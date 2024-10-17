الرياض: أعلنت بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، عن توسيع مقرها في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، من خلال انتقالها من مقرها الحالي في برج العليا في الرياض، إلى مقرها الجديد في موقع أخر بمساحة أكبر في مركز الملك عبد الله المالي، "كافد" (KAFD)، وذلك بعد مرور تسع سنوات على تأسيس أول مكتب لها في الرياض عام 2015. ويمتد المقر الجديد على طابقين بمساحة تصل إلى 4262 متراً مربعاً، ليصبح بمثابة مركز عمليات مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، في المملكة العربية السعودية، لتعزيز النمو المستدام وتمكين المواهب السعودية.

وقد سعت مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، بنشاط خلال سنوات عملها في المملكة العربية السعودية، إلى بناء علاقات قوية مع عملائها، وحققت نتائج ذات تأثير إيجابي للمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. ويعكس توسع المجموعة التزامها الراسخ بدعم خطط التنويع الاقتصادي الطموحة للمملكة العربية السعودية، والمساهمة بصورة ملموسة في رحلة تحول المملكة من خلال الاستفادة من خبراتها العالمية وتعزيز الاستثمار في الموارد المحلية.

وقال فيليب كورنيت دي سانت سير، المدير الإداري والشريك الأول، ومدير مكتب الرياض في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG): إن "المقر الجديد في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) يؤكد مواصلة مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، للاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم من خلال هذه المساحة الجديدة أفضل الخدمات للعملاء والشركاء في المملكة. ونتطلع للمساهمة في تعزيز رحلة التطور في المملكة، وتقديم الرؤى العالمية والإمكانات الرقمية اللازمة لدعم رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام."

ويعزز هذا التوسع حضور مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، في المملكة العربية السعودية، كما يُمكن من توسيع اتصالها الراسخ بمنطقة الخليج. ومع استمرار المملكة في تنويع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز، فإن مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، تسعى لتقديم خبراتها القيمة عبر مختلف القطاعات لدعم الأهداف طويلة الأجل للمملكة ورؤيتها المستقبلية.

نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG):

تتعاون شركة بوسطن كونسلتينج جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء والقيادات في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم في تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واغتنام أفضل الفرص المتاحة لهم، وتعتبر شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) رائدة على مستوى العالم منذ تأسيسها في عام 1963م، وتعمل الشركة اليوم بصورة وثيقة مع عملائها لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى إفادة جميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق النمو وتبني مزايا تنافسية مستدامة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي وملموس.

وتتميز فرقها العالمية المتخصصة والمتنوعة بخبرات عريقة ورؤى ثاقبة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات لإحداث التحول اللازم، وتقدم حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتقنيات والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزاولة الأعمال.

-انتهى-

#بياناتشركات