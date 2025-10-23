أعلنت شركة Appian Capital Advisory Limited (Appian)، الرائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية لصناديق رأس المال الخاص طويلة الأجل التي تركز على القيمة والتي تستثمر في شركات المعادن والتعدين والصناعات المكمّلة، عن إطلاق صندوق خاص للمعادن والفلزات الحيوية والتعدين للأسواق الناشئة ("الصندوق")، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ("IFC")، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي (World Bank Group). من المتوقع أن يبلغ إجمالي الالتزامات الرأسمالية للصندوق نحو مليار دولار أمريكي، سيتم استثمارها إلى جانب صناديق Appian الحالية والمستقبلية، دعماً لتطوير مشاريع تعدين مسؤولة وعالية التأثير تركز على المواد الخام الأساسية الضرورية لتوسيع الوصول إلى الطاقة وتعزيز الصناعات الحيوية وتمكين التقنيات المستقبلية.

أبرز النقاط :

ستقدم IFC مساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي لدعم تأسيس الصندوق. كما ستقوم شركة إدارة الأصول ( Asset Management Company - AMC ) التابعة لـ IFC بتعبئة رأس مال إضافي من مستثمرين آخرين.

يعدّ هذا أول صندوق مخصّص للتعدين يركز حصراً على الأسواق الناشئة، ويستهدف قطاعات المعادن والمواد الخام الحيوية الضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم التحول في مجالات الطاقة والتقنيات الرقمية الأساسية

يمثل هذا الصندوق الأول لـ IFC يتم إنشاؤه بالتعاون مع مستثمر يركز على شركات التعدين والشركات العاملة في قطاع المعادن من خلال آليات الاستثمار الخاص

، والتي تلبي أو تتجاوز أفضل الممارسات الدولية في مجال التعدين المسؤول يمثّل مشروع Santa Rita المنتج التابع لشركة Atlantic Nickel في البرازيل أول استثمار ينفّذه الصندوق. يعدّ هذا استثماراً مشتركاً مع شركة Appian ، ويهدف لدعم تطوير عمليات التعدين الجوفية لأصول كبيرة الحجم من النيكل والنحاس والكوبالت، مع عمر تشغيلي متوقّع للمنجم يتجاوز 30 عاماً.

ويرتكز الصندوق على دعم IFC ويتماشى مع التفويض الاستثماري للمؤسسة الذي يهدف إلى تمويل مبادرات تنمية القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، فضلاً عن تحقيق عوائد مالية وتأثير إنمائي قابل للقياس. كما يلتزم الصندوق بواجب ائتماني تجاه المستثمرين المقدّمين من قبل AMC، ما يضمن حماية مصالحهم من خلال الرقابة المنضبطة والشفافية والالتزام بخلق قيمة مستدامة.

سيعمل الصندوق، الذي تديره شركة Appian، على تقديم الاستثمارات بالشراكة مع صندوق Appian Natural Resources Fund III وصندوق Appian Credit Strategies Fund I (يشار إليهما معاً باسم "الصناديق")، بالإضافة إلى صناديق Appian المستقبلية. وسيتركز نشاط الصندوق على الاستثمار في الأسهم وأدوات الائتمان والإتاوات ضمن قطاع المعادن والتعدين والصناعات المكمّلة في الأسواق الناشئة، مع تركيز خاص على منطقتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذا وسيتعيّن على جميع الاستثمارات التي ينفّذها الصندوق الامتثال لمعايير الأداء الصارمة التي وضعتها IFC، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وافق الصندوق على الاستثمار في منجم Santa Rita للنيكل والنحاس والكوبالت في البرازيل، الواقع في ولاية باهيا، والذي يمرّ حالياً في مرحلة التحوّل إلى الإنتاج الجوفي. ومن المتوقع أن يضاعف المنجم الإنتاج إلى نحو 30 ألف طن سنوياً من مكافئ النيكل، مع عمر تشغيلي متوقّع للمنجم يتجاوز 30 عاماً. المنجم مملوك لشركة Atlantic Nickel، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Appian. تجدر الإشارة إلى أنIFC تستثمر في الصندوق بموجب نفس الشروط والأحكام المطبّقة على المستثمرين الآخرين، استناداً إلى تقييمات مستقلة للأصول أُجريت من قبل بنك Citi و Standard Chartered.

