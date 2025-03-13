الشركة تمتلك صكوكاً مدرجة في بورصتي لندن وناسداك دبي بقيمة 500 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة ("بن غاطي" أو "الشركة")، الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) لأول مرة، بالإضافة إلى تصنيف Ba3-PD لاحتمالية التعثر عن سداد الديون مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يؤكد تصنيف Ba3 متانة عمليات بن غاطي في العديد من الجوانب، مما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز. وأشارت الوكالة إلى سيطرة بن غاطي الاستراتيجية على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة التكاليف، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية. وفي عام 2024، حققت الشركة صافي ربح قياسي بلغ 1.83 مليار درهم، بزيادة قدرها 152% على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة قدرها 182% في إيراداتها المتراكمة لتصل إلى حوالي 10 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2024.

وأشارت "موديز" في تقريرها أيضاً إلى قوة مؤشرات الائتمان للشركة، والتي تتميز بانخفاض الرافعة المالية، وتغطية قوية للفوائد، ومستويات سيولة جيدة. وبالنظر إلى عدم وجود أي ديون مستحقة على الشركة حتى عام 2027، فإنها تتمتع بالمرونة المالية اللازمة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع عقارية راقية بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة مثل "مرسيدس بنز"، و"بوغاتي"، و"جاكوب آند كو".

وفي الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة من "موديز" استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها العقارية السكنية في ضوء الطلب القوي على العقارات في دبي. وقد عززت الشركة تواجدها في السوق بإطلاق 16 مشروعاً جديداً في عام 2024، مما أضاف 11,750 وحدة سكنية إلى السوق. علاوةً على ذلك، استحوذت بن غاطي على 13 مليون قدم مربع من أراضي التطوير الرئيسية في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تُقدر بأكثر من 26 مليار درهم.

وبهذه المناسبة قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة المحدودة: "نفخر بحصولنا على تصنيف Ba3 القوي لأول مرة من وكالة ’موديز‘، مما يعد دليلاً واضحاً على قوة أدائنا المالي، وفعالية نموذج أعمالنا، والتزامنا بإدارة مالية منضبطة. ويؤكد هذا التصنيف الجديد ريادتنا في سوق العقارات الفاخرة بدبي، وقدرتنا على الحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية وسيولة جيدة، بالتزامن مع مواصلتنا إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو."

ومن جهتها، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: "ستواصل بن غاطي التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تعزز قوتها المالية وتضعها في موقع يؤهلها لتحقيق المزيد من النجاح على المدى الطويل. وسنواصل الالتزام بمعايير الشفافية والإدارة المالية الحكيمة التي حظيت بتقدير وكالة ’موديز‘ للتصنيف الائتماني. ومع استحواذنا مؤخراً على 13 مليون قدم مربع من أراضي التطوير الرئيسية في دبي، نحن واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام."

الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مُدرجة في كلٍ من بورصة لندن وناسداك دبي.

نبذة عن شركة بن غاطي:

تُعد بن غاطي للتطوير علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تزيد عن 40 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.

نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 15,000 وحدة سكنية حتى عام 2024، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل "بوجاتي"، و"مرسيدس بنز"، و"جاكوب آند كو". وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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