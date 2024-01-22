دبي: كشفت مجموعة ASSA ABLOY ، الشركة البريطانية الرائدة في حلول الإدارة الذكية للمفاتيح والمعدّات، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في دبي، مما يعكس التزامها بالابتكار والتميز وتضعها في قلب منطقة الشرق الأوسط لتواصل لعب دورها المحوري في إعادة رسم ملامح قطاع البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق النمو.

وتسهم المنشأة الجديدة، التي جرى افتتاحها مؤخراً، في إرساء مفهوم جديد لمشهد القطاع الأمني في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، حيث تجتمع الأقسام المختلفة لمجموعة ASSA ABLOY تحت سقف واحد لتوفر مجموعة متفردة من خيارات حلول وابتكارات الوصول والسلامة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيكو ديلفو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة ASSA ABLOY : "يسرّني افتتاح مقرنا الإقليمي المتطور الجديد في دبي، في خطوة تمثل انطلاق مرحلة جديدة من الابتكار والتميز، لا سيما وأنها تضع الاستدامة في صميم أولوياتها وفي قلب المركز الصناعي الديناميكي لدبي".

وتشرّفت ASSA ABLOY باستقبال سعادة السفير السويدي وممثلين عن مجلس الأعمال السويدي ومجمع الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من المندوبين الموقرين من موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية ومعالي وزيرة الدولة للتجارة الخارجية. ويمثل الافتتاح لحظة مهمة تجتمع فيها جميع أقسام مجموعة ASSA ABLOY تحت سقف واحد لضمان تضافر خبراتها والشغف الذي يميز العلامة لتقديم عرض متفرد لحلول الوصول والسلامة.

صالة عرض متطورة

حرصت العلامة الرائدة على تصميم صالة العرض المتطورة بدقة لتسليط الضوء على باقة واسعة من منتجاتها وحلولها لتشمل جميع علاماتها وأقسامها، بما في ذلك إتش آي دي والحلول العالمية وحلول الفتح وأنظمة المداخل، بالإضافة إلى ييل وأبلوي وتيسا.

وتقدم صالة العرض المتقدمة مفهوماً مبتكراً لعرض المنتجات وتضع العميل في صميم التجربة. ويكون العملاء على موعد مع تجربة تفاعلية وغامرة بفضل العروض المباشرة والتشويق الذي يجري وراء الكواليس، لتسليط الضوء على تنوع المنتجات والحلول المبتكرة، حيث يتسنى لهم اكتشاف الشراكات وفرص التعاون الجديدة كجزء من التجربة التحولية.

الاستدامة في صميم المنشأة الجديدة

تأتي الاستدامة في صميم المنشأة الجديدة وتمثل خير دليل على التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة. وتفخر ASSA ABLOY بمواءمة أعمالها مع الأهداف الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التزامه بتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أنّ جدران المنشأة مبنية باستخدام الطوب الخرساني المعزول حرارياً ومزودة بنوافذ ذات قيمة انتقالية حرارية عالية لتعزيز كفاءتها في استهلاك الطاقة. ويحد سقف المخزن المطلي بلون قريب من الأبيض من امتصاص الحرارة، بينما تتميز أنظمة المسطحات الخضراء والري بطابعها الصديق للبيئة وكفاءتها في استهلاك المياه. كما تسهم حلول إدارة الطاقة والإضاءة الذكية في تحقيق مزيد من الوفورات في استهلاك الطاقة. وتحتوي الأرضية الخرسانية على ألياف الصُلب المعاد تدويرها من الإطارات منتهية الصلاحية، إلى جانب ألياف الصُلب البكر والمواد المضافة الصديقة للبيئة.

وتحتضن المنشأة الجديدة أضخم مصنع للأبواب في المنطقة ومركز للابتكار والكفاءة، ما يجعلها تتبوأ ريادة قطاع إنتاج الأبواب على المستوى الداخلي بفضل التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها لأحدث مواد التصنيع. وتشتهر أبواب ASSA ABLOY بجودتها الاستثنائية، لا سيما وأنّها تمتثل للمعايير الأمنية الصارمة وتقدم الجوانب الجمالية التي تتكامل بكل سلاسة مع مختلف تصاميم العمارة المتنوعة. ويتم شحن الأبواب المصنعة في دبي إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية باقة واسعة من المتطلبات المعمارية.

دبي: الخيار الأمثل للمقر الإقليمي

تمثل دبي الخيار الأفضل لاستضافة المقر الإقليمي لمجموعة ASSA ABLOY في الشرق الأوسط، لا سيما وأنّها تشكل المركز الحيوي لدولة الإمارات. ويأتي القرار الاستراتيجي باختيار مجمع الصناعات الوطنية مقراً للمجموعة، تأكيداً على التزامها تجاه القطاع الصناعي في دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام، لا سيما في ضوء مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في قطاع حلول الوصول والسلامة.

قال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يسرني أن تستثمر شركة ASSA ABLOY في إنشاء مقرها الإقليمي الجديد والمتطور في مجمع الصناعات الوطنية، حيث تعكس هذه الخطوة قدرتنا على التعاون مع متعاملينا لتطوير وتعزيز نمو أعمالهم وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الصناعة في دولة الإمارات. حيث تُجسد المعايير الاستثنائية في الابتكار والاستدامة التي اعتمدتها شركة ASSA ABLOY في تأسيس منشأتها، التفكير المستقبلي والحضور المؤسسي المسؤول، وهو ما نسعى لتعزيزه في دبي".

وبدوره، قال ماورو فيليس، نائب أول الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط والهند وإسرائيل وأفريقيا: "يسرّنا افتتاح منشأتنا الجديدة التي تعكس التزامنا بالتميز وتمثل إعلاناً واضحاً عن مساعينا لتحقيق الريادة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وذلك بفضل حلولنا المبتكرة والمستدامة والمتمحورة حول العلاء ومساهمتنا في إرساء معايير جديدة في القطاع".

أبوابنا مفتوحة دوماً: ندعوكم لزيارتنا والاطلاع على أحدث ابتكارات ASSA ABLOY في أي وقت يناسبكم أو بإمكانكم ترتيب موعد مسبق. لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع ماريونا توس.



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ماريونا توس

مدير التسويق

ASSA ABLOY لحلول الفتح في الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني:mariona.tous@assaabloy.com

لمحة حول ASSA ABLOY :

تحرص مجموعة ASSA ABLOY ، الشركة البريطانية الرائدة في حلول الإدارة الذكية للمفاتيح والمعدّات، على مساعدة مليارات الأشخاص كل يوم للاستمتاع بعالم أكثر انفتاحاً. وتقود ASSA ABLOY لحلول الفتح مساعي تطوير منتجات ومستلزمات فتح الأبواب لحلول الوصول والمنازل والشركات والمؤسسات. وتشمل عروضنا الأبواب ومعدات الأبواب والنوافذ وأدوات وخدمات التحكم بالوصول.