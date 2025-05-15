قامت مجموعة مطاعم الأبراج بعملية شراء تاريخية أولى للبيتكوين ضمن خزينتها المؤسسية، لتصبح أول شركة مدرجة علناً في الشرق الأوسط تتبنى استراتيجية خزانة البيتكوين.

تُعد الأبراج أول شركة مدرجة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط تتبنى استراتيجية خزانة البيتكوين، على غرار ما قامت به شركات مثل مايكروستراتيجي (ناسداك: MSTR ) وتيسلا (ناسداك: TSLA ) وميتابلانيت (طوكيو: 3350. T )، والتي كانت أفضل الأسهم أداءً في العالم خلال عام 2024.

) وتيسلا (ناسداك: ) وميتابلانيت (طوكيو: 3350. )، والتي كانت أفضل الأسهم أداءً في العالم خلال عام 2024. وقد عقدت الأبراج شراكة مع شركة 10 X Capital ، وتخطط لجمع رأس مال إضافي لشراء المزيد من البيتكوين ضمن خزينتها، بهدف زيادة عدد وحدات البيتكوين لكل سهم.

، وتخطط لجمع رأس مال إضافي لشراء المزيد من البيتكوين ضمن خزينتها، بهدف زيادة عدد وحدات البيتكوين لكل سهم. 10X هي شركة استثمارية مقرها نيويورك، تركز على مجال خزانة البيتكوين، وقد قدمت مؤخراً خدمات استشارية لشركة ناكاموتو في عملية جمع تمويل بلغت 710 مليون دولار (ناسداك: KDLY )، والتي تُعد أكبر عملية جمع تمويل لإطلاق شركة خزانة بيتكوين، وأكبر صفقة خاصة لأي عملية مرتبطة بالبيتكوين على الإطلاق.

هي شركة استثمارية مقرها نيويورك، تركز على مجال خزانة البيتكوين، وقد قدمت مؤخراً خدمات استشارية لشركة ناكاموتو في عملية جمع تمويل بلغت 710 مليون دولار (ناسداك: )، والتي تُعد أكبر عملية جمع تمويل لإطلاق شركة خزانة بيتكوين، وأكبر صفقة خاصة لأي عملية مرتبطة بالبيتكوين على الإطلاق. تهدف مجموعة مطاعم الأبراج إلى الابتكار في إنشاء وسيلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين العالم الإسلامي من الوصول بشكل أوسع إلى البيتكوين.

باستطاعة المستثمرين في البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان الآن الوصول إلى البيتكوين من خلال سهم متداول في البورصة.

في الواقع، يمكن للعديد من الأشخاص في العالم شراء سهم الأبراج ( ABRAAJ ) من خلال التسجيل في بورصة البحرين.

المنامة، مملكة البحرين - التاريخ - تعلن شركة مطاعم الأبراج (رمز التداول: ABRAAJ) وهي شركة مدرجة في بورصة البحرين، بكل فخر عن شراء عملة البيتكوين كجزء من ميزانيتها العمومية، لتصبح بذلك أول شركة مدرجة في مملكة البحرين ومجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتعتمد البيتكوين كأصل احتياطي لخزينتها. وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة الشركة نحو الابتكار وتنويع الأصول.

قامت المجموعة بشراء كمية مبدئية قدرها ٥ بيتكوين، تعتزم الشركة مواصلة هذا التوجه تماشياً مع المشهد المالي المتطور والاهتمام المؤسسي المتزايد بعملة البيتكوين, حيث ستبني الأبراج على هذه الخطوة الأولى، وستبدأ بتخصيص جزء كبير من خزينتها المؤسسية للاستثمار في البيتكوين، باعتبارها للبيتكوين أصل الاحتياطي الرئيسي في خزينتها المؤسسية.تعتبر مجموعة مطاعم الأبراج شركة رابحة، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك في عام ٢٠٢٤ إلى حوالي ١٢.٥ مليون دولار أمريكي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز محفظة أصول الشركة والاستثمار في الفرص الجديدة في الأسواق المالية. حيث تسعى المجموعة إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين العالم الإسلامي للتعرف على أصول البيتكوين بطريقة شرعية وآمنة.

وقد دخلت المجموعة في شراكة استراتيجية مع 10X Capital وهي شركة استثمارية مقرها في نيويورك ولها خبرة واسعة في إدارة خزائن الأصول الرقمية للشركات المدرجة. ومن أبرز إنجازاتها تقديم الاستشارات لشركة Nakamoto المدرجة في البورصة ناسداك (KDLY) بشأن تمويل بقيمة ٧١٠ مليون دولار أمريكي، والذي يعتبر التمويل الأكبر في تاريخ شركات خزائن البيتكوين العامة. إذ تعتزم المجموعة من خلال تعاونها مع شركة 10X Capital على جمع رأس مالي إضافي لحيازة المزيد من البيتكوين، هادفة إلى عدد وحدات البيتكوين لكل سهم.