يعدّ الصندوق أول أداة تركز على التعدين تم إنشاؤها حصرياً للاستثمار في الأسواق الناشئة. وسيتولى الصندوق تمويل مختلف مراحل تطوير مشاريع المعادن، بما في ذلك البناء والإنتاج والتوسع، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الفوائد الاجتماعية الملموسة في البلدان المضيفة، من خلال بناء القدرات المحلية وخلق الوظائف وتعزيز الصادرات والمساهمة في زيادة الإيرادات المالية. تعدّ المعادن والفلزات الحيوية الركيزة الأساس للاقتصاد العالمي الحديث. وفي ظل تنامي وتيرة التحول نحو الابتكار الرقمي والطاقة الخضراء حول العالم، تعدّ هذه الموارد أساسية لنمو عالمي أكثر إنصافاً وشمولية واستدامة.

هذا وتمثل الشراكة بين IFC وAppian أول مبادرة تعاون تبرمها IFC مع شركة استثمار في الأسهم الخاصة متخصصة في تحديد وتنمية مشاريع وشركات التعدين بهدف إنشاء صندوق استثماري مخصص. تدير شركةAppian أصولاً تزيد قيمتها عن 5 مليار دولار أمريكي1، ويضمّ فريقها أكثر من 100 خبير استثماري من ذوي الخبرة يتمتعون بالخبرة المالية والمعرفة التقنية التي تتيح لهم استكشاف فرص ومشاريع المعادن والتعدين وتحسينها، لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين. ومنذ عام 2016، ساهمت شركة Appian بدعم وصول 12 مشروعاً للتعدين إلى مرحلة الانتاج، وهو عدد يفوق ما حققته خمس من أكبر شركات التعدين الدولية مجتمعة خلال الفترة نفسها.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال Michael W. Scherb، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appian: "نحن فخورون بحصولAppian على ثقة IFC من أجل إدارة هذا الصندوق الرائد. يعدّ ذلك تأكيداً على قدرتنا في تحديد الأصول عالية الجودة وتطويرها بشكل مسؤول، بما يوفر قيمة طويلة الأجل لشركائنا. ويجسّد إنشاء هذا الصندوق الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه التعدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق فوائد دائمة للمجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى التنمية. واعتباراً من الآن، ستحظى الفرق الإدارية المدعومة من الصندوق بدعم مؤسستين رائدتين في قطاعنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة تطوير هذه الشراكة بهدف تسريع وتيرة التنمية المسؤولة والمستدامة للموارد على مستوى العالم."

من جانبه، قال Makhtar Diop، المدير الإداري لـIFC، قائلا: "يسرّ IFC أن تتعاون مرة أخرى مع Appian في إطلاق هذه الأداة الاستثمارية المبتكرة. تعدّ الفلزات عناصر حيوية وضرورية لبناء الصناعات وخلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي. بالتالي، فإن التعاون مع شركات مثل Appian سيسمح في استقطاب المزيد من رأس المال الخاص إلى المجالات التي هي في أمس الحاجة إليها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد الحيوية ومساعدة المجتمعات المحلية على الاستفادة من تنمية ثروتها المعدنية."

لمحة عن شركة Appian Capital Advisory Limited:

تعدّ Appian Capital Advisory Limited شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية لصناديق رأس المال الخاص طويلة الأجل التي تركز على القيمة والتي تستثمر في شركات المعادن والتعدين والصناعات المكمّلة.

