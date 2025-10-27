المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon عن إطلاق الهوية الجديدة لشور، كإحدى شركات Beyon، في جزر القنال وجزيرة آيل أوف مان، وذلك بعد النجاح الذي حققته مجموعة Beyon في إطلاق الهوية المؤسسية لشركتها أمنية في الأردن. تأتي هذه الخطوة استمرارًا لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى توحيد العلامات التجارية لشركات الاتصالات التابعة لها تحت مظلة واحدة، في إطار رؤيتها الطموحة لتعزيز حضورها العالمي كمجموعة تكنولوجية متنوعة ورائدة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي.

تم الإعلان عن الهوية الجديدة لشور كإحدى شركات Beyon خلال سلسلة من الفعاليات المؤسسية التي أقيمت في غيرنسي وجيرسي وجزيرة آيل أوف مان، بحضور نخبة من كبار المسؤولين، وقادة قطاع الأعمال، والشركاء، وممثلين من المجتمع المحلي. وتجسد هذه الفعالية الجهود الدؤوبة التي تبذلها Beyon لتحقيق التميز التشغيلي والتنفيذ الإستراتيجي عبر محفظتها الدولية من شركات الاتصالات.

باعتبارها إحدى شركات مجموعة Beyon، تحظى Sure على مكانة راسخة وتاريخ عريق في جزر القنال، وجزيرة آيل أوف مان، وجنوب المحيط الأطلسي على مر أجيال عديدة. وتُعرف الشركة بخدماتها الموثوقة وإسهاماتها البارزة في ربط المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات اتصالات عالية المستوى. ويأتي إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة تأكيدًا على ثقة المجموعة في الدور المستدام الذي تؤديه شركة شور وإمكانياتها الكبيرة للنمو في الأسواق التي تعمل بها.

وبهذه المناسبة، صرح أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة Beyon قائلا: " أن إطلاق الهوية الجديدة لشركة شور يعد إنجازًا هامًا في استراتيجية المجموعة، التي تجسد رؤيتنا في بناء علامة تجارية موحدة تعبر عن قدرتنا على التوسع، وريادتنا في مجال الابتكار الرقمي. ما بدأ كرؤية طموحة في البحرين لتأسيس مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة، أصبح اليوم واقعًا ملموسًا من خلال حضور دولي راسخ يواصل تقديم القيمة العالمية، وتعزيز الشراكة المثمرة، وتحقيق أهدافنا في مختلف الأسواق التي نعمل بها."

وأضاف قائلًا: "تعكس شور قوة وتوازن محفظتنا الدولية. تستند هذه القوة إلى أسس متينة واستثمارات متواصلة في شبكات الجيل القادم، والألياف البصرية، وتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكل من الجزر والمجموعة على حد سواء."

ومن خلال شور تواصل المجموعة تحقيق رؤيتها في بناء محفظة متنوعة من شركات التكنولوجيا والاتصالات، بما يسهم في تسريع خطى المستقبل الرقمي لضمان حياة أفضل وتحقيق الازدهار. إن إعادة إطلاق هوية كل من شركتي أمنية وشور يؤكد التزام Beyon بتعزيز الاتصالات العالمية، ودفع عجلة الابتكار الرقمي، مع الحفاظ على قيّمها.

وفي ظل هذه الإنجازات الملموسة، تواصل Beyon مسيرتها الطموحة نحو تحقيق النمو الدولي، وتعزيز حضورها العالمي، وتوطيد علاقات التعاون عبر شركاتها، وترسيخ مكانتها الريادية كمجموعة تكنولوجية متنوعة تتمتع برؤية استراتيجية وتطلعات عالية للنمو المستقبلي المستدام.

نبذة عن Beyon:

Beyon مجموعة تكنولوجية عالمية، تكرس جهودها على تقريب التكنولوجيا إلى الناس والشركات مع حلول اتصال وحلول رقمية هي الأفضل في فئتها. وتركز Beyon كمجموعة على بناء محفظة مزدهرة للنمو الرقمي من خلال شركاتها التابعة بتلكو، وBeyon Money، وBeyon Cyber، وBeyon Solutions، وBeyon Connect. كما تقدم Beyon الدعم إلى مجموعة ناجحة من الاستثمارات الدولية، والشركات التابعة والزميلة في مختلف الأماكن، بما في ذلك الأردن، والسعودية، واليمن، ومصر، وجزر المالديف، وجزر القناة، وآيل أوف مان، ودييغو جارسيا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنشين، وجزر فوكلاند.

Beyon شركة مدرجة في بورصة البحرين، لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.beyon.com.