وجاء قرار الاستثمار في البيتكوين كأصل من أصول الخزينة، بعد دراسات وعمليات فحص وتدقيق شاملة بما يتماشى مع الإطار التنظيمي المبتكر الذي تم وضعه من قبل بنك البحرين المصرفي. حيث تلتزم مجموعة مطاعم الأبراج بالامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات وعمليات الإفصاح المتعلقة بالأصول الرقمية.

وقال عبدالله عيسى، رئيس لجنة خزينة البيتكوين في شركة مجموعة مطاعم الأبراج: "مبادرتنا هذه التي تهدف إلى أن نكون شركة خزينة بيتكوين تعكس نهجنا المستقبلي وحرصنا على زيادة وتعظيم قيمة السهم للمستثمرين. نحن نؤمن بأن البيتكوين سيكون ذي دور محوري في مستقبل التمويل، ويسعدنا أن نكون في طليعة هذا التحول في مملكة البحرين. شركة 10X Capital شريك موثوق بخبرة مثبتة في هذا المجال، ونتطلع لبناء MicroStrategy الشرق الأوسط بدعمهم."

وصرح هانس توماس، الرئيس التنفيذي لشركة 10X Capital قائلاً: "أود أن أهنئ عبدالله عيسى وفريق مجموعة مطاعم الأبراج على تبني البيتكوين على مستوى خزينة الشركة، مما يتيح أخيراً لأي شخص في دول مجلس التعاون يمتلك حساب وساطة للوصول إلى البيتكوين من خلال الاستثمار في سهم مُدرج. لتثبت البحرين مرة أخرى ريادتها الإقليمية في اعتماد البيتكوين، مدعومة بإطار تنظيمي تقدمي."

وأضاف توماس: "يمتلك مجلس التعاون الخليجي ناتجاً محلياً إجمالياً يفوق 2.2 تريليون دولار أمريكي ( وهو أعلى من ناتج كندا وروسيا وإيطاليا والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا)، وثروات سيادية تتجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي، وعدد سكان لا يتجاوز 57.6 مليون نسمة، ورغم ذلك لم يكن هناك حتى الآن شركة خزينة بيتكوين مُدرجة كما هو الحال مع MicroStrategy (ناسداك: MSTR) أو Tesla (ناسداك: TSLA) أو Metaplanet (طوكيو: 3350.T). لكن عملية الشراء التاريخية للبيتكوين من قبل مجموعة مطاعم الأبراج تغيّر كل هذا اليوم. لتتيح للمستثمرين في البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، وعمان الوصول إلى البيتكوين عبر سهم مُدرج في السوق. بل ويمكن لغالبية الاشخاص في العالم شراء سهم الأبراج (رمز التداول: ABRAAJ) من خلال التسجيل في بورصة البحرين."

وستقوم شركة مجموعة مطاعم الأبراج باتباع وتطبيق سياسات قوية لحفظ الأصول الرقمية ,وإدارة مخاطر المحفظة، والحوكمة للإشراف على حيازتها من البيتكوين، بما في ذلك إنشاء لجنة للبيتكوين تضم مستثمرين من ذوي الخبرة في البيتكوين، ومديري محافظ، وخبراء في أسواق المال العالمية. كما تنوي الشركة على تقديم تحديثات منتظمة للمساهمين والمعنيين بشأن أنشطتها المتعلقة بالبيتكوين.

هذه المبادرة الاستراتيجية تؤكد التزام شركة مطاعم الأبراج بالابتكار، التنوع وخطط النمو المستدامة. كما تتطلع الشركة للمساهمة في تجربة البحرين في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في القطاع المالي الإقليمي.

حول شركة مجموعة مطاعم الأبراج

تأسست شركة مجموعة مطاعم الأبراج منذ 38 عامًا، وهي شركة ضيافة رابحة، مدرجة في بورصة البحرين. تلتزم الشركة بتقديم قيمة لمساهميها من خلال استثمارات استراتيجية وحلول مالية مبتكرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل على : BTC@alabraajgroup.com

حول شركة 10X Capital

تُعد 10X Capital شركة استثمارية مقرها نيويورك، وتُعتبر من بين أكثر المستثمرين نشاطاً في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث تجمع بين وول ستريت و"سيليكون فالي" وغيرها. تأسست الشركة على يد رائد العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية هانس توماس (من الفريق المؤسس لـ InternetCash)، ويضم فريق الإدارة العليا كلًّا من الدكتور راسل ريد (المدير الاستثماري السابق لـ CalPERS وصندوق ألاسكا وصندوق الخليج للاستثمار)، وأوستن ألكسندر (مركز نيويورك للبيتكوين، Kraken)، وألكسندر مونجي (DWAC - ناسداك: DJT)، وماكس ستيدتلر (غولدمان ساكس، Coinbase listing).

تمتلك الشركة قدرات متكاملة في إدارة الأصول، وإدارة الخزينة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتتبع نهجًا شاملاً في العمل المصرفي التجاري مع شركات خزينة الأصول الرقمية، بهدف تطوير استراتيجيات أسواق رأس المال على نطاق عالمي.

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