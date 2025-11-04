المنامة، البحرين: وقّعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، وشركة شبكة البحرين "بي نت" اتفاقية استراتيجية تهدف إلى إضافة البنية التحتية الأرضية والداخلية الكاملة لأنظمة كابلات الاتصالات البحرية SEA-ME-WE 6) SMW6) و"الخليج"، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة Beyon، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من المؤسستين، من قبل السيد ميثم عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، والسيد أحمد جابر الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة بي نت، خلال فعاليات منتدى "بوابة الخليج 2025 " الذي أُقيم هذا الأسبوع في فندق الفورسيزونز بالعاصمة المنامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة "بي نت" تنفيذ البنية التحتية الحيوية لإرساء الكابلات، والتي تشمل إنشاء الجدار البحري (Sea Headwall) ، وغرف التفتيش الساحلية ((Beach Manhole، إضافةً إلى نشر وصلات الربط الأمامية (Fronthaul) والخلفية (Backhaul) عبر مسارات محمية، تمتد من محطة إنزال الكابل (CLS) وصولاً إلى بوابة الربط الدولي. وستُشكّل هذه البنية التحتية الشاملة الأساس لكابلي الاتصالات البحرية SMW6 والخليج، مما يتيح تكاملًا سلسًا مع شبكة الاتصالات الوطنية والدولية في مملكة البحرين.

يُسهم هذا المشروع المحوري في تعزيز دور مملكة البحرين كمركز إقليمي للربط الدولي، من خلال رفع القدرة الاستيعابية الدولية، وزيادة السرعة، وتعزيز مرونة الشبكات، وتوفير اتصال سريع الاستجابة يدعم الطلب المتزايد بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، والمحتوى الرقمي، والتقنيات المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال ميثم عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: " بصفتنا أحد الأطراف الرئيسية في كابل SMW6 في مملكة البحرين، تفخر بتلكو بقيادة هذا المشروع الحيوي بالتعاون الوثيق مع شركة بي نت. يُجسد هذا النشر الاستراتيجي التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ أجندة التحول الرقمي الوطنية."

وأضاف قائلًا: "تسهم أنظمة الكابلات البحرية هذه في دعم رؤية البحرين للتحول الرقمي، وتعزز من مكانة المملكة كبوابة استراتيجية للبيانات والاتصال في المنطقة."

من جهته، صرّح أحمد جابر الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة بي نت: "يسعدنا التعاون مع بتلكو في هذا المشروع، الذي يُجسّد نموذجاً للتعاون الوطني في تطوير مستقبل الاتصالات في مملكة البحرين. ومن خلال هذه الشراكة، تواصل "بي نت" التزامها بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم تحقيق رؤية المملكة للتحول الرقمي المستدام."

والجدير بالذكر أن الكابل البحري SEA-ME-WE 6 (SMW6) يربط بين عدد من الدول في ثلاث قارات، عبر نقاط ربط تمتد من آسيا إلى أوروبا، حيث يوفر هذا النظام سعة عالية جدًا واتصالًا سريع الاستجابة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، والمحتوى الرقمي، وحركة البيانات الدولية.

كما يُعد كابل الخليج، الذي تملكه وتديره شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، شبكة بحرية إقليمية تُعزّز الاتصال بين مملكة البحرين ودول الخليج المجاورة. وبالاقتران مع كابلSMW6 ، يوفّر هذا الكابل تكاملًا سلسًا بين المسارات الإقليمية والعالمية، مما يضمن السرعة والموثوقية وتنوع خيارات الوصول.

صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركةBeyon . للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معPublic.Relations@beyon.com

تابعنا:

الانستغرام: https://www.instagram.com/batelco/

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/batelco/

يوتيوب: https://www.youtube.com/user/batelco

فيسبوك: https://www.facebook.com/batelco

X: https://x.com/batelco

نبذة عن بتلكو إحدى شركات Beyon:

بتلكو إحدى شركات Beyon، هي المزود الرائد لحلول الاتصالات والخدمات الرقمية المبتكرة، وتساهم في تعزيز التواصل بين الأفراد، وتمكين الشركات، ودعم تنمية المجتمعات.

تقدم بتلكو خدماتها للمؤسسات، والأفراد والجهات الحكومية والأسواق العالمية ضمن واحدة من أكثر البيئات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضم محفظتها المتكاملة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاتصالات الثابتة والموبايل وخدمات الإنترنت، وخدمات السحابة، وحلول مركز البيانات. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، توفر بتلكو حلولًا موثوقة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنامية. كما تملك الشركة مشاريع رئيسية للبنية التحتية تشمل المشاركة في الكابل الدولي SEA-ME-WE 6، وكابل الخليج، أول كابل بحري مملوك بالكامل للشركة، إلى جانب مركز جديد متطور للبيانات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.batelco.com .

-انتهى-

#بياناتشركات