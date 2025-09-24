احتفلت شركة AREVA Development، إحدى شركات مجموعة النزهة للاستثمار، بحصولها على ثلاثة جوائز عالمية ممنوحة من قبل مؤسسة International Property Awards ، والتى تعد واحدة من ارفع المؤسسات العالمية المتخصصة فى منح جوائز رفيعة المستوى فى قطاع التطوير العقارى ، وذلك عن مشروع GLARE كأفضل مشروع متعدد الاستخدامات وافضل مشروع مستدام مما اهل المشروع للفوز بالجائزة الثالثة كأفضل مشروع من حيث التصميم فى الوطن العربى .

واعرب المهندس عمرو يس – رئيس مجلس إدارة شركة اريفا للتطوير العقارى عن فخره بحصول الشركة على هذه الجائزة المرموقة، مؤكدا خلال كلمته خلال الحفل الذى نظمته الشركة وشارك به عدد من رجال التطوير العقارى والصحفيين والاعلاميين وشركاء النجاح للشركة أن هذه الجوائز تمثل اعترافا عالميا بقيمة ما تقدمه الشركة من مشروعات نوعية ومبتكرة في السوق المصري ، لافتا الى ان حصولهم على الجوائز الثلاثة من مؤسسة International Property Awards يعكس التزامهم بالتميز والابتكار، ويمنحهم دافعا أكبر لمواصلة تقديم مشروعات ترتقي بمستوى التجربة العقارية في مصر وتضع عملاءنا في قلب أولوياتنا."

واشار يس الى إن رؤيتهم فى شركة اريفا للتطوير العقاري تنطلق من إيمانهم بأن العقار ليس مجرد مبنى ، بل بيئة حياة متكاملة تمكن الإنسان من العمل والنمو ، فى بيئة عمل مثالية تشجع على الإبداع و الابتكار ، موضحا ان الشركة استعانت باستشاريين عالميين في التصميم المعماري والهندسي، وركزت على ادق التفاصيل لفترة طويلة ، ليخرج المشروع كصرح متكامل يحقق مفاهيم الاستدامة من خلال واجهات حديثة بنظام Curtain Wall تسمح بالاستفادة من الإضاءة الطبيعية وتوفير استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة تهوية طبيعية في المساحات المفتوحة مثل منطقة الـPlaza، ودراسة دقيقة لحركة الشمس بما يضمن راحة مستخدمي المبنى بالكامل ، كما راعت الشركة معايير السلامة والبيئة عبر استخدام دهانات مضادة للبكتيريا وأرضيات مانعة للتزحلق، وتجهيز المبنى بأنظمة متقدمة لإدارة المخلفات، علاوة على أن المشروع مجهز لاستقبال ذوي الهمم بما يعكس التزاما حقيقيا بمفهوم التنمية المستدامة .

واكد يس ان حصول الشركة على هذه الجوائز يعكس جهود الشركة ورؤيتها الاستراتيجية في تقديم مشروعات عقارية مبتكرة تواكب المعايير العالمية، وفي مقدمتها مشروعها الرائد GLARE، الذى يقع في قلب التجمع الخامس على محور التسعين الشمالي، والذي يجمع بين الأنشطة الإدارية والتجارية والطبية في تصميم معماري عصري يراعي معايير الاستدامة والجودة ، وتوفير مساحات مرنة ، ومداخل منفصلة لكل نشاط، وخدمات تكنولوجية متقدمة ، ومرافق تلبي متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال بشكل عصرى ومبتكر .

وقالت ياسمين عبدالعظيم – رئيس قطاع التسويق بشركة اريفا للتطوير العقارى "إن حصول مشروع GLARE بجائزة International Property Awards شهادة عالمية على مدى قوة وابداع المشروع من حيث معايير الاستدامة والتصميم وجودة التنفيذ ، مؤكده ان إصرارهم كإدارة تسويق على المنافسة في هذه المسابقة الدولية المرموقة، وسط مشروعات كبرى من مختلف دول العالم، جاء من إيمانهم العميق بأن GLARE يمتلك معايير ومواصفات عالمية تجعله جديرا بهذا التكريم، وأنه قادر على أن يمثل التطوير العقاري المصري في أرفع المحافل الدولية.

واضافت عبدالعظيم ان رؤيتهم التسويقية داخل شركة اريفا للتطوير تعتمد على دعم رؤية الشركة فى تقديم قيمة مضافة للسوق من خلال بناء مشروعات عمرانية فائقة الجودة وتوفر لعملائها كافة سبل الامان والراحة والاستدامة فى التشغيل ، لافته الى أن GLARE ليس مجرد مبنى متعدد الاستخدامات، بل أيقونة معمارية في قلب القاهرة الجديدة ، تليق بتاريخ وعراقة الشركة وتعكس خبراتها الممتدة لأكثر من ٣٨ عاما فى مجال التشييد والبناء والتطوير.

وجدير بالذكر أن الجائزة الدولية للعقار،International Property Awards التي انطلقت من لندن عام 1993، تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع العقاري، وقد أصبحت على مدار أكثر من ثلاثة عقود معيارا دوليا للتميز والابتكار، وتعتبر واحدة من اهم المنصات العالمية المانحة لتقييمات المشروعات العقارية فى كل من اوروبا وامريكا والشرق الاوسط ، وواحدة من أهم الفعاليات المدرجة على أجندة صناعة العقار العالمية.

ويعكس هذا الفوز من قبل هذه المؤسسة العريقة المكانة المتنامية لشركة AREVA Development كلاعب رئيسي في السوق العقاري المصري، ويؤكد قدرتها على المنافسة إقليميا ودوليا، معززة بذلك مسيرة مجموعة النزهة للاستثمار الممتدة منذ عام 1986 في مجالات التعليم والسياحة والزراعة والتطوير العقاري.

-انتهى-

#بياناتشركات