تتمتع Appian بخبرة عالمية واسعة تمتد عبر أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا، ولها سجل حافل بالنجاح في مساعدة الشركات العاملة في قطاعات المعادن والتعدين والصناعات المكمّلة على تحقيق أهدافها التطويرية. كما تملك محفظة عالمية من الأصول، تشرف على ما يقرب من 6 آلاف موظف.

تملك Appian فريقاً عالمياً يضمّ أكثر من 100 خبير استثماري من ذوي الخبرة يتمتعون بالخبرة المالية والمعرفة التقنية، ولها مكاتب في كلّ من أبو ظبي وبيلو هوريزونتي ودبي وهونغ كونغ وليما ولندن ونيويورك وبيرث وساو باولو وتورنتو. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.appiancapitaladvisory.com، أو متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: LinkedIn أو Instagram أو Twitter/X.

لمحة عن IFC:

تعدّ مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها حصرياً على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. نحن نعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، ونقوم باستثمار مواردنا المالية وخبراتنا الفنية وتأثيرنا الواسع لخلق الأسواق الجديدة وإتاحة الفرص في البلدان النامية. في السنة المالية 2025، خصّصت IFC تمويلاً قياسياً بقيمة 71.7 مليار دولار أمريكي للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في الدول النامية، مستفيدة من حلول القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع من أجل خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.ifc.org.

لمحة عن Atlantic Nickel:

يعدّ منجم Santa Rita لانتاج النيكل (الذي يُعرف باسم Atlantic Nickel اعتباراً من الربع الثاني من عام 2019، والمعروف سابقاً باسم Mirabela Mineração do Brasil) هو منجم سطحي لانتاج كبريتيد النيكل ("NiS") في ولاية باهيا، التي تقع في الشمال الشرقي للبرازيل. استحوذت شركة Appian على المنجم في عام 2018، وعملت على تحسين تصميم الفتحة السطحية، وتجديد مرافق المعالجة، لتستأنف بعد ذلك العمليات بنجاح في عام 2019. تتضمن عمليات المنجم الحالية التعدين السطحي ومرفق معالجة تبلغ طاقته الانتاجية نحو 6.5 مليون طن سنوياً من مركز كبريتيد النيكل. يحتوي المرفق على منتجات ثانوية، بما في ذلك النحاس والكوبالت والبلاتين والبلاديوم والذهب. في عام 2024، تولى مشروع Santa Rita معالجة 6.6 مليون طن من المواد الخام السطحية، وأنتج 31.8 مليون رطل من مركز النيكل و10.1 مليون رطل من مركز النحاس و 0.6 مليون رطل من مركز الكوبالت.

تعمل Appian على تسريع وتيرة تطوير المنجم لانتاج كميات ضخم من المعادن عالية التركيز تحت الأرض، ما من شأنه أن يمدّد العمر التشغيلي المبدئي للمنجم المكشوف من 8 سنوات إلى أكثر من 30 عاماً. في عام 2024 ، قدمت Atlantic Nickel دراسة الجدوى المسبقة ("PFS") لتوسعة المنجم تحت الأرض. سمحت هذه الدراسة بتعزيز ثقة Appian بمشروع التوسعة، حيث توقّعت عمراً تشغيلياً طويلاً للمنجم، ومعدل إنتاج سنوي مرتفع من مكافىء النيكل، بالإضافة إلى رأس مال منخفض، وهيكل تكلفة تنافسي. تمضي شركة Atlantic Nickel قدماً في هذا المسار، من خلال إعداد دراسة الجدوى النهائية، علماً أن العمل التمهيدي لتطوير المنجم تحت الأرض قد انطلق بالفعل.

1 اعتباراً من 10 أكتوبر 2025. من المتوقع أن يبلغ إجمالي الالتزامات نحو 1.0 مليار دولار أمريكي من صندوق Appian EM LP، مع إغلاق عند الحد الأقصى غير القابل للتجاوز قدره 400 مليون دولار أمريكي من صندوق Appian Credit Strategies I.

