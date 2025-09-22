أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حصلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرة أخرى على تصنيف "شركة طيران عالمية بخمس نجوم" من قبل رابطة تجربة المسافرين (APEX) لعام 2026. ويُعد هذا التصنيف المرموق قائمًا بالكامل على آراء وتعليقات المسافرين.

تم الإعلان عن التصنيف رسميًا في 11 سبتمبر خلال حفل جوائز APEX/IFSA الذي أقيم ضمن معرض APEX/IFSA العالمي في مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا. وقد جرى تقييم ما يقرب من مليون رحلة عبر حوالي 600 شركة طيران عالمية باستخدام مقياس من خمس نجوم، مع اعتماد النتائج من قبل شركة تدقيق مستقلة معتمدة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "نحن فخورون للغاية بالحصول مرة أخرى على تصنيف شركة طيران عالمية بخمس نجوم. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة كونه يأتي مباشرة من ضيوفنا، الذين تُلهمنا ثقتهم وولاؤهم كل يوم. في الاتحاد، نحن ملتزمون بتقديم خدمة عالمية المستوى تعكس كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة من موطننا أبوظبي، وسنواصل وضع معايير جديدة للتميز في تجربة السفر الجوي."

ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع استمرار الاتحاد في توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز تجربة ضيوفها الحائزة على جوائز في جميع المقصورات – من جناح الإيوان المؤلف من ثلاث غرف، إلى مقصورات الدرجة الأولى، ودرجة الأعمال، والدرجة السياحية.

كما أدخلت الاتحاد مؤخرًا طائرة جديدة إلى أسطولها من طراز إيرباص A321LR، والتي تعيد تعريف مفهوم السفر على الطائرات ذات الممر الواحد. فقد صُممت هذه الطائرة لتمنح الضيوف راحة مماثلة لرحلات الطائرات العريضة البدن، مقدمةً تجربة راقية على الرحلات القصيرة والمتوسطة. وتضم الطائرة أجنحة خاصة في الدرجة الأولى مع أبواب منزلقة لضمان الخصوصية، ومقاعد درجة الأعمال قابلة للتحول إلى أسِرّة بجانب النوافذ، ومقاعد الدرجة السياحية من الجيل الجديد مزودة بشاشات لمس عالية الدقة.

وإلى جانب التصميم العصري للمقصورة، تتميز الطائرة بخدمة الإنترنت عالي السرعة، ما يتيح للضيوف البقاء على اتصال طوال رحلتهم. ومع خدمة الترفيه على متن الطائرة الحائزة على جوائز وخدمة الاتحاد الشخصية، تضمن طائرة A321LR أن يحظى المسافرون بتجربة خمس نجوم متكاملة سواء على الرحلات الطويلة أو الإقليمية.

يُعد معرض APEX/IFSA العالمي الفعالية الرائدة في صناعة الطيران المخصصة لتجربة المسافرين، حيث يجمع شركات الطيران والموردين والشركاء للاحتفاء بالابتكار والتميز في قطاع السفر.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

#بياناتشركات

- انتهى -