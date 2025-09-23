دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ تعتزم شركة مارك & سيڤ، إحدى أسرع سلاسل التجزئة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، افتتاح ثمانية هايبرماركت جديدة عبر دول المجلس خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 200 يوم من النجاح في أحد أكبر هايبرماركتاتها في منطقة عجمان الصناعية .

وقد أعلنت الشركة عن حملة تخفيضات تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع لتمكين المتسوقين من زيادة وفوراتهم على مشترياتهم الشهرية خلال هذه الفترة. ويبدأ احتفال الـ200 يوم من 25 سبتمبر إلى 28 سبتمبر 2025 في مارك & سيڤ بالمنطقة الصناعية، عجمان. خلال هذا الاحتفال سيتم تقديم عروض ضخمة عبر جميع الفئات، كما سيتم اختيار فائز يومياً لمدة 200 يوم قادمة ومنحه قسائم تسوق بقيمة 200 درهم إماراتي مجاناً. وتشمل الاحتفالات أيضاً تقديم عربة تسوق مجانية يومياً خلال فترة العرض للعملاء المحظوظين وهدايا مجانية لكل عملية شراء بقيمة 200 درهم أو أكثر.

وقال ديبانغشو ادهيكارى، نائب الرئيس الأول لشركة مارك & سيڤ: "تواصل مارك & سيڤ توسيع حضورها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الجمع بين التسعير القائم على القيمة وتجربة العملاء الفريدة. وبفضل التركيز الواضح على احتياجات العملاء، أصبحت مارك & سيڤ الوجهة المفضلة للمجتمعات المتنوعة الباحثة عن الجودة والتنوع وتوفر جميع المنتجات تحت سقف واحد."

وأضاف: "يكمن نجاح مارك & سيڤ في قدرتها على توفير كل من الأسعار المناسبة والراحة، بينما تظل القدرة التنافسية على التسعير عاملاً أساسياً. أما المميز الحقيقي فهو قدرة العلامة التجارية على إعادة خلق القيمة من خلال الاستماع الجاد للعملاء."

"من خلال التكيف المستمر مع تشكيلة المنتجات وفقاً لاحتياجات وتفضيلات المستهلكين، تضمن مارك & سيڤ أن يجد المتسوقون دائماً المنتجات التي تعكس أذواقهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم. وقد ساهمت هذه المرونة في نمو الشركة السريع وظهورها كواحدة من أسرع العلامات التجارية للتجزئة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي."

وفي قلب هوية مارك & سيڤ تكمن نقاط البيع الفريدة التي تميزها في قطاع التجزئة: مؤسسة محورها العميل، حيث يتم توجيه كل قرار وفقاً لاحتياجات العملاء.

وقال محمد فاضل، رئيس العمليات في مارك & سيڤ: "تستهدف الشركة سوقاً متنوعاً حيث تخدم مجموعة واسعة من الجنسيات وتوفر منتجات تتناسب مع التفضيلات الثقافية. كما تقدم تجربة تسوق ممتعة تحول التسوق اليومي إلى احتفال ورحلة غامرة."

وأضاف: "حالياً، تدير مارك & سيڤ ثمانية متاجر في الإمارات و19 متجراً عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مع افتتاح المتجر العشرين قريباً في عجمان الثلة. كما تستمر حملة التوسع بافتتاح ثمانية متاجر إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة. وقد قامت الشركة بتنويع وارداتها من دول مثل بولندا، تركيا، النرويج، المملكة المتحدة، إسبانيا، الصين، بنغلاديش وتايلاند على سبيل المثال."

ويعمل لدى مارك & سيڤ أكثر من 3000 موظف، وتساهم الشركة ليس فقط في خلق تجربة تسوق مميزة بل أيضاً في توليد فرص عمل وتعزيز النمو في قطاع التجزئة. كما تعرض الشركة وتبيع أكثر من 200,000 منتج متنوع تحت سقف واحد. أُطلقت مارك & سيڤ كفكرة في عام 2022، لتقدم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، أو ما يمكن تسميته بـ"الرفاهية المعقولة".

وتعتبر مارك & سيڤ جزءاً من مجموعة ويسترن إنترناشنال، التي تدير حالياً واحدة من أكبر شبكات التجزئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل اسم "مارك" معياراً للجودة والتوفير، بينما يشير "سيف" إلى التزام الشركة بتقديم أسعار مناسبة تساعد المستهلكين على التوفير في كل مرة يتسوقون فيها.

وتعد مارك & سيڤ شركة رائدة في مجال التجزئة ذات التنسيق الكبير، تعمل في خمس دول، مع فروع في دبي، أبوظبي، الشارقة وعجمان في الإمارات. وقد توسعت بنجاح إلى الرياض، الأحساء والخبر في المملكة العربية السعودية، ومدينة مبلة وباركا والخوض في عمان، والفحيحيل، العبدلي والدجيج في الكويت، ولها متجر في قطر أيضاً.

يوجد خط طويل من المتاجر الجديدة تحت الإنشاء أو في مرحلة إنهاء الموقع عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وقد خططت الشركة لافتتاح 500 متجر حول العالم، بما في ذلك الهند، جنوب شرق آسيا، أمريكا الشمالية وأوروبا.

ويشهد قطاع التجزئة المنظم في الإمارات نمواً بالتوازي مع زيادة السكان وتغير أسلوب حياة المستهلكين. وتتوقع غرفة دبي أن تنمو مبيعات التجزئة في الإمارات بنسبة 6.6% سنوياً لتصل إلى 70.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن تنمو تجارة التجزئة القائمة على المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7%، في حين من المتوقع أن ينمو التجزئة الإلكترونية بمعدل أسرع يصل إلى 14.8%.

عن مارك & سيڤ

مارك & سيڤ هي سلسلة تجزئة ذات قيمة أطلقتها مجموعة ويسترن إنترناشنال في مايو 2022، لمساعدة العملاء الباحثين عن القيمة على زيادة مدخراتهم في كل مرة يتسوقون فيها. وتضم الشركة 19 متجراً، وتعتبر واحدة من أسرع سلاسل التجزئة نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وباعتبارها مفهوم متجر عائلي، فإنها تلبي احتياجات العملاء من جميع الفئات العمرية مع التركيز بشكل خاص على الباحثين عن القيمة. وتقدم منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار. كما تتفاعل مارك & سيڤ مع المجتمعات المحلية لتعزيز الروابط والثقة. ويعد التسوق في مارك & سيڤ تجربة ممتعة، معقولة التكلفة وتركز على المجتمع، ويقدمه موظفون ودودون ومتعاونون.

ويضم المتجر مجموعة واسعة من أكثر من 200,000 منتج متنوع عبر مختلف الفئات. ويستضيف المتجر موظفين محترفين وودودين مكرسين لتقديم خدمة عملاء ممتازة وسياسة إرجاع سهلة. وتستقطب مارك & سيڤ عدداً متزايداً من العملاء من خلال استخدام التكنولوجيا لتعزيز تجربة التسوق عبر العمليات الرقمية وبرنامج الولاء وي روردز، والعروض اليومية داخل المتجر والفعاليات.

عن مجموعة ويسترن إنترناشنال

مجموعة ويسترن إنترناشنال هي تكتل تجاري متنوع الأنشطة، لها مصالح في التجزئة، وتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والتصدير والاستيراد، والجملة، وسلاسل الهايبرماركت عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعود جذور مجموعة ويسترن إنترناشنال إلى عام 1983، حيث تأسست كمتجر واحد على يد السيد ك. ب. بشير في البحرين.

-انتهى-

#بياناتشركات