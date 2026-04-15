أعلنت مجموعة "أكور"، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، عن توقيع اتفاقية مشروع "بولمان نيو كابيتال هوتيل & ريزدنسز" (Pullman New Capital Hotel & Residences) في مصر، في خطوة تمثل الظهور الأول لعلامة "بولمان" في القاهرة، وتعكس استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في الأسواق المصرية الواعدة وعالية النمو.

يقام المشروع بالتعاون مع "كونتكت للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، والتي تدخل لأول مرة قطاع الضيافة، في إطار التزام مشترك بتطوير وجهات عصرية متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز قطاعي السياحة والبنية التحتية.

من المتوقع أن يغدو مشروع "بولمان نيو كابيتال هوتيل & ريزدنسز" وجهة حيوية لالتقاء الأفكار والثقافات والأفراد في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. ويقع المشروع على شارع محمد بن زايد، مطلاً على النهر الأخضر، ما يوفر وصولاً سهلاً ومريحاً إلى المناطق الحكومية والتجارية والسكنية، ويرسخ مكانة "بولمان" في قلب واحد من المشاريع العمرانية الأكثر طموحاً في مصر، مع تعزيز مكانة العاصمة الجديدة كوجهة مستقبلية للضيافة المميزة والمنتجعات المبتكرة.

يضم المشروع الجديد فندق "بولمان" فئة الخمس نجوم مؤلف من 150 غرفة مميزة إلى جانب 100 وحدة سكنية موزعة على أبراج شاهقة، ليشكل وجهة ديناميكية متعددة الاستخدامات صممت لتلبي الاحتياجات المتطورة للمسافرين والسكان على حد سواء.

ويتجاوز "بولمان" كونه مجرد فندق عادي، فهو مساحة للإبداع والتواصل وتبادل الأفكار. وفي "بولمان نيو كابيتال" تتحقق هذه الرؤية من خلال مزيج حيوي من التجارب، يشمل وجهتين لتناول الطعام، ومطعماً متخصصاً، وصالة اللوبي، ومسبحاً، ومرافق للاجتماعات والفعاليات، وصالة سبا، ومركزاً للياقة البدنية. وبأسلوب تصميم يعتمد على التباين الجذاب الذي يميز العلامة التجارية، يشجع الفندق على التوازن بين التنظيم والعفوية، ليخلق بيئة تنبض بالحيوية وتلهم الأفكار.

أما "بولمان ريزدنسز"، فستقدم مساحات معيشة عصرية توفر خدمات الفندق، لتلبية الطلب المتزايد على الشقق الفندقية ذات الدرجة المميزة في السوق المصرية سريعة النمو، والتي تزخر بفرص التطوير العقاري والضيافة المتكاملة.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة المميزة والمتوسطة والاقتصادية في أكور:

"تمثل مصر سوقاً بالغة الأهمية للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة لأكور، فيما توفر العاصمة الإدارية الجديدة آفاقاً واسعة من الفرص. ويعد توقيع اتفاقية مشروع ’بولمان نيو كابيتال هوتيل & ريزدنسز‘ خطوة مهمة لتوسيع محفظتنا الفندقية ذات الدرجة المميزة، وإدخال علامات تجارية عالمية معروفة إلى وجهات عالية النمو. وتتميز ’بولمان‘ بقدرتها الفريدة على جمع الأفراد معاً، عبر خلق مساحات تتقاطع فيها احتياجات العمل والثقافة والمجتمع، بينما يعكس تقديم الوحدات السكنية التي تندرج تحت العلامة التجارية ذاتها توجهنا المستقبلي نحو الاستفادة من الفرص الناشئة في قطاع الضيافة والعقارات."

