حافظت وكالة سمة للتصنيف "تصنيف"على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند درجة "BBB+" وتصنيف ائتماني قصير الأجل عند على المستوى الوطني "T-3" لشركة للاستثمار ("صفا" أو "الشركة"). يعكس هذان التصنيفان جدارة ائتمانية كافية، وبالتالي مخاطر ائتمانية منخفضة. قد يُظهرملف مخاطرالشركة تباينًا كبيرًا نسبيًا مع تغيرات الظروف الاقتصادية والقطاعية.

أساس التصنيف: تأخذ التصنيفات الممنوحة في الاعتبار سجلّ الشركة الحافل ومكانتها السوقية، ونموذج تطويرها العقاري الذي يركزعلى كفاءة استخدام رأس المال، وسلسلة مشاريعها الضخمة، وتنوعها التشغيلي المُرضي مع مصادر دخل متعددة، وفريق إدارتها المتمرس. ولا يزال التركيز الجغرافي والقطاعي مرتفعًا. كما تتضمن التصنيفات نموًا مستدامًا في الإيرادات، والحفاظ على هوامش ربح مُرضية، والالتزام بسياسة مالية متحفظة تُركزعلى كفاءة استخدام رأس المال. ويظل هيكل رأس المال منخفض المديونية على الرغم من عدد مشاريعها الضخمة، حيث يتم ترتيب التمويل بشكل أساسي من خلال نموذج شراكة الصناديق. ومع ذلك، فإن التصنيفات مقيدة بالمخاطر الكامنة في القطاع العقاري والذي يتميز بتقلبات دورية عالية، وكثافة تنافسية، وارتفاع مخاطر التنفيذ والبيع.

عززت الشركة مكانتها السوقية من خلال نموذج تطوير عقاري يركز على توظيف رأس المال بكفاءة، مع اتباع استراتيجية مستدامة لنمو الإيرادات والإستفادةمن فجوات العرض والطلب. ونجحت الشركة في توسيع نطاق مشاريعها من خلال شراكات استراتيجية مع صناديق عقارية، وهو نموذج يُمكّن من تنويع مصادر الإيرادات مع تقليل التعرض للأسهم وكثافة رأس المال العامل.

يعكس ملف المخاطر المالية نموًا مستمرًا في الإيرادات وتحسنًا تدريجيًا في هوامش الربح الصافي على مدار السنوات الثلاث الماضية. وسيظل الحفاظ على ربحية صافية جيدة خلال فترة التقييم أمرًا بالغ الأهمية لدعم توليد رأس المال وتمويل التوسع المستمر. في حين تراجعت نسبة الدين إلى الأرباح التشغيلية نتيجةً لانخفاض النقدمن العمليات، إلا أن مستويات الدين ظلت مستقرةً بشكلٍ عام . كما أن هناك توقعات إيجابية ناتجة من مواءمة جداول سداد الديون مع توليد التدفقات النقدية الخاصة بالمشاريع، مما يُساعد على تقليل مخاطر إعادة التمويل والسيولة. كما أن الشركة لم تُوزع أي أرباح حتى الآن، مما يعكس استراتيجية الأرباح المحتجزة والتي تهدف إلى دعم توسع الأعمال وتعزيز العائد على حقوق الملكية.

عوامل تقييم الأداء: تعتمد التصنيفات أيضًا على زيادة حجم العمليات، وتوليد التدفقات النقدية، وتحسين التنوع الجغرافي والقطاعي، والحفاظ على مستوى المخاطر المالية. قد يُشكّل أي ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الرفع المالي وما ينتج عنه من ضعف في تغطية التدفقات النقدية ضغطًا على التصنيفات الممنوحة.

نبذة عن الشركة: شركة صفا للاستثمارهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاريرقم 1010464838 بتاريخ 1 أكتوبر 2018. تعمل الشركة في شراء وبيع الأراضي والعقارات، والبيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المستأجرة وإدارة وتأجير العقارات غير السكنية المملوكة أو المستأجرة، وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.

