استنادًا إلى مؤشر داو جونز للصكوك كمؤشر استرشادي، سيضم صندوق ASB Global Sukuk Fund محفظة متنوعة من الصكوك المُدارة بشكل نشط، وسيكون متاحًا لجميع فئات المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ASB Capital"، وهي شركة في مجال إدارة الأصول والثروات بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى 4.7 مليار دولار أمريكي، عن إطلاق صندوقها الجديد ASB Global Sukuk Fund للصكوك العالمية بالتعاون مع "أرقام كابيتال"، وهي شركة خدمات مالية رائدة لديها فريق متخصص في مجال الدخل الثابت.

صُمم الصندوق الكائن مقره في مركز دبي المالي العالمي والخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية والذي يعتبر شركة ذات خلايا محمية تابعة لصندوق ASBC Cross-Asset Fund Open-Ended PCC plc ، بهدف تحقيق دخل ربحي سنوي مستدام ونمو لرأس المال على المدى الطويل من خلال محفظة متنوعة من الصكوك الاستثمارية المُدارة بشكل نشط. تجمع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بين الاختيار المنضبط للائتمان والنظرة الكلية للاقتصاد العالمي، بما يهدف إلى إدارة المخاطر، والتحكم في المدة والتعرض إلى انكشافات العوائد.

وبهذه المناسبة، صرّح هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital: "صُمم صندوق ASB Global Sukuk Fund للصكوك العالمية ليلبي المتطلبات الأساسية لبناء محفظة متنوعة ترتكز على أدوات الدخل الثابت والتي بدورها تهدف إلى توفير الاستقرار وتعزيز نمو القيمة على المدى الطويل. نلتزم دائمًا في ASB Capital بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تتماشى مع الأهداف طويلة الأمد لكل من زبائننا من المؤسسات والأفراد. ورغم أن سوق الصكوك تخطى حاجز الـ 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، إلا أنه لم يحظ بالتمثيل الكافي ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية. ويمثل هذا الصندوق وسيلة منظمة وفعالة للوصول إلى فئة أصول حيوية ومتنامية بشكلٍ متزايد، تستند إلى مقومات مالية متينة وأداء راسخ في مختلف الدورات السوقية".

ومن جهته، قال مهدي بوبوت، المدير التنفيذي ومدير محفظة استراتيجيات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أرقام كابيتال: "تعكس شراكتنا مع ASB Capital في هذا الصندوق إيماننا الراسخ بأهمية الصكوك كفئة أصول أساسية في تخصيص محافظ الدخل الثابت عالميًا. لطالما أثبت نهجنا الاستثماري فاعليته عبر مختلف الدورات السوقية. نتطلع إلى توظيف خبرتنا الواسعة لتزويد المستثمرين بمصدر فريد للعوائد المعدلة حسب المخاطر، ولا سيما في ظل بيئة معدلات ربح متغيرة في وقتنا الحالي."

وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فمن المتوقع أن يشهد سوق الصكوك العالمية نموًا خلال عام 2025، مدفوعًة بتزايد الاحتياجات التمويلية، وتنوع استراتيجيات تخصيص الأصول، وازدياد إقبال المستثمرين، بالإضافة إلى وجود الإصلاحات التنظيمية الداعمة. صندوق ASB Global Sukuk Fund متاح الآن للمستثمرين من الشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمستثمرين الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى الحصول على تعرض متنوع ومتميز للدخل الثابت.

تلتزم ASB Capital بتوفير حلول استثمارية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. ومن خلال تركيزها على الاستدامة والنمو طويل الأمد، تهدف الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على استراتيجيات استثمارية تتماشى مع الاتجاهات المالية العالمية.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة: https://asbc.com/

نبذة عن ASB Capital:

ASB Capital هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول المُوجّهة، تسعى جاهدةً لتوفير حلول مخصصة في الثروات لزبائنها من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة أصول العائلة، والشركات، والمؤسسات. مع قاعدة راسخة تمتد إلى إرث بنك السلام، تُقدّم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في الأسواق العامة والخاصة، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات جمع رأس المال. ومع ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، تُكرّس الشركة جهودها لتقديم حلولٍ ماليةٍ قائمة على الأداء، تهدف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقق قيمة طويلة الأمد.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالخبر الصحفي، يُرجى التواصل مع: ASBC_PR@houbaracomms.com

نبذة أرقام كابيتال:

أرقام كابيتال هي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، متخصصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. ومن خلال مجموعةٍ واسعة من الخدمات، بما في ذلك المبيعات والتداول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والبحوث، وإدارة الثروات، والتمويل الرئيسي، والخدمات الرقمية، تقدم أرقام كابيتال حلولها المبتكرة لأكثر من 1500 من عملائها من المؤسسات في المنطقة والعالم. تدير الشركة أعمالها من مكاتبها المنتشرة في كل من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.arqaamcapital.com، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@arqaamcapital.com.

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