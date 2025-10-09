الرياض - أعلنت "كيندريل" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز KD)، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المؤسسات ذات الأهمية الحرجة، وشركة "AUJ"، وهي شركة استشارية في مجال استراتيجيات وعمليات الطيران، اليوم عن تعاون استراتيجي في مهرجان الطيران العالمي في لشبونة، البرتغال، بهدف تسريع التحول الرقمي في قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية.

يواصل قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية تحقيق نمو ملحوظ، مدفوعًا بأهداف رؤية المملكة 2030. ووفقًا لتقرير "حالة الطيران" الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، بلغت مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 198.8 مليار ريال سعودي) خلال عام 2023. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطيران، يمضي القطاع قدمًا نحو تحقيق هدفه باستيعاب 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.

تتمتع AUJ بخبرة عميقة في قطاع الطيران السعودي، حيث تعاونت مع شركات الطيران الوطنية، ومشغلي المطارات، والجهات التنظيمية لإعادة تصميم المنصات والعمليات الحيوية، بما يضمن أداءً قويًا، آمنًا، وقابلًا للتوسع عبر مختلف الوظائف التشغيلية.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون "كيندريل" و"AUJ" لدعم عملاء قطاع الطيران في المملكة، بما يشمل شركات الطيران والمطارات والهيئات التنظيمية، في تبني تقنيات ونماذج تشغيل مبتكرة تعزز الكفاءة، والمرونة، والابتكار. ويجمع هذا التعاون بين خبرات كيندريل في مجالات استشارات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والخدمات المُدارة، إلى جانب منظومة تحالفاتها وشركائها الاستراتيجيين؛ وبين خبرة AUJ المتخصصة في استراتيجيات المطارات، ونماذج التشغيل، والتعامل مع الجهات التنظيمية. ويهدف الطرفان إلى تقديم حلول وخدمات مخصصة تُعالج التحديات الحالية والمستقبلية لقطاع الطيران في المملكة.

قال بيتر بيل، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لشركة كيندريل في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُقدم كيندريل خبرتها الواسعة في مجال التحديث الرقمي لبعضٍ من أبرز المطارات وشركات الطيران في العالم إلى قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية". وأضاف: "بالتعاون مع شركة AUJ، سنساعد الجهات المعنية بقطاع الطيران على تقديم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا وسلاسة، وتلبية توقعات المسافرين المتزايدة، وبناء عمليات مرنة وجاهزة للمستقبل تدعم أهداف المملكة للنمو والاستدامة".

وقال محمد المعيذر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة AUJ: "هدفنا في AUJ إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطيران في المملكة من خلال الجمع بين أفضل الممارسات العالمية والخبرة المحلية. يتيح لنا هذا التعاون مع كيندريل تسريع التحول الرقمي لمنظومة الطيران، مما يتيح عمليات أكثر ذكاءً، ورحلات ركاب سلسة ومخصصة، ومرونة أكبر في جميع أنحاء القطاع. ومن خلال مواءمتنا مع رؤية 2030، لا نهدف فقط إلى تحديث البنية التحتية لقطاع الطيران، بل نهدف أيضًا إلى المساهمة في بناء منظومة متصلة ومستدامة تضع المملكة في موقع الريادة العالمية في مجال الطيران والابتكار في المدن الذكية."

تتمتع كيندريل بسجل عالمي حافل في قطاع الطيران، حيث تتعاون مع أبرز شركات الطيران والمطارات لتحديث الأنظمة الحيوية، وتوفير بيئات لتكنولوجيا المعلومات تتسم بالمرونة، والأمان، وقابلية التوسع. وتشمل قائمة عملائها شركات رائدة مثل الخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية اليابانية، ودلتا للطيران، والاتحاد للطيران، ومطار بنغالور الدولي.

نبذة عن «كيندريل»

تُعدّ كيندريل (رمزها في بورصة نيويورك: KD) شركة رائدة في تقديم الخدمات التقنية الحيوية للشركات، حيث توفر خدمات استشارية وتنفيذية ومُدارة لآلاف العملاء في ما يزيد عن 60 دولة. باعتبارها المزود الأكبر عالمياً لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تتولى الشركة تصميم وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة المعلومات المعقدة التي يعتمد عليها العالم يومياً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.kyndryl.com:

نبذة عن «AUJ»

تعد AUJ شركة استشارات استراتيجية سعودية متخصصة في مجال الطيران والمدن الذكية، وتقدم حلولاً تحويلية تتماشى مع رؤية 2030. يقع مقرها الرئيسي في الرياض، ولها عمليات في جميع أنحاء المملكة ودوليًا. تجمع AUJ بين عقود من الخبرة القيادية التنفيذية المباشرة وخبرة عميقة في هذا المجال، لخدمة شركات الطيران، ومشغلي المطارات، والهيئات التنظيمية، وسلطات المدن. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.auj.com.sa

