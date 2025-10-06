المنامة، البحرين: أعلنت كل من Beyon Cyber وشركة أمنية، وهما من الشركات التابعة لمجموعةBeyon ، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في جميع أنحاء المنطقة من خلال التعاون المشترك والاستفادة من نقاط القوة المتكاملة لكل منهما. يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مجموعة Beyon لتوفير حلول أمنية متكاملة ومبتكرة تلبي متطلبات الأسواق الرقمية المتطورة.

وتعد Beyon Cyber مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني في البحرين، بفضل إمكانياتها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، وبنيتها التحتية الحديثة، ومنصاتها الأمنية المبتكرة. من جهة أخرى تعتبر شركة أمنية من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في الأردن، وقد نجحت في اكتساب سمعة مرموقة بين الشركات ومؤسسات القطاع العام منذ عام 2018 عبر توفير مجموعة متنامية من الخدمات الرقمية، وحلول الأمن السيبراني المُدارة.

وبالاستفادة من الخبرة الإقليمية المتقدمة لشركة Beyon Cyber والتواجد المحلي الراسخ لشركة أمنية في الأردن، تُشكل هذه الشراكة بداية مرحلة جديدة من التعاون الأمني المتكامل، وتفتح آفاقًا للنمو التجاري المشترك، مع تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية تلبي متطلبات السوق الأردنية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توسيع نطاق خدمات مركز العمليات الأمنية (SOC) لشركة Beyon Cyber ليشمل الأردن. من خلال الجمع بين نموذج مركز العمليات الأمنية الذي أثبت نجاحه في البحرين مع الخدمات المحلية الموثوقة لشركة أمنية، ستتمكن الشركتان من تعزيز قدرات الأمن السيبراني في الأردن. كما ستتيح هذه الشراكة لشركة أمنية توفير حلول أمنية من الجيل القادم مدعومة بمنصات Beyon Cyber، مما يضمن للزبائن الاستفادة من الحلول المبتكرة في المنطقة، والمعرفة الواسعة بالسوق المحلية، والحد من الاعتماد على تكنولوجيا الطرف الثالث.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Cyber: " تعكس هذه الشراكة قوة التكامل بين شركات مجموعة Beyon، حيث تمكننا من تسريع وتيرة النمو الإقليمي والاستفادة من خبرات السوق التي تملكها شركة أمنية. هذا التعاون يعزز من قدرتنا على توسعة نطاق تواجدنا وتوفير قيمة مضافة للسوق الأردنية، فضلًا عن تحقيق المزيد من النمو والمزايا لزبائننا في جميع أنحاء المنطقة."

من جانبه، قال السيد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: "يتطلع زبائننا إلى الحصول على حلول وخدمات مبتكرة مدعومة بخبرة إقليمية قوية، وهذا ما تحققه هذه الشراكة، حيث توفر نموذجًا أمنيًا ناجحًا، ومنتجات مبتكرة، وقيمة عالية ضمن منظومة الخدمات الرقمية في الأردن."

وتؤكد الشركتان من خلال هذا التعاون التزامهما المشترك بتطوير منظومة الأمن السيبراني عبر إطلاق فرص جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، وضمان الاستفادة من النماذج التجارية الناجحة، وخلق قيمة مستدامة. ويعكس هذا التعاون ضمن مجموعة Beyon حرص الشركتين على تعزيز التكامل والتعاون عبر الحدود، مما يرسخ مكانتهما في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة في المنطقة.

نبذة عن شركة Beyon Cyber :

تعتبر Beyon Cyber، إحدى شركاتBeyon ، مزودًا رائدًا لخدمات الأمن السيبراني، حيث تدير أكبر مركز لعمليات الأمن السيبراني (CSOC) للقطاع الخاص في مملكة البحرين، مستفيدة من شبكة واسعة تضم شركاء عالميين لتوفير خدمات أمن عالمية المستوى تتميز بالسلاسة وبأسعار تنافسية. توفر Beyon Cyber محفظة شاملة من الحلول الجاهزة، وحلول الأمن السيبراني المتطورة، فضلًا عن الخدمات المدارة، والخدمات الاستشارية بما يلبي احتياجات المؤسسات في مملكة البحرين وفي المنطقة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.beyoncyber.com أو تواصل مع info@beyoncyber.com

