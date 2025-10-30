دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت الشبكة الإماراتية التابعة لرابطة إدارة المشاريع (APM) بالتعاون مع موانئ أبو ظبي فعالية تناولت تطوير وتمكين النساء، والمبادرات اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبراتهن وتمكينهن من تولي أدوار أكبر في إدارة المشاريع، وذلك بهدف تسليط الضوء على إسهامات القيادات النسائية في مجال إدارة المشاريع في المنطقة،

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبو ظبي، بثًّا مباشرًا خاصًّا من المؤتمر السنوي «النساء في إدارة المشاريع» الذي تنظمه الرابطة في لندن. وجاءت الفعالية تحت شعار «تحويل الغد»، تأكيدًا على أن التغيير ثابت، وأن أسلوب الحياة والعمل يشهدان تحوّلًا مستمرًا.

وأثرت كارين بلاكيت، الرئيسة السابقة لفرع المملكة المتحدة لشركة الإعلان العالمية دبليو بي بي (WPP)، الحدث برسالة مؤثرة حول الأصالة، والشمول، والقيادة. وقالت بلاكيت: "لكي أكون ناجحة، كان عليّ أن أكون نفسي. لم أستطع التظاهر بأنني شخص آخر لأندمج مع الآخرين".

وقد شكّل هذا الإلهام القوي محور جلسة حفّزت المشاركين على إعادة التفكير في الطريقة التي تقدّم بها النساء أنفسهن في بيئة العمل، وكيف يمكن خلق بيئات تتيح للجميع الازدهار دون الحاجة إلى التقيّد أو التظاهر. وأكدت كارين أن القيادة تتمحور حول تحقيق النتائج وخلق بيئات شاملة وداعمة. وشجّعت القيادات النسائية على احتضان تفرّدهن وتفرّد الآخرين، وتجنّب تكوين المجموعات المغلقة التي تشجع على الامتثال والانسجام الشكلي.

وشهدت الفعالية حضور إدارة وموظفي موانئ أبو ظبي، وأعضاء من الشبكة الإقليمية لرابطة إدارة المشاريع APM، من بينهم مريم العلوي، نائبة رئيس الشبكة؛ وكيران سلون، مدير مشروع أول في شركة CSQ، وجيرت كلوك، الشريك المؤسس لشركة كايروس؛ وصوفي تانوس، مديرة تطوير الأعمال في شركة كوليرز؛ وسالي روش، مديرة المالية في فندق هيلتون.

وقالت عضو الرابطة صوفي طنوس: "بصفتي عضوًا مُعتمداً في رابطة إدارة المشاريع، أفتخر بتمثيل صوت المرأة في قطاع إدارة المشاريع الإقليمي. فالنساء في دولة الإمارات يزداد نشاطهن وتمكينهن، خصوصًا مع المساواة في الحقوق مع الرجال، مما يعزز بيئة داعمة للنمو المهني لكليهما. كما تتزايد الفرص المتاحة للنساء في مجالات متنوعة مثل البناء، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية. وتضيف النساء إلى العمل مزيدًا من التفكير الحدسي والقيم القائمة على التعاطف والرحمة. ومع ذلك، من المهم أن تتبنى الشركات سياسات موارد بشرية تُعنى بالتوازن بين الحياة العملية والشخصية، لضمان استمرار النساء في قطاع إدارة المشاريع".

وقد أطلقت مجموعة موانئ أبو ظبي، المشغّل لموانئ إمارة أبو ظبي، عددًا من المبادرات المهمة لتمكين النساء، بما في ذلك العاملات في مجال إدارة المشاريع. ففي عام 2016، تزامنًا مع يوم المرأة الإماراتية، أطلقت موانئ أبو ظبي (التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة موانئ أبو ظبي) أول لجنة نسائية لديها، بهدف تعزيز دور المرأة في القطاع وضمان حصولها على فرص التطوير المهني.

بدورها قالت مانويلا إمبليتزر كيمب، رئيسة قسم الفعاليات والتطوع في الرابطة:

: "نهدف إلى بناء شبكات مرنة وحيوية مع أعضائنا والتواصل مع مؤسسات مثل موانئ أبو ظبي، لتبادل أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع والقيم المهنية. نحن نركّز على المساواة والتنوّع والشمول في مجالنا، ونسعى إلى إزالة الحواجز التي تعيق التقدّم، ومناقشة سبل تطبيق آليات فعّالة لتحقيق التحسين المستمر."

حول رابطة إدارة المشاريع (APM)

تُعد رابطة إدارة المشاريع (APM) الجهة الوحيدة المعترف بها المانحة لعضوية مهنة إدارة المشاريع على مستوى العالم. وبصفتها مؤسسة خيرية تعليمية، تلتزم الرابطة بتطوير وتعزيز قيمة إدارة المشاريع بهدف تحقيق نتائج متطورة للمشاريع تعود بالفائدة على المجتمع.

أطلقت الرابطة شبكتها الإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025، بهدف توفير منصة تتيح للمهنيين في هذا المجال في دولة الإمارات فرص التواصل والتعلّم وتطوير مهاراتهم. وتهدف شبكة APM في دولة الإمارات إلى بناء مجتمع مهني يقدّم فرصًا للتواصل المهني، والتطوير الوظيفي، والاطلاع على أحدث توجهات إدارة المشاريع.

-انتهى-

#بياناتشركات