لندن، المملكة المتحدة؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ سنغافورة، أعلنت اليوم منصة إدارة الأصول المؤسسية التابعة لمجموعة ARIA Commodities عن تنفيذ صفقة استحواذ عكسي (RTO) بالتعاون مع شركة "كيبو إنرجي بيه إل سي" (Kibo Energy PLC)، ذات الإدراج المزدوج (AIM: KIBO; AltX: KBO)، والمتخصّصة في مجال تطوير الطاقة المتجددة.

سيتم سداد تكلفة عملية الاستحواذ، التي تقدّر قيمتها بـ 135 مليون دولار أمريكي والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع شركة إدارة الأصول المؤسسية التابعة لمجموعة ARIA، من خلال إصدار نحو 966 مليون سهم عادي جديد لشركة "كيبو" (Kibo) بسعر افتراضي قدره 0.104 جنيه إسترليني للسهم الواحد، في أعقاب عملية تجميع للأسهم (أو ما يُعرف بـ"التقسيم العكسي للأسهم")، تدمج كل 1,600 سهم قائم حالياً في سهم واحد جديد (1600:1). تعدّ الصفقة بمثابة صفقة استحواذ عكسي (RTO) واسعة النطاق، بموجب قاعدة سوق الاستثمار البديل رقم 14، وتمثّل التوجّه الاستراتيجي لشركة "كيبو" (Kibo) نحو تطوير حلول واسعة النطاق تدعم جهود إزالة الكربون الصناعي ضمن قطاع الطاقة العالمي.

محفظة ذات إمكانات عالمية

تسيطر شركة "كاربون ريزيليانس" (Carbon Resilience) على محفظة من ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة ذات مواقع استراتيجية في جميع أنحاء "كوينزلاند" بأستراليا، تمتد على مساحة تزيد عن 900,000 هكتار وتوفر قدرة توليد محتملة تتجاوز 14 جيجاواط.

تجمع المشاريع بين أنظمة تخزين طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) لتقديم حلول طاقة نظيفة ثابتة وقابلة للتوزيع عند الحاجة تدعم:

تغذية الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية،

أنظمة الكهرباء الصناعية،

تعزيز مرونة إمداد الطاقة لمراكز البيانات،

معالجة المعادن الحيوية،

إنتاج الصلب الأخضر (المراعي للبيئة) والوقود منخفض الانبعاثات الكربونية.

فرصة منقطعة النظير للانتقال إلى الطاقة الكهربائية الخضراء

وفي هذا السياق، قال مات بريتين، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة ARIA Commodities:"لقد أطلقنا عملية تمهد الطريق نحو تحقيق قيمة كبيرة في واحدة من أكبر وأهم فرص التحوّل إلى الإلكترون الأخضر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبدعم من فريق تطوير عالمي ومحلي من الطراز الأول، ستكون هذه الصفقة بمثابة فرصة مثالية للشركات والمشاركين في القطاع والمستخدمين النهائيين التجاريين، للمشاركة في مشروع Power-2-X الفريد من نوعه، لتسهيل دمج الطاقة المتجددة المتغيرة في الشبكات الكهربائية التقليدية."

هذا ومن المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ العكسي (RTO) المقترحة في إعادة قبول شركة "كيبو" (Kibo) للتداول في سوق الاستثمار البديل (AIM) بعد موافقة المساهمين والامتثال للاشتراطات التنظيمية. وبمجرد إنجاز الصفقة، ستتعاون المجموعة الموسّعة مع شركاء من الشركات الرائدة والموموقة عالمياً لتقديم منصة لإزالة الكربون، تشمل وقود الطائرات المستدام والصلب الأخضر والوقود البحري.

لمحة عن شركة ARIA Commodities:

تقدم ARIA Commodities مزيجاً فريداً من الخبرات والقدرات في مجالات الإنتاج والتشغيل والتسويق، ضمن منصة شاملة لتداول السلع، وإدارة الأصول، وتطوير البنية التحتية، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في البنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة. من خلال التركيز على الوقود الحيوي، والاقتصاد الدائري، وأنشطة الإنتاج والتجارة منخفضة الانبعاثات، تهدف ARIA Commodities إلى تقديم مساهمات هادفة وملموسة في بناء عالم يتمتع بتنافسية في مجال الطاقة. يقع المقر الرئيسي لشركة ARIA في دبي، وتملك حضوراً عالمياً من خلال مكاتبها الموزّعة في 12 دولة، وتدير أصولاً في عدة قارات.

