبادرات تعزز الاستدامة البيئية وتدعم العمل المناخي في المملكة.

روابط ذات صلة

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وعلى مدى 150 عامًا، كانت الشركة رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

