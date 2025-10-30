القاهرة: فوري، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، تٌقدم لعملائها اليوم خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر ، وسيلة دفع أكثر أمانًا، خصوصية، وسهولة. تُمكّن الخدمة العملاء من تجنّب تسليم بطاقات الدفع للآخرين، أو لمس الأزرار المادية، أو تبادل بالنقود— حيث تستفيد من قوة تقنيات iPhone لحماية كل معاملة.

يتمكن العملاء ببساطة من تقريب iPhone أو Apple Watch من جهاز الدفع لإجراء عملية دفع غير تلامسية. كل عملية شراء باستخدام Apple Pay آمنة لأنها تُعتمد بواسطة Face ID أو Touch ID أو رمز مرور الجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد لمرة واحدة. يتم قبول Apple Pay في محلات البقالة والصيدليات والتاكسيات والمطاعم والمقاهي والمتاجر، والعديد من الأماكن الأخرى.

كما يمكن للعملاء استخدام Apple Pay على iPhone و iPad و Mac، لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر ملاءمة من خلال التطبيقات أو عبر الإنترنت من خلال Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير بشكل متكرر. وتُسهل Apple Pay الدفع مٌقابل خدمات توصيل الطعام، البقالة، التسوق عبر الإنترنت، المواصلات، ومواقف السيارات، والعديد من الأماكن الأخرى. كما يمكن استخدام Apple Pay لإجراء المدفوعات في التطبيقات عن طريق .Apple Watch

الأمان والخصوصية هما أساس Apple Pay عندما يستخدم العملاء بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مع Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز، ولا على خوادم Apple بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم فريد للجهاز، مشفر، ومخزن بأمان في عنصر آمن ، وهو شريحة معتمدة ذات معايير صناعية مصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

تعد Apple Pay سهلة الإعداد. على iPhone، يمكن ببساطة فتح تطبيق Apple Wallet، والنقر على +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقة ماي فوري الصفراء، بمجرد أن يضيف العميل البطاقة إلى iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، يمكنه البدء في استخدام Apple Pay على ذلك الجهاز على الفور. سيستمر العملاء في تلقي جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقة ماي فوري الصفراء.



عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وتُعد الشركة الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 54.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 400 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا.