من جانبه قال أحمد فكري، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتكت للتطوير العقاري":

"بوصفنا لاعباً رئيسياً في قطاع التطوير العقاري المصري، نسعى باستمرار لاغتنام فرص توسيع وتنويع محفظتنا. وتتيح شراكتنا مع أكور دخولاً استراتيجياً إلى قطاع الضيافة، مع التركيز على تطوير وجهات متكاملة لأسلوب الحياة ودعم قطاع السياحة سريع النمو في مصر. ويتيح المشروع الجديد توظيف مصداقية أكور العالمية، وقوة علامتها التجارية، وتميزها التشغيلي، في وجهة نؤمن أنها ستصبح مستقبل العاصمة الاقتصادية والإدارية للبلاد."

تواصل العلامة التجارية "بولمان"، والتي تضم أكثر من 150 فندقاً حول العالم في أكثر من 40 دولة، توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية حول العالم. وينضم مشروع "بولمان نيو كابيتال هوتيل & ريزدنسز" إلى أكثر من 60 مشروعاً قيد التطوير في محفظة العلامة التجارية العالمية، ليعزز محفظة مشاريع أكور الواسعة في مصر، ويؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المشغلين الفندقيين في البلاد.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5800 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من المميزة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيلة لايف ستايل كوليكتيف من شركة "إينسمور". وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة تحت رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

نبذة عن بولمان

توفر "فنادق ومنتجعات بولمان" وجهة فريدة للقاء الأفراد والثقافات الأفكار. وكمنصة للتبادل الاجتماعي، تدعو "بولمان" المسافرين حول العالم والمبدعين المعاصرين للالتقاء، والتعاون، والانخراط في مساحات تحولية. وتضم العلامة أكثر من 150 وجهة حول العالم تعمل كمحاور ثقافية في الوجهات الأكثر ديناميكية، بدءاً من "بولمان باريس مونبارناس" وصولاً إلى "بولمان سنغافورة أورشارد" و"بولمان جزر المالديف ماموتا". تأسست "بولمان" منذ أكثر من 150 عاماً بروح منفتحة، ولا تزال تتطور لتكون جسراً يلتقي فيه الفكر والإبداع. تشكل "بولمان" جزءاً من مجموعة أكور، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، والتي تمتلك أكثر من 5,800 منشأة في أكثر من 110 دولة، كما تعتبر من العلامات التجارية المشاركة في منصة الحجز وبرنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة ALL، الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب. لمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة المجموعة على فيسبوك، لينكدإن وإنستغرام.

نبذة عن كونتكت للتطوير العقاري

تُعد "كونتكت للتطوير العقاري" من الشركات المصرية الرائدة المساهمة في مجال التطوير العقاري، وتمتلك خبرة تزيد عن 15 عاماً في توفير وجهات استراتيجية عالية القيمة في مصر، مع التزام قوي بالجودة والمصداقية والدقة. تغطي محفظة الشركة مناطق شرق وغرب القاهرة، وتضم مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدام، مثل برج كوان، وميركيرى كومبلكس مول وكايو مول (الداون تاون)، وكونتكت ستيشن (العاصمة الإدارية الجديدة)، ومجتمع Upove، (الشيخ زايد)، بالإضافة إلى وحدات متميزة مستقلة في التجمع الخامس. ومع أكثر من 35 مشروعاً تم تسليمه في القاهرة الجديدة، ومشاريع قائمة تتجاوز نسبة إنجازها 90% وتشرف ميركيرى على مراحلها النهائية، تواصل الشركة تعزيز سمعتها على صعيدي التسليم الموثوق والتنفيذ القوي. وعبر التوسع في قطاع الضيافة من خلال "بولمان" التابعة لأكور، تقدم "كونتكت للتطوير العقاري" شراكة عالمية جديدة تستقطب المعايير عالمية المستوى والتجارب السكنية المستوحاة من مختلف أنحاء العالم، إلى السوق المصرية. لمزيد من المعلومات، يُرجى متابعة المجموعة على فيسبوك، تيكتوك، إنستغرام، والموقع الإلكتروني: contactdevelopments.com